Um 5.30 Uhr geht heute die Sonne über Potsdam auf. So richtig sonnig wird es nicht. Diverse Wolken verhindern den Blick auf den blauen Himmel. Aber es wird warm. Die 33 Grad erreichen wir heute locker, der Deutsche Wetterdienst war vor starker Wärmebelastung. Hoffentlich das Lieblingswetter von Klaus Schulze, dem Sprengmeister, der heute die Fliegerbombe entschärfen wird.

Doch zuerst eine gute Nachricht: Heute Vormittag steht auf der verengten Friedrich-Engels-Straße keiner länger im Stau, schlechte Nachricht: da wird erstmal gar kein Auto oder Bus fahren. Grund ist die Bombenentschärfung an der Heinrich-Mann-Allee. Dazu tickern wir seit 6 Uhr heute Morgen.

Performance-Festival im Rechenzentrum

Seit gestern läuft im alten Rechenzentrum, dem heutigen Kreativhaus an der Breite Straße, ein Performance-Festival. Das Motto lautet, sehr dicht angelegt an die Diskussion um das Rechenzentrum: „„Ist das Kunst oder kann das weg?“.

Es gibt Musik, Tanz und Theater. Auch gutes Essen und eine Bar gehören dazu. Start ist um 18 Uhr.

Keine S7 am Wochenende

In unserem Liveticker werden wir auch ausführlich über mögliche Ausfälle im Bahnverkehr und den Einschränkungen auf den Straßen berichten.

Aufgrund der Bombenentschärfung wird es heute, wider die ersten Ankündigungen, nämlich sehr wohl zu Einschränkungen im S-Bahn- und Regionalverkehr geben.

Nehmen wir es locker: Zeit zu üben. Training für die Zeit von heute Abend 22 Uhr bis Montagmorgen. In diesem Zeitraum fährt nämlich keine S-Bahn der Linie 7 zwischen Potsdam Hauptbahnhof und Wannsee und umgekehrt. Grund sei der „Aufbau eines neuen Zugsicherungssystems und Bau eines Begegnungsabschnitts bei Potsdam“, teilte die Bahn mit.

» Die unterschiedlichen Abfahrtsgleise in Wannsee beachten.

Blitzturnier am Luftschiffhafen

Der VfL Potsdam begrüßt heute Abend ab 19 Uhr die japanische Nationalmannschaft und die Füchse Berlin zu einem Blitzturnier in der Arena am Luftschiffhafen. Die Füchse feiern dabei ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Coach Dagur Sigurdsson, der jetzt die Japaner trainiert.

„Eine Saisoneröffnung zusammen mit meinen Füchse- und VfL-Freunden in der MBS Arena – besser geht es eigentlich nicht. Ich freue mich sehr, meiner Nationalmannschaft Potsdam und Berlin zu zeigen und in weiteren Testspielen den deutschen Handball vor Ort erleben zu können“, sagte Sigurdsson in einer Mitteilung des VfL Potsdam.

Alexander Haase, sportlicher Leiter des VfL Potsdam und Co-Trainer der Nationalmannschaft, war zudem lange Jahre Co-Trainer von Sigurdsson bei den Füchsen und im deutschen Nationalteam. Die japanische Nationalmannschaft ist für zwei Wochen im Trainingslager in Potsdam.

» Übrigens: Nach dem Turnier startet die Handball-Party.

Tagebuch einer musikalischen Reise

In der Friedrichskirche in Babelsberg findet heute um 19.30 Uhr ein Konzert ganz im Zeichen des Reisetagebuchs von Charles Burney statt. Burney bereiste im 18. und 19. Jahrhundert diverse Metropolen und seine Eindrücke über das dortige Musikleben in dem zweibändigen Werk „The Present State auf Music“ fest.

Das Konzert will die Zuhörer entlang dieser Schilderungen mitnehmen auf einen musikalisch-historischen Streifzug durch das frühe Europa.

Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden wird gebeten.

Sound(g)arten in der Fabrik

Fünf Freunde aus vier Bands sind seit 2016 ein Quintett. Das kann nicht falsch sein und klingt um so besser. Ja, noch eine Coverband, aber irgendwie anders, interessant und unerwartet. Sie können nicht nur einen Stil bedienen, dann wird ihnen langweilig. Sie müssen immer ein wenig verändern, dann geht’s ihnen besser. Sie dürfen tun und lassen, was sie wollen und damit ist das Coverprojekt perfekt. Mit den sympathischen „Little Miss can´t be wrong“ gibt es ein Wiederhören mit der Frontstimme von „J.BeatsX“, dem „Frontmann“ von „Ad Ryan“ und „Fortunate Fools“. Es wird nicht nur nett, nein, es wird großartig – heute, ab 20 Uhr, im Garten der Fabrik in der Schiffbauergasse.

Beleuchtete Schlösser vom Wasser aus

Die Weiße Flotte bietet heute Abend wieder ein „romantisches Spektakel auf der Havel“ an. Auf dem Wasser geht es heute entlang der am Havelufer liegenden Schlösser, Bauwerke und Kirchen – alle illuminiert.

Die dreistündige Korsofahrt beginnt um 20 Uhr am Hafen. Die Fahrt kostet 34 Euro bzw 47 Euro inklusive Drei-Gänge-Menü. Einen Begrüßungssekt gibt es aber für alle.

Gesichter der Stadt

Erkennen Sie ihre Nachbarn wieder?

In dieser Galerie, die beinahe täglich erweitert wird, begegnen Ihnen die gleichen Menschen, wie in ihrem Potsdamer Alltag – vom Postboten bis zum Vereinskollegen.

» Galerien aus weiteren Städten und Landkreisen gibt es unter www.MAZ-online.de/nachbarn.

