Potsdam am Mittwoch: Das ist heute wichtig

Potsdam. Zugegeben, das Wetter ist auch heute wenig einladend. Für manch einen dürfte es sich dennoch lohnen, vor die Tür zu gehen.

Weihnachtsbäume raus!

Heute Morgen sollten in Groß Glienicke , Neu Fahrland und Marquardt die alten Weihnachtsbäume auf der Straße liegen. Sie werden heute Morgen durch die Mitarbeiter der Stadtentsorgung Potsdam abgeholt.

Wer dagegen im Kirchsteigfeld , in Babelsberg (östlich der Bahnlinie Drewitz) oder im Musikerviertel lebt, der sollte seinen alten Baum heute Abend an die Straße legen. Dort werden die Bäume morgen früh abgeholt.

Mitmachen!

Noch bis Ende des Monats können sich interessierte Potsdamer mit Behinderung für die Mitgliedschaft im zukünftigen Beirat für Menschen mit Behinderung bewerben.

Angesprochen sind auch alle, die sich aktiv für die Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Potsdam stark machen wollen. Bisher haben sich rund 30 Interessierte gemeldet.

Eltern-Schüler-Sprechstunde bei den Stadtwerken

Einen Überblick über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in technischen und kaufmännischen Berufen, Informationen aus erster Hand von Ausbildern – das bieten die Stadtwerke am Eltern-Schüler-Sprechabend am Mittwoch, 17. Januar, von 17 bis 19 Uhr in der Fritz-Zubeil-Straße 96, an. Jugendliche können an diesem Abend allein oder in Begleitung ihrer Eltern teilnehmen. Neben der Führung durch die betriebseigene Ausbildungswerkstatt nehmen sich die Mitarbeiter Zeit zur Beantwortung von Fragen, so die Stadtwerke. Anmeldung: 0331/ 6619508 oder ausbildung@swp-potsdam.de.

Es geht um die Finanzen

Um 17:30 Uhr tagt heute im Raum 3.025 des Stadthauses der Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion . Auf der Tagesordnung steht u.a. die „ärztliche Versorgung im Potsdamer Norden“, die „Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018/2019“ oder die „Ehrenamtskarte - finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten“.

Wie frei ist die Kunst?

Heute Abend um 19 Uhr wird im Kunstverein Kunsthaus im Ulanenweg 9 über „die neue Unfreiheit“ bzw. „Wie Markt und Moral die Kunst bedrohen“ diskutiert. Eingeladen ist der Zeit-Autor Hanno Rauterberg.

Die Veranstalter haben einen „ungewohnten Hass“ in der Kunstwelt beobachtet. Dabei geht es nicht um „Form, Komposition oder Originalität“, sondern „um Fragen der Identität, um Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe“.

Heute Abend soll erläutert werden, „ob die Kunst auch weiterhin ein universalistischer Freiraum sein darf, in dem alles von allen gedacht und erprobt werden darf“.

