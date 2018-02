Potsdam am Freitag: das ist heute wichtig

Potsdam. Das heutige Wetter wird seinem gestrigen Vorläufer in Nichts nachstehen.

Stadtgeschichte im Fotorahmen

Die Fotoausstellung „Eingerahmt“ wird am heute um 11:30 Uhr in der zweiten Etage des Rathauses eröffnet. Sie ist ein Beitrag zur Jahreskampagne der Landeshauptstadt „1000 Jahre und ein Vierteljahrhundert“. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung der Stadt in den letzten 25 Jahren“, erläutert Sebastian Joneleit vom Stadtarchiv das Konzept.

Unterstützung bei Lese- und Schreibproblemen

Heute informiert das Grundbildungszentrum an der Volkshochschule im Bildungsforum um 17:30 Uhr, wie man beim Erlernen der Rechtschreibung und der Lesekompetenz gut helfen kann. Die Schulung richtet sich an alle Interessierten, die Kinder, Jugendliche oder Erwachsene beim Lesen- und Schreibenlernen unterstützen möchten.

In der rund zweistündigen Schulung werden die Grundlagen des Lese- und Schreibprozesses erläutert sowie Materialien und Webseiten zum Lesen- und Schreibenlernen empfohlen. Die Schulung ist kostenfrei.

Für weitere Informationen und Anmeldungen steht Katrin Wartenberg vom Grundbildungszentrum Potsdam telefonisch unter (0331) 289 45 74 oder per E-Mail unter gbz@rathaus.potsdam.de zur Verfügung.

Beirut – Stadtporträt in der ae-Galerie

Extreme Kontraste im Stadtbild, nur wenige Meter voneinander entfernt, sind typisch für die libanesische Hauptstadt Beirut. In der Reihe „Städteporträts des Nahen und Mittleren Ostens“ bestimmt Beirut die 7. Präsentation der ae-Galerie in der Charlottenstraße 13. Dort werden ab heute 19 Uhr (Vernissage) bis 9. März Arbeiten von K.T. Blumberg, Kathi Sarue, Ernst J. Petras, Uwe Topper und Marwan Tahtah gezeigt.

Vernissage bei Matschkes

Malereien und Zeichnungen von Eberhard Trodler sind habe heute in Matschkes Galeriecafé in der Alleestraße 10 zu sehen. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum 10. März zu sehen: dienstags bis donnerstags von 15 bis 22 Uhr sowie freitags bis sonntags von 12 bis 22 Uhr.

Ausstellungseröffnung im Rechenzentrum

„The Party is over“ heißt die neue Ausstellung, die heute im Kunst- und Kreativhaus Rechenzentrum eröffnet wird. Zu sehen sind Bilder von Figuren, bei denen die Party auf jeden Fall noch nicht vorbei ist. Die Künstlerin und Politologin Deborah Schmidt aus Berlin wurde von der Potsdamer Kunsthistorikerin Katrin Schmidt nach Potsdam in den Kosmos eingeladen. Die Ausstellung, die Körperpolitiken und widerständige Körper in den Mittelpunkt rückt, bleibt bis zum 25. Februar. Zu erleben: Donnerstag und Freitag von 15 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

Faszination Orchideen

Von tiefem Blau über zartes Violett bis zu strahlendem Weiß reicht die Farbpalette der Orchideen. Die Ausstellung blühender Wild- und Zuchtformen in den Schaugewächshäusern des Botanischen Gartens vermittelt von heute bis Sonntag botanisches Hintergrundwissen. Orchideenfreunde können sich nicht nur inspirieren und fachlich beraten lassen, sondern auch diverse Exemplare in allen Größen und Farben kaufen.

Bilder des Himmels

Seit jeher fasziniert und inspiriert die Menschheit der Blick in den Himmel. Über Fotos wird diese Faszination an der Astronomie seit langem transportiert. Das Royal Observatory Greenwich zeigt in jedem Jahr die schönsten Astronomie-Fotos des Jahres - von Hobby- und Berufsastronomen.

Im Urania Planetarium werden heute Abend ab 19:30 Uhr „die wundervollsten Aufnahmen des vergangenen Jahres“gezeigt und im Anschluss kann man „die kosmischen Wunder“ im Planetarium selbst erleben.

Versprochen sind eine Einführung durch unere Planetariumsmitarbeiter sowie eine „atemberaubende und musikalisch untermalte 360°-Visualisierung der Fotografien“.

