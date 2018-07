Potsdam

Das wird ein prima Tag heute. Die eine oder andere Wolke wird vorüberziehen, aber ansonsten bleibt es sonnig. Und warm. Bis zu 30 Grad kann es heute werden.

Nikolaikirche soll wieder öffnen

Hier ist es kühl(er): Die Nikolaikirche wird, so Gott und die Techniker wollen, nach viertägiger heute wieder ihre Tore öffnen. Grund der Schließung ist nach Mitteilung der Kirchengemeinde der Einbau einer neuen Notstromanlage. Ohne Strom müsse die Kirche aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben.

Das war das letzte Bild der MAZ-Webcam um 7.35 Uhr bevor der Strom am Montag abgestellt wurde.16.07.2018, 7.35 Uhr: Quelle: MAZonline

Von der Stromsperre war leider auch unsere Webcam betroffen, die den Abriss der alten Fachhochschule dokumentiert. Wir hoffen, die Kamera am Freitag wieder einschalten zu können: www.maz-online.de/Potsdam-Mitte.

Als kleiner Trost: Wir haben uns gestern Potsdam und die Baustelle von oben angeguckt und ein kleines Filmchen mitgebracht:

FH Potsdam lädt zur Werkschau

Heute um 14 Uhr wird die Werkschau 2018 der Fachhochschule Potsdam auf dem Campus in der Kiepenheuerallee 5 mit einem Sektempfang feierlich eröffnet.

In diesem Jahr steht die Werkschau ganz im Zeichen der Zusammenführung: zum ersten Mal präsentieren alle Fachbereiche – vereint auf einem gemeinschaftlichen Campus – ihre neuesten Projekte, Werke und Errungenschaften aus den Bereichen Sozial- und Bildungswissenschaften, Bauingenieurwesen, Informationswissenschaften sowie Design, Europäische Medienwissenschaft und Stadt/Bau/Kultur.

Neben den Ausstellungen werden von den verschiedenen Fachbereichen Workshops, Vorträge und Führungen angeboten.

Für Studieninteressierte ist die Werkschau besonders interessant, denn die jeweiligen Projektausstellungen werden von den Studierenden selbst betreut. So haben Interessierte vor Ort die Möglichkeit, sich mit Projektteilnehmerinnen und Teilnehmern zu treffen und durch sie einen individuellen Eindruck vom Studium des jeweiligen Fachbereichs zu bekommen.

Auch neu in diesem Jahr ist die Kombination von Werkschau und dem AStA-Sommerfest „Schaudown“.

Während der Ausstellungszeiten und darüber hinaus erwarten zwei Outdoor-Bühnen mit vielen Live-Acts und DJ-Sets die Besucherinnen und Besucher. Das kleine Festivalerlebnis wird durch Attraktionen wie etwa Bierkastenklettern, Volleyballturnieren und einer Hüpfburg komplettiert.

Am Freitag von 15 bis 21 Uhr sowie am Sonnabend von 11 bis 18 Uhr können die Werkschau 2018 und das Sommerfest Schaudown bei freiem Eintritt besucht werden.

Soziale Wohnraumversorgung

Potsdam will mehr für den sozialen Wohnungsbau tun. Das jedenfalls soll heute Mittag mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung manifestiert werden.

Oberbürgermeister Jann Jakobs wird gemeinsam mit den Mitgliedern des Arbeitskreises StadtSpuren, bestehend aus den Potsdamer Genossenschaften, der ProPotsdam und dem Studentenwerk eine Absichtserklärung unterzeichnen, in der „die Stärkung der sozialen Wohnraumversorgung in der Landeshauptstadt Potsdam durch Wohnungsneubau“ hervorgehoben wird.

Drei neue Teams zur Feuerwerkersinfonie

Nach der Werkschau kann man am Freitag noch schön in Richtung Volkspark gehen. Dort steigt nämlich die 17. Potsdamer Feuerwerkersinfonie.

Heute und morgen gehen dort vier Pyrotechniker-Teams aus vier Nationen an den Start und präsentieren ihre extra für Potsdam entwickelten Choreographien, untermalt von packender Musik. Dazu gibt es auch ein vollgepacktes Rahmenprogramm.

Neben den 2017er Siegern Malaku Fireworks aus Tschechien werden drei Teams erwartet, die in Potsdam neu: Pyrogenie Feuerwerk aus Berlin, dutch fireworks und DBK Fireworks aus Belgien.

» Info für Feuerwerk-Freunde, die mit der Straßenbahn zum Volkspark kommen: Heute und morgen fahren – „entsprechend des Bedarfs“ – gegen 23.45 Uhr zusätzliche Straßenbahnen ab Volkspark in Richtung Bahnhof Rehbrücke und Marie-Juchacz-Straße.

Man sollte auch wirklich so lange bleiben bis die Show zu Ende ist. Denn “während der Höhepunkte der Feuerwerkersinfonie kann es zu Unterbrechungen des Tramverkehrs im unmittelbaren Bereich des östlichen und südlichen Volksparks (erfahrungsgemäß ca. 20 Minuten) kommen“, warnt der Verkehrsbetrieb.

Potsdam erinnert an 20. Juli 1944

Heute Abend um 18 Uhr erinnert die Landeshauptstadt an den Attentatsversuch auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944.

