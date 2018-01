Potsdam am Mittwoch: Das ist heute wichtig

Potsdam. Ja, in Potsdam ist heute wirklich der 24. Januar 2018. Bei den angesagten Temperaturen mag man es zwar kaum glauben, aber da jetzt immer noch Weihnachtsbäume abgeholt werden, muss es noch Winter sein.

Raus mit der Tanne

Heute Morgen treten nämlich in Sacrow, Krampnitz, Kartzow, Babelsberg (nördlich der Rudolf-Breitscheid-Straße) die alten Weihnachtsbäume ihre letzte Reise mit der Stadtentsorgung Potsdam an.

Wer in Grube , Nattwerder , Schlänitzsee und Babelsberg (südlich. der Rudolf-Breitscheid-Straße) gebührend Abschied von seiner Tanne nehmen will, der sollte seinen Baum heute Abend ab 18 Uhr vor dem Haus ablegen. Morgen früh macht die Step dort ihre Runde und holt die Bäume ab.

Kartoffeln für Friedrich

Was wohl vor 1712 Jahren für Temperaturen herrschten? Friedrich der Große erblickte heute vor genau 306 Jahren – nicht weit von Potsdam entfernt; in Berlin – das Licht der Welt. Das ist zwar schon eine Weile her, aber dennoch wird es wie jedes Jahr am 24. Januar wohl auch 2018 wieder ein kleines Stelldichein von Anhängern des bekannten Preußenkönigs an seiner letzten Ruhestätte am Schloss Sanssouci geben – Kartoffeln inklusive.

So sah es im vorletzten Jahr am Geburtstag von Friedrich II. aus:

Für alle Friedrich-Interessierten gibt es heute zudem eine „ szenische Führung “ mit Lord Marschall George Keith und Oberzeremonienmeister Karl Ludwig von Pöllnitz. Um 17 Uhr trifft man sich am Schlosseingang. Um Anmeldung (0331.96 94-200 oder info@spsg.de) wird gebeten. Die Führung kostet 15 Euro.

Vortrag über den König von Preußen

Passend zum Geburtstag vom Alten Fritz: Die Studiengemeinschaft Sanssouci lädt für heute Abend um 18 Uhr, zu einem Vortrag in den Konferenzraum des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte am Neuen Markt ein. Jürgen Luh von der Schlösserstiftung erinnert mit dem Thema „Friedrich II. und Kaiserin Maria Theresia“ zum 306. Geburtstag des Königs von Preußen an die von Kriegen geprägten politischen Verhältnisse der Monarchen von Preußen und Österreich-Ungarn.

Das Tolerante Sofa“ fällt aus

In gewisser Art und Weise und vor allem für damalige Verhältnisse war „Effzwo“ tolerant. Ob ihm das „tolerante Sofa“ gefallen hätte? Vielleicht, leider fällt die für heute Abend geplante Veranstaltung im Bildungsforum aus.

Die Diskussion über politische Anliegen junger Menschen wäre die Auftaktveranstaltung der Reihe „Wegmarken Potsdamer Demokratie“ gewesen. Gleich zwei Referenten hatten kurzfristig abgesagt. „Das Thema bleibt auf der Agenda“, so Prowissen-Geschäftsführerin Simone Leinkauf. Möglichst noch dieses Frühjahr solle die Diskussion nachgeholt werden.

Arbeitsagentur geschlossen

Aufgrund einer internen Veranstaltung bleibt die Agenturen für Arbeit heute geschlossen. Vereinbarte Termine mit der Arbeitsvermittlung und der Berufsberatung behalten ihre Gültigkeit. Persönliche Arbeitslosmeldungen, die entsprechend der gesetzlichen Frist spätestens am 24. Januar erfolgen müssen, können ohne leistungsrechtliche Nachteile am Folgetag nachgeholt werden. Arbeitssuchendmeldungen können jederzeit telefonisch oder online unter www.arbeitsagentur.de erfolgen.

