Der Tag startet prima. Sonnenschein und herrliche Temperaturen. Die 30-Grad-Marke könnte sogar geknackt werden. Ganz, ganz vielleicht könnte es am Abend regnen oder gewittern, aber eben nur vielleicht.

Flanieren im Park

Wir hoffen einfach mal, dass es heute trocken bleibt. Das begrüßen sicher auch die Besucher der Schlössernacht. Zum ersten Mal findet das Fest an zwei Tagen statt. Heute und morgen können die Besucher durch den illuminierten Park Sanssouci flanieren und jede Menge Spektakel erleben. Auch neu: Das traditionelle Feuerwerk am späten Abend muss ausfallen. Es ist einfach zu trocken.

Rockcamp:Finale im Lindenpark

Vielseitige Projekte zur musikalischen Bildung im popkulturellen Bereich organisiert das Zentrum für Popularmusik (ZPOP) landesweit. Dabei geht es gezielt um die Frage, wie Jugendlichen jeglichen Hintergrunds Zugang zu Musikinstrumenten und professionellem Coaching ermöglicht werden kann. Neben ganzjährigen Kursen an Instrumenten gibt es auch Feriencamps. In der letzten Sommerferienwoche bildete das Rockmusikcamp den krönenden Höhepunkt: Eine Woche lang schrieben 40 Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren ihre eigenen Songs, bauten Performances und lernten, was es bedeutet, eine eigene Rockband zu haben.

Das Finale steigt heute um 15 Uhr im Lindenpark. Dann werden die Ergebnisse einer Woche harter Musikarbeit präsentiert. Projektleiter Thomas Oestereich sagt: „Die Jugendlichen können ohne Begrenzungen oder Regeln abgehen. Rocken eben.“ Noah Gehrmann (13) findet: „Ich treffe hier coole Leute und kann völlig frei mit Musik meine Zeit verschönern.“

Lesung in der Kleist-Schule

Zu einer Lesung samt Bildervortrag mit Oliver Lück lädt die Kleist-Schule heute um 19 Uhr. Seit 1996 reist Oliver Lück regelmäßig in seinem VW-Bus durch Europa. Er ist Journalist und Geschichtensammler, Buchautor und Fotograf. In seinem aktuellen Bildvortrag „Europa ohne Ende“ nimmt er die Besucher mit auf eine abwechslungsreiche, teils abenteuerliche Reise. Der Eintritt ist frei.

Abendmusik in der Friedrichskirche

Doris Rauschert erzählt heute um 19.30 Uhr zur Freitagabendmusik in der Friedrichskirche am Babelsberger Weberplatz Schöpfungsgeschichten aus dem Alten Testament, aus dem Gilgamesch und vielen anderen Quellen. Musikalisch begleitet wird der Abend „Der Anfang von Allem – Die Schöpfung allen Lebens“ von der Capella Cantorum Potsdam. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Kunst trifft Kino und umgekehrt

Zur Filmreihe „Kunst trifft Kino x Kino trifft Kunst“ lädt heute das Schloss Sacrow, Krampnitzer Straße 33, um 19.30 Uhr ein. Gezeigt werden die Kurzfilme „Eine Landpartie“ aus dem Jahr 1936 sowie „Barfuß und ohne Hut“ aus dem Jahr 1965. Danach kann man von der mit Fackeln illuminierten Heilandskirche Sacrow aus die Schlösserfahrt sehen.

Schlösser vom Wasser aus

Die Schlösserfahrt startet heute um 20 Uhr von der Langen Brücke aus. Nach dem Begrüßungssekt setzt sich der Schiffskonvoi der Weissen Flotte Potsdam in Bewegung – pünktlich zum Sonnenuntergang. Auf der dreistündigen Korsofahrt geht es vorbei an der „prachtvoll in Szene gesetzten Schlösser- und Parklandschaft Potsdams“, wie der Veranstalter mitteilte. Und dann geht es auch zur Heilandskirche. Dort gibt es ein klassisches Blechbläserkonzert vor der illuminierten Kirche, bevor es „an majestätisch erleuchteten Hohenzollernschlössern und tanzenden Elfen am Ufer des Jungfernsees“ weiter geht.

Rock an der fabrik

Heute Abend, während im Hintergrund der Schiffskorso vorbeizieht, wird es im sound(g)arden an der fabrik in der Schiffbauergasse laut und rockig. Lowgrown bietet einen Sound, der „am ehesten zwischen post-rock und post-metal zu verorten“, so der Veranstalter. Die Besucher der kostenfreien Veranstaltung können sich auf ruhige, elegische Momente sowie „fette, treibende Rock-und Metalriffs“ freuen.

» Beginn ist um 21 Uhr.

Rock in Caputh

Okay, zugegeben, Caputh liegt nicht in Potsdam, aber erfahrungsgemäß werden einige Musikverrückte heute nach Caputh pilgern. Nach einem Jahr Durststrecke, wird heute wieder gerockt. Um 15.30 Uhr steht die erste Band auf der Bühne. Heute spielen: Breath Bright Brüder, Fargo, Hasenscheiße, Robert Gläser, Special Guest, Jupiter Jones (übrigens eines der letzten Konzerte der Band!) und zum Abschluss Dönerpunks.

» Mehr Infos unter https://rockincaputh.de.

Gesichter der Stadt

Erkennen Sie ihre Nachbarn wieder?

Zur Galerie In dieser Galerie, die beinahe täglich erweitert wird, begegnen Ihnen die gleichen Menschen, wie in ihrem Potsdamer Alltag – vom Postboten bis zum Vereinskollegen.

» Galerien aus weiteren Städten und Landkreisen gibt es unter www.MAZ-online.de/nachbarn.

