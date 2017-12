Potsdam am Mittwoch: Das ist heute wichtig

Potsdam. Vorab eine ganz herzliche Gratulation an Gerda und Günter Schulz in der Berliner Vorstadt zum 65. Ehejubiläum. Alles Gute!

Endspurt auf dem Weihnachtsmarkt

Die Feiertage sind vorüber, doch die Buden auf dem Weihnachtsmarkt in der City stehen noch. Wer von gebrannten Mandeln, Grünkohl und Glühwein, von Karussells, Eisbahn und Losbuden noch nicht genug hat, muss sich allerdings sputen: Der Blaue Lichterglanz auf der Brandenburger Straße und dem Luisenplatz hat nur noch heute und morgen geöffnet. Beginn ist jeweils um 11 Uhr, am heutigen Mittwoch gehen die Lichter um 19 Uhr, am Donnerstag um 18 Uhr aus.

Fast freie Fahrt

In der allwöchentlichen Verkehrsprognose der Stadt Potsdam wird lediglich eine Baustelle aufgeführt. Demnach soll für Autofahrer nur auf der Templiner Straße mit Unannehmlichkeiten zu rechnen sein. Die Straße ist nämlich noch immer für die Sanierung der Fahrbahn zwischen Potsdam und Caputh für den Autoverkehr gesperrt. Derzeit erfolgen die Arbeiten im Bereich zwischen Ortseingang Potsdam und Kabelfirma ELKa.

Eine Umleitung ist über Caputh, Michendorfer-Chaussee ausgewiesen.

Fußgänger und Radfahrer können innerhalb der gesamten Bauzeit weiterhin die Templiner Straße nutzen – eine gesicherte Führung wird jederzeit gewährleistet.

Hoffen wir, dass ansonsten freie Fahrt herrscht.

Fazit und Ausblick

Der Kommunale Immobilien Service (KIS) ist als Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam seit 2005 dafür zuständig, „dass die Infrastruktur der öffentlichen Einrichtungen mit der dynamischen Entwicklung der Stadt Potsdam Schritt hält“. Das letzte große Projekt in diesem Jahr war der Erweiterungsbau der Motorsporthalle in Babelsberg. Insgesamt werden von der KIS über 400 Einzelobjekte betreut. Heute Vormittag zieht Bernd Richter, Werkleiter des KIS, im Rathaus ein Fazit des abgelaufenen Geschäftsjahres 2017 und gibt einen Ausblick auf die wichtigsten Projekte und KIS-Themen des Jahres 2018.

OSC-Wasserballer suchen Nachwuchs

Die Wasserballer des OSC Potsdam suchen Nachwuchs insbesondere in den Jahrgängen 2006 bis 2010 und bieten Schnuppertrainings im „Blu“ an. Heute und morgen finden von 16 bis 17 Uhr (15 Minuten vorher im Foyer sammeln) Einheiten unter Leitung des Landestrainers Gregor Karstedt statt.

Der Müll kann noch weg

Wer jetzt, so kurz nach Weihnachten, aufräumen und ordentlich ausmisten will, der hat Glück: Die Wertstoffhöfe sowie die Logistikzentrale der Step haben heute bis Freitag regulär von 7 bis 17 Uhr für geöffnet.

Der Wertstoffhof Drewitz hat sogar noch am Samstag von 8 bis 14 Uhr offen.

Rückblick 2017 als Impro-Show

Die Gorillas sind Berlins bekanntestes Impro-Theater. Auf der Bühne entfachen sie ein rasantes Spektakel aus Songs, Szenen und Geschichten. Aus Publikumsvorschlägen entstehen im Handumdrehen Geschichten: live vor den Augen der Zuschauer und ganz aus dem Moment heraus. Heute bieten die Künstler ab 20 Uhr im Waschhaus den ganz persönlichen Rückblick von 2017 des Publikums als Impro-Show.

Musiker sollten an den Sommer denken

Wer nächstes Jahr auf der Straße im Rahmen der Fête de la Musique in Potsdam musizieren will, der kann sich schon jetzt bewerben.

Alle Musiker – also Bands, Singer-Songwriter, Big Bands und auch DJs – können sich noch bis zum 31. Januar 2018 für die Fête am 21. Juni bewerben.

Das Anmeldeformular gibt es unter www.fete-potsdam.de.