Der Eintritt kostet 5,50, ermäßigt 4,- €

Miteinander leben und wohnen

Wie wollen wir miteinander leben? Eine Frage, die sich mit der Integration von Zuwanderern und Geflüchteten in unsere Stadt neu stellt.

Einfache Antworten gibt es keine, doch heute Nachmittag ab 16 Uhr im Begegnungszentrum in der Oskar-Meßter-Straße wird es in mehreren Vorträgen und Erfahrungsberichten kleine Ansatzpunkte für ein Miteinander geben.

Amtseinführungen in der Friedenskirche

In der Friedenskirche führt heute um 10 Uhr der Landesausschuss für Innere Mission (Lafim) bei einem großen Festgottesdienst neben Tilman Henke als Vorstandsvorsitzenden auch Tillmann Stenger als neuen Vorsitzenden des Kuratoriums in sein Amt ein. Mit Birgit Wanta, Michael Kayser und Dirk Palm werden außerdem die neuen Mitglieder des Kuratorium, in dem es turnusgemäß einen Wechsel gab, eingeführt. Die bisherigen Amtsinhaber haben am Ende Ihrer Amtszeit aus Altersgründen nicht mehr kandidiert.

Gleichzeitig werden in diesem Gottesdienst auch Katrin Orlowski als Geschäftsbereichsleiterin der Lafim-Dienste für Junge Menschen und Familien sowie Michael Robisch als Geschäftsführer der Lafim-Dienste für Menschen im Alter mit dem Segen Gottes in ihre Ämter eingeführt. Mit rund 1250 Mitarbeitenden und 38 Einrichtungen ist der Geschäftsbereich Altenhilfe innerhalb der Lafim-Gruppe einer der größten Arbeitgeber der Region.

Im Anschluss an den Gottesdienst findet in den Friedenssälen am Rande des Schlossparks von Sanssouci der Lafim-Jahresempfang statt.

Schuld und Sühne

Heute feiert „Verbrechen und Strafe“ von Fjodor Dostojewski, besser bekannter unter dem Titel „Schuld und Sühne“, Premiere im Neuen Theater. Bei dem Kriminalstück über die Irrungen des Studenten Raskolnikow führte Alexander Nerlich Regie.

Flutlichtspiel im Karli

Heute empfängt der SV Babelsberg 03 die BSG Chemie Leipzig zum Spiel unter Flutlicht im Karl-Liebknecht-Stadion. Nulldrei erwartet viele Zuschauer und eine „harmonische Begegnung von Gleichgesinnten“.

Dennoch fürchtet der Verein, dass „sich die Fans, angesichts der NOFV-Skandalurteile gegen beide Vereine, deutlich äußern und ihren Unmut in Proteste umsetzen werden“.

Hintergrund:

Der Babelsberger Kiez-Klub muss wegen der Ausschreitungen im Spiel gegen Energie Cottbus 7000 Euro an den Fußballverband zahlen, das Urteil gegen Cottbus wurde dagegen aufgehoben.

Chemie Leipzig muss sogar 10.000 Euro zahlen, weil es beim sächsischen Lokalderby gegen Lok-Leipzig zu Ausschreitungen kam, an dem beide Fanlager beteiligt waren. Doch auch hier fiel die Bestrafung ungerecht aus. Die teils rassistischen und homophoben Äußerungen einiger Fans von Lok Leipzig wurden – wie die Gesänge einiger Cottbus Fans in Babelsberg – nicht mal im Spielbericht erwähnt.

Die Wut sei „durchaus verständlich“, teilte der Verein im Vorfeld der Partie mit, befürchtet aber, dass die Fans von Nulldrei und Chemie heute Abend ihren Frust mit Protesten und Pyrotechnik untermalen werden. Der Verein weist daher ausdrücklich daraufhin, dass Pyrotechnik ein zwar „sehr beeindruckendes, aber ein illegitimes Mittel des Protests darstellt und daher nicht verwendet werden darf“. Zumal durch diese Art des Protestes, so der Verein weiter, „letztendlich der NOFV der finanzielle und mediale Nutznießer jeder Pyroaktion im Stadion ist und auch deshalb ausschließlich auf kreative und legale Mittel zurückgegriffen werden sollte“.

Übrigens: Heute endet die Frist, in der Nulldrei die Strafe an den NOFV hätte zahlen müssen.