Kostenlose Servicerufnummer 0800/4 55 55 00

Stammtisch der liberalen Frauen

Die „Liberalen Frauen Brandenburg“ laden heute wieder zum Stammtisch ein. Das Thema diesmal: „Eine Berufung für das Leben – Hebammen in Brandenburg“. Die Gäste können sich einerseits über die Liberalen Frauen informieren und auch mit der Vorsitzenden des Hebammenverbandes Brandenburg diskutieren.

Die Veranstaltung findet ab 19 Uhr im Maison Charlotte, Mittelstraße 20 statt. Die Veranstaltung ist öffentlich.

Pssssssst!

Der Schienenverkehr ist nach dem Straßenverkehr der größte Lärmverursacher. Und dennoch haben sich lediglich 255 Potsdamer bei der ersten Phase des aktuellen Lärmaktionsplans an Haupteisenbahnstrecken des Bundes beteiligt. Da geht noch was! Heute beginnt die zweite Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung.

Die Stadt Potsdam weist daraufhin, dass sie auf die Reduzierung dieser Belastungen keinen Einfluss hat und bittet darum, „dass sich möglichst viele Betroffene selbst aktiv bei der Befragung des Eisenbahn-Bundesamtes zur Erstellung des Lärmaktionsplanes beteiligen“.

Hier geht es zum Informations- und Beteiligungsplattform des Eisenbahn-Bundesamtes: www.laermaktionsplanung-schiene.de.

Aus der Stadtpolitik

Heute um 17 Uhr trifft sich der Hauptausschuss . Auf der (öffentlichen) Agenda stehen unter anderem der „kostenlose Eintritt in den Volkspak“, die „städtebauliche Zielplanung als Ergebnis der Vorbereitenden Untersuchungen „Jägervorstadt-Ost““, die Nummer 1 des Bürgerhaushaltes 2018: „Kein städtisches Geld für den Wiederaufbau der Garnisonkirche“ oder der „Kunstrasenplatz Nowawiese“.

„Wir von hier“ – ein Foto-Kunst-Projekt

Für gestresste Großstädter versprechen entlegene Dörfer Ruhe und Erholung. Für die Einheimischen dagegen bedeutet diese Ruhe eine zunehmende Vereinsamung, die sich mit den Schließungen der Läden und Kneipen noch verstärkt hat. Die Porträts von Frank Günther zeigen ein Stück Brandenburger Lebenswirklichkeit. Heute um 18 Uhr, in der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung, Heinrich-Mann-Allee 107 (Haus 17).

Geld für Projekte

Das heutige Seminar zum Thema „Wie und wo beantragen wir Geld für Projekte?“ findet heute von 10 bis 18 Uhr in der Friedrich-Ebert-Stiftung, im Seminartrakt des Landesbüros, Hermann-Elflein-Straße 30/31, statt. Dabei vermitteln die Dozenten Gerhard und Sabine Schwab das Einmaleins der Antragstellung. Sie geben einen Überblick über den Einsatz von Fundraising in Schule und Verein, stellen Fördermöglichkeiten vor und gehen detailliert auf die Förderpraxis von Stiftungen ein. Anhand von Beispielen recherchieren sie mit den Teilnehmern: Zu welchem Programm passt welches Projekt?

Nulldrei-Testspiel

Endlich wieder Fußball unter Flutlicht. Heute testet der SV Babelsberg 03 um 19 Uhr gegen den Brandenburger SC Süd auf dem Kunstrasenplatz.

Schnaps-Bingo

Das Schnaps-Bingo heute Abend ab 20 Uhr in der Bar Gelb in der Charlottenstraße ist genau richtig für alle, die auf gemeinsames Spiel, viel Spaß und Musik stehen. Oder wie der Veranstalter schreibt: „Zum Mitsingen, Feiern und Rätseln“ – und für jedes Bingo wird einer ausgegeben.

Für Teams aus bis zu 4 Personen.

