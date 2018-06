Potsdam

Wie bereits gestern angekündigt, steigt das Thermometer heute weiter an. Bis zu 29 Grad können es werden und es bleibt trocken.

Freier Eintritt in 1025 Jahre Stadthistorie

Genau richtig für einen Spaziergang. Der Weg zum Alten Markt würde sich zum Beispiel lohnen, denn die Zeit läuft. Nur noch heute und morgen haben Besucher freien Eintritt zur ständigen Ausstellung „Potsdam. Eine Stadt macht Geschichte“ im Potsdam-Museum – quasi ein Geschenk zum 1025. Geburtstag der Stadt. In der 2013 eröffneten Ausstellung veranschaulicht das Museum mit mehr als 500 Objekten auf circa 800 Quadratmetern elf Themen der Potsdamer Stadtgeschichte. Welche Entwicklungen, Personen, Beziehungen haben Potsdam seit der ersten urkundlichen Erwähnung 993 bis heute geprägt? Gehen Sie auf Entdeckungstour!

Standorte des Schadstoffmobils

Das Schadstoffmobil macht heute an diversen Standorten in der Stadt Halt. Alle gefährlichen Abfälle, die nicht in den Restabfallbehälter gehören, können dort fachgerecht entsorgt werden: Haushaltschemikalien, flüssige Altfarben, Klebstoffreste, Druckerpatronen und Batterien sowie Elektrokleingeräte (Bügeleisen, Toaster, Bohrmaschine, etc.) können kostenlos beim Schadstoffmobil abgeben werden.

• Babelsberg

– Karl-Gruhl-Str./Karl-Liebknecht-Str., 19-19.30 Uhr

– Plantagenplatz, 18.20-18.50 Uhr

– Stahnsdorfer Str./Franz-Mehring-Str., 16.20-16.50 Uhr

– Steinstr./Rote-Kreuz-Str., 17-17.30 Uhr

• Hermannswerder

– Tornowstr./Küsselstr., 13-13.30 Uhr

• Teltower Vorstadt

– Albert-Einstein-Str./Alte Brauerei, 14.20-14.50 Uhr

– Waldstr./Drevesstr., 15.40-16.10 Uhr

• Templiner Vorstadt

– Templiner Str./Leiterstr., 13.40-14.10 Uhr

» Weitere Informationen unter: www.potsdam.de.

Diskussion mit OB-Kandidaten

Kandidatinnen und Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im September stehen am heute von 12 bis 14 Uhr auf einer Podiumsdiskussion Rede und Antwort. Interessierte sind von 12 bis 14 Uhr in den Wissenschaftspark Golm, Am Mühlenberg 12, eingeladen. Dabei soll es auch um die Entwicklung des Parks und die Wissenschaft in Potsdam gehen.

» Teilnehmer werden gebeten, sich per E-Mail unter anmeldung@wisspark.de anzumelden.

Große Kunst

Heute Abend wird die große Gerhard-Richter-Ausstellung offiziell eröffnet – im kleinen Kreis. Einlass für alle gibt es dann ab morgen. Bis zum 21. Oktober werden die Bilder des Künstlers am Alten Markt zu sehen sein.

Für die Ausstellung mit Werken von den 1960er Jahren bis heute habe man Bilder aus Privatsammlungen bekommen, die bislang noch nie ausgestellt worden seien, erläuterte Kurator Dietmar Elger. Die Ausstellung zeigt die ganze Werkvielfalt des 86-jährigen Künstlers, von der frühen grauen Phase bis hin zu farbintensiven Abstraktionen.

Der Meister selbst war überrascht und angetan zugleich: „Es sind schöne Überraschungen dabei - da sind Bilder, die ich gar nicht mehr kannte“, sagte Richter bei der gestrigen Pressekonferenz.

Uni-Musiker mit Haydns „Schöpfung“

Campus Cantabile und Sinfonietta Potsdam, der Chor und das Orchester der Uni Potsdam, führen heute in der Zwölf-Apostel-Kirche Berlin und 4. Juli im Potsdamer Nikolaisaal finden ab 19 Uhr statt. Sie stehen unter der Leitung von Kristian Commichau und werden unterstützt von den vocal-concertisten Berlin und dem Landespolizeiorchester Brandenburg.

Ankündigung in eigener Sache

Am kommenden Mittwoch, 4. Juli 2018, erscheint die große und beliebte MAZ-Abitur-Beilage. Sie liegt der Potsdamer Ausgabe bei. Noch arbeiten die Kollegen an der diesjährigen Ausgabe.

Produktion der Abitur-Beilage 2018. Sie erscheint am 4. Juli 2018 in der Potsdamer Ausgabe der MAZ. Quelle: Nadine Fabian

Alle Fotos von den Abschlussklassen von 28 Schulen aus Potsdam, Teltow, Kleinmachnow, Beelitz, Werder (Havel), Michendorf und Stahnsdorf.

Nur am kommenden Mittwoch. Nur in der MAZ!

Filmfest-Sonderprogramm

Im Filmmuseum Potsdam an der Breite Straße wird heute im Rahmen der jüdischen Filmfestspiele der Stummfilm „Das alte Gesetz“ aus dem Jahr 1923 gezeigt. Nach einer Einführung durch den Historiker Professor Frank Stern wird der Film über das Rollenspiel, die Identitätssuche und die Vision eines harmonischen Zusammenlebens von Christen und Juden gezeigt. Frisch restauriert und mit neuer Musik versehen.

Beginn ist um 19 Uhr. Anschließend gibt es noch einen Empfang im Foyer.

Umstrittener Vortrag

Heute um 19 Uhr soll Felix Perrefort einen Vortrag über „Islamisierung und antirassistisches Appeasement“ auf dem Campus Griebnitzsee halten. Eingeladen hat die Hochschulgruppe „Students for Peace in the Middle East“ (SPME) an der Uni Potsdam.

Perrefort ist nicht unumstritten. Linke Aktivisten werfen ihm vor, ein Rechtspopulist zu sein: „Ihm kein Podium für seinen rassistischen Verschwörungsquatsch zu bieten, wäre die bessere Idee“, heißt es auf Twitter.

Die Gruppe SPME hat daher reagiert. Auf Facebook heißt es nun: „aufgrund von Störaufrufen sowie der Aberkennung der Meinungsfreiheit für unseren Redner und den daraus resultierenden Sicherheitsvorkehrungen, wird eine Teilnahme am Vortrag nur mit einer kurzen Anmeldung und der Nennung eures Namens möglich sein“.

» Link zur Facebook-Seite.

Rio zum letzten Mal

Heute Abend wird zum letzten Mal das gefeierte Stück „Rio Reiser. König von Deutschland“ gezeigt. Der heutige Abend ist, wie die meisten Vorstellungen seit November 2017, ausverkauft.

Doch wir haben einen guten Tipp für alle Rio-Reiser-Fans: Am morgigen Samstag findet die Stadt für eine Nacht in der Schiffbauergasse statt. Dort werden ab 21 Uhr Moritz von Treuenfels und Marc Eisenschick die Lieder von Rio Reiser unplugged spielen.

