Potsdam

Vorweg erstmal eine Gute-Laune-Bremse: Die Tage werden wieder kürzer – und das Wochenende wird grau und kühl. Die gute Nachricht: Heute ist der letzte Arbeitstag, das Wochenende steht vor der Tür.

EWP-Kundenzentrum geschlossen

Vor verschlossenen Türen steht man heute beim EWP-Kundenzentrum in der Wilhelmgalerie, Charlottenstraße 42.. Es bleibt ganztägig geschlossen. Das gesamte Personal ist bei einer Mitarbeiterschulung.

Freier Eintritt ins Museum

Wenn man aber gerade eh schon auf dem Weg ist, lohnt ein Abstecher in eines von vier Museen in Potsdams Motte. Der Eintritt ist frei.

Zum zweiten Man in diesem Jahr stehen die Pforten im Naturkundemuseum Potsdam, Potsdam Museum, Haus der Brandenburgisch- Preußischen Geschichte sowie im Filmmuseum Potsdam für die Besucher offen. Der Eintritt ist kostenlos.

Wer heute nicht kann, aber ein Sparfuchs ist und ebenfalls kostenlos in Museum möchte, der hat in diesem Jahr noch zwei Mal die Gelegenheit dazu.: am 28. September und am 28. Dezember gibt es abermals die Chance.

Tempo-Drosselung auf Geschwister-Scholl-Straße

Auf Tempo 30 ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Geschwister-Scholl-Straße zwischen Kastanienallee und Am Neuen Palais reduziert worden. Der Abschnitt sei an vielen Stellen zu schmal für den Begegnungsverkehr von größeren Fahrzeugen, erklärt die Stadtverwaltung dazu. Bei reduzierter Geschwindigkeit sei der Abstand zwischen den Fahrzeugen beim Begegnen besser abzuschätzen. So werde verhindert, dass der Fahrbahnrand überfahren und weiter beschädigt wird.

Außerordentliche Sitzung Jugendhilfeausschuss

Heute Nachmittag geht es bei der (außerordentlichen) Sitzung des Jugendhilfeausschusses im Rathaus an der Friedrich-Ebert-Straße vor allem um nur ein Thema: Die Elternbeitragsordnung für Kitas. Gesprächsstoff gibt es sicherlich genug.

» Stadt bei Geschwister-Rabat gelassen | Potsdam drohen Rückforderungen in Millionenhöhe | Jetzt droht das Beitrags-Chaos.

Wie wollen wir wohnen?

Steigende Mieten, knapper Wohnraum und Gentrifizierung – Probleme, die auch in Potsdam nur allzu gut bekannt sind. Ein Bündnis aus verschiedenen Interessengruppen lädt heute und morgen zu einem wohnungspolitischen Forum. Man wolle Fragen diskutieren, „die entstehen, wenn Wohnraum zur Ware wird. Wir wollen Problembewusstsein und Öffentlichkeit schaffen, den Handlungsdruck erhöhen“, heißt es in der Ankündigung.

Die heutige Eröffnung findet im Thalia-Kino in Babelsberg statt. Auf dem Programm stehen diverse Kurzfilme zum Thema Miete, eine illustre Gesprächsrunde und später der Dokumentarfilm Buy, Buy St. Pauli.

Am morgigen Tag geht es jedoch in die Vollen: Im Freiland gibt es verschiedene Vorträge, Mietrechtsberatung und vieles mehr.

Kurzfristige Besetzungsänderung

David Hansen tritt anscheinend lieber in Zürich als in Potsdam auf und hat daher das heutige Konzert im Rahmen der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci abgesagt – „trotz vertraglicher Bindung“, wie es seitens des Veranstalters explizit heißt.

Doch es wurde für Ersatz gesorgt: Star-Countertenor und Echo-Klassik-Preisträger Valer Sabadus wird heute zusammen mit Vivica Genaux im Nikolaisaal auftreten.

» Beginn ist um 20 Uhr | » Mehr Informationen unter www.nikolaisaal.de.

Bingo zum Schluss

Bevor das T-Werk mit Stadt für eine Nacht die Spielzeit beendet, feiert die WildSpielTruppe am Wochenende die Premiere von Bingo. Unter der Leitung von Janina Sasse ist wieder eine turbulente Reise in einen Mikrokosmos menschlicher Leidenschaften, Ängste und überraschender Wendungen entstanden – wie immer geprägt vom Ideenreichtum und der Spielfreude der mitwirkenden Jugendlichen. Nach der Schulvorstellung um 10 Uhr findet die Premiere heute Abend um 19 Uhr im T-Werk, Schiffbauergasse 4e, statt.

» Mehr Informationen und Karten: www.t-werk.de.

Opulente Oper in der Orangerie Sanssouci

Die Musikfestspiele zeigen mit „L’Europe Galante“ eine Eigenproduktion, die in Versailles mit 42 Künstlern für Potsdam einstudiert wurde.

» Noch heute und morgen jeweils um 20.30 Uhr.

Golem mit der Theatergruppe Flutlicht

Fast jeder kennt Frankenstein. Aber wer weiß schon, dass er einen legendenumrankten Vorgänger hatte: den „Golem“, verewigt in den Stummfilmen von Paul Wegener. Und gerade dieser Film hat es der Gruppe Flutlicht angetan, verbunden mit der Frage: Was ist ein Golem? Und wie setzt man einen Film auf der Theaterbühne um? Zur Uraufführung wird heute zu 20 Uhr in die Fabrik, Schiffbauergasse 10, eingeladen.

"Golem" – heute in der fabrik. Quelle: Madita Kuhfuhs

» Karten kosten an der Abendkasse acht Euro. | Weitere Aufführungen finden morgen um 20 Uhr sowie am Sonntag, 24. Juni, um 16 Uhr statt.

Big-Band-Klänge aus Georgien

Ein besonderes internationales Konzert kann man heute um 18 Uhr im Treffpunkt Freizeit erleben. Es gastiert die Jazz Big Band Batumi unter der Leitung von Vakhtang Gordadze. Sie spielt zum ersten Mal in der Landeshauptstadt. Die zwanzig Musiker kommen aus Georgien und haben hochkarätigen Jazz, Swing, Bossa Nova und klassische Kompositionen im Tourgepäck.

Notdienste – rund um die Uhr Apotheken-Notdienst Schnell und einfach den Apotheken-Notdienst in der Nähe finden. Unter www.apotheken.de sind alle Notdienste auf einen Klick verfügbar. Zahnarzt-Notdienst Außerhalb der Praxiszeiten gewährleisten die brandenburgischen Zahnärzte einen zahnärztlichen Bereitschaftsdienst. Ganz einfach die eigene Adresse eingeben und schon wird der nächst gelegene Zahnarzt angezeigt. Hier geht es zur Bereitschaftsdienstsuche unter www.kzvlb.de.

Von MAZonline