Nachdem die Landeshauptstadt 2017 an Kurt von Plettenberg aus dem inneren Kreis des 20. Juli erinnert hatte, steht in diesem Jahr Hannah von Bredow (1893–1971) im Fokus der Erinnerung an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Ihren Lebensweg hat der ehemalige Diplomat und Autor Reiner Möckelmann in einer unlängst erschienenen Biografie nachgezeichnet. Der Autor wird im Rahmen der Veranstaltung heute im Rathaus aus seinem Werk „Hannah von Bredow – Bismarcks furchtlose Enkelin gegen Hitler“ lesen.

Von Bredow war die Enkelin des Reichsgründers Otto von Bismarck. Sie galt als mutige und couragierte Gegnerin der Diktatur und pflegte intensive Kontakte zu Widerständlern des NS-Regimes. Sie lebte von 1919 bis 1945 mit ihrer Familie in Potsdam in der heutigen Menzelstraße.

Open-Air-Kino

Auf dem RAW-Gelände wird heute um 20.30 Uhr der Film „Nur eine Stunde Ruhe!“ gezeigt. Die französische Filmkomödie aus dem Jahr 2014 war kein Kassenschlager, aber wer französische Komödien mag und die Suche nach einem ruhigen Plätzchen, wenn man seine Lieblingsplatte hören möchte, kennt, der ist hier genau richtig. Ach so: Der Eintritt ist frei!

Im Waschhaus läuft dagegen heute Abend um 21.45 Uhr ein mehrfach ausgezeichneter Film, den allein in Deutschland ein Millionen-Publikum anzog: „Shape of Water – Das Flüstern des Wassers“. Der Film handelt von der Beziehung einer Putzfrau und einem Echsenmenschen. Hört sich skurril an, entpuppt sich aber als ein Liebesfilm, getarnt als Tanz-, Horror- und Fantasyfilm mit einer Prise Spionagethriller. Der Eintritt kosten 8 bzw. 7 Euro.

Sommerkonzert in der Friedrichskirche

Ein sommerliches Konzert mit Antje Becker an der Traversflöte und Tilmann Albrecht am Cembalo gibt es heute um 19.30 Uhr in der Friedrichskirche am Weberplatz in Babelsberg. Mit ihrem Programm „Par le son d‘été“ nehmen sie das Publikum mit auf eine Reise in die musikalische Vergangenheit Frankreichs und machen mit Werken von Couperin, Hotteterre, Boismortier und Montéclair gleichsam die Klangwelten jener Sommertage zur Zeit Friedrichs II. erlebbar. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Mit Karacho

„Diese Jungs sind die personifizierten Rockmusik-Superhelden. Mit ihrer Band Kaeptn Karacho, angelehnt am großen Vorbild Superman, alias Clark Kent, wollen sie nun die Welt mit Hilfe ihrer Musik beschützen. Mit ihren schmerzhaft ironischen Texten geht es ordentlich zur Sache und wer sich noch an die Combo Don Kopischke (aus der Kaeptn Karacho hervorging) erinnern kann, weiß, was das bedeutet: Laut und bunt wird es werden im Potsdamer Lindenpark. Eben mit Karacho“, so stand es 2006 in der MAZ. Dem haben wir 2018 nichts hinzuzufügen.

» Beginn 20 Uhr im Sound(g)arden an der fabrik in der Schiffbauergasse. Der Eintritt ist frei.

Rückblick: Heute vor 73 Jahren

Im Sommer 1945 ist Potsdam Schauplatz einer historischen Konferenz. Die Siegermächte verhandeln über die Zukunft Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch was geschah abseits der Konferenz? Wir haben hinter die Kulissen geschaut.

Heute: Familienbesuch im „Little White House“ und ein trauriger Churchill.

Notdienste – rund um die Uhr Apotheken-Notdienst Schnell und einfach den Apotheken-Notdienst in der Nähe finden. Unter www.apotheken.de sind alle Notdienste auf einen Klick verfügbar. Zahnarzt-Notdienst Außerhalb der Praxiszeiten gewährleisten die brandenburgischen Zahnärzte einen zahnärztlichen Bereitschaftsdienst. Ganz einfach die eigene Adresse eingeben und schon wird der nächst gelegene Zahnarzt angezeigt. Hier geht es zur Bereitschaftsdienstsuche unter www.kzvlb.de. In eigener Sache Besuchen Sie uns in der City-Redaktion. Wir haben in der MAZ-Ticketeria in der Friedrich-Ebert-Straße eine kleine Stadtredaktion eingerichtet. Sie haben ein Anliegen, Probleme mit Behörden, eine ganz besondere Geschichte zu erzählen? Schauen Sie doch einfach mal von Dienstag bis Donnerstag im MAZ-Mediastore vorbei. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an potsdam-stadt@MAZ-online.de. Gerne können Sie uns auch über Facebook oder Twitter kontaktieren. Termin-Ankündigungen Wenn wir an dieser Stelle einen Termin/ eine Information veröffentlichen sollen, einfach rechtzeitig eine E-Mail mit dem Betreff „Potsdam am XY“ an online@maz-online.de schreiben.

Von MAZonline