Der letzte Arbeitstag der Woche startet vermutlich wolkig, aber keine Angst. Es bleibt heute trocken und die Wolken verziehen sich im Laufe des Tages. Es wird auch nicht mehr ganz so heiß wie gestern. Beste Voraussetzungen für den Klassikabend heute Abend.

Freie Kita-Plätze in Potsdam

Heitere Aussichten auch auf dem „Kita-Markt“: Da wird immer wieder über fehlende Kita-Plätze in der Landeshauptstadt gesprochen, händeringend suchen Eltern Kita-Plätze in Potsdam und dann das: Wie aus dem Nichts tauchen plötzlich 30 freie Plätze auf. Der FRÖBEL-Kindergarten Am Jungfernsee eröffnet (voraussichtlich) im Sommer 2018 seine Pforten. Und es ist tatsächlich noch nicht alles belegt. „Derzeit gibt es noch einzelne freie Plätze für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr. Die Eingewöhnung beginnt im Sommer/Herbst 2018“, heißt es auf der Internetseite der Einrichtung.

» Alle Infos, Preise und Aufnahmealter unter jungfernsee.froebel.info.

Debatte zum Nahverkehr bis 2023

Interessierte Potsdamer haben noch heute die Möglichkeit, sich über das Programm Maerker Plus an der Fortschreibung des Nahverkehrsplans zu beteiligen. Die Stadt arbeitet derzeit an der Fortschreibung für den Zeitraum 2019 bis 2023 und will damit die Voraussetzungen für ein am Wachstum der Stadt orientiertes Nahverkehrsangebot schaffen.

Die Hinweise und Vorschläge der Bürger werden laut Stadt durch ein Planungsbüro auf ihre Wirksamkeit geprüft. Parallel erfolgt eine Abstimmung mit den benachbarten Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Havelland und dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) sowie allen Fachabteilungen der Stadtverwaltung.

Das Ergebnis soll im September der Öffentlichkeit vorgestellt werden, bevor der Entwurf des Nahverkehrsplans der Stadtverordnetenversammlung zum Beschluss vorgelegt wird. Beteiligung und Information zum Planungsstand sind möglich über das Portal MaerkerPlus Brandenburg mit der Adresse www.potsdam.de/nahverkehr-diskussion.

Freiluftkino auf der Scholle 34

Die Freiluftkino-Saison auf der „Scholle 34“ startet heute um 21.30 Uhr, mit dem schwedischen Musikdrama „Wie im Himmel“ (2004). Vorab singt der Stadtteilchor. Der Nachbarschaftsgarten lädt bis zum 7. September zehn Mal zum Open-Air-Filmvergnügen ein. Der Eintritt kostet jeweils 6 Euro.

Erstmals sind in diesem Kinosommer auch kühle Getränke, Popcorn und Eis verfügbar. Das Kinoprojekt wird zu großen Teilen ehrenamtlich betrieben. Die Einkünfte der Bar gehen an das Stadtteilnetzwerk Potsdam West, das die vielfältigen Veranstaltungen auf dem Platz erst möglich macht.

Filmtermine mit an die Dämmerung angepassten Startzeiten auf stadtteilnetzwerk.de.

Punk im Freiland

Heute beginnt das zwölfte Ultrash-Festival im Freiland. Um 19 Uhr wird Robert Claus aus seinem Buch „Hooligans. Eine Welt zwischen Fußball, Gewalt und Politik“ lesen. Ab 20 Uhr gibt’s dann was auf die Ohren: Oi! (Hors Controle) aus Frankreich und Italien (Bull Brigade), Electrorap (Drowning Dog & Malatesta) aus San Francisco und Punk (Allgemeines Denkvermögen) aus Deutschland.

Am morgigen Samstag findet um 13 Uhr ein Freundschaftsspiel zwischen dem SV Babelsberg 03 und Chemie Leipzig im Karli statt und ab 17 Uhr gibt es wieder Musik im Freiland.

» Das Programm unter http://ultrash.blogsport.eu.

Gitarrenspiel und Pfeiffrösche

Der Botanische Garten der Universität Potsdam lädt heute von 19 bis 22 Uhr zu einem unterhaltsamen Abend in den tropischen Gefilden seiner Gewächshäuser ein.

Die Besucher erwartet Hang-Klänge und filigranes Gitarrenspiel. Daraus werden die Musiker Wolfgang Ohmer und Peter Stein stimmungsvolle Soundcollagen entwickeln. Passend dazu wird Steffen Ramm Seltsames und doch Wahres aus der Pflanzenwelt erzählen. Der Clou: „Im Hintergrund geben die in den Gewächshäusern lebenden Pfeiffrösche ihr ganz eigenes Konzert und zahlreichen Nachtblüher verströmen ihren betörenden Duft“. Zur Erfrischung werden Cocktails gereicht.

» Eintritt: Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 15 Euro

Stadtwerkefest beginnt

Heute Abend beginnt das Stadtwerke-Fest 2018. Traditionell eröffnet der Klassikabend das dreitägige Fest:

» Beginn ist am heutigen Freitag um 20 Uhr. Es spielt das Landesjugendsinfonieorchester „Junge Philharmonie Brandenburg“. Die Besucher erwartet ein stimmungsvoller Abend mit Werken von Rossini, Gershwin, Bernstein, Prokofjew, Offenbach und Chatschaturjan.

Und morgen wird dann gerockt... und das Wetter soll auch mitspielen!

