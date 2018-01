Potsdam am Mittwoch: Das ist heute wichtig

Potsdam. Vom Wetter nichts Neues. Es soll noch ein wenig wärmer als gestern werden – und nasser. Leider Tatsache.

Vortrag zu Fake News

Wer teilt in Deutschland in welchen Medien Fake News und wer ist bereit sie zu glauben? Der Journalist und Medienwissenschaftler Alexander Sängerlaub hat dazu für heute Abend in seinem Vortrag in der Landeszentrale für politische Bildung, Heinrich-Mann-Allee 107, um 18 Uhr einige aufschlussreiche Erklärungen anzubieten. Fake News sind seiner Ansicht nach nur ein Symptom für eine sich wandelnde Medienrealität, die durch die Digitalisierung bedingt ist und alle vor neue Herausforderungen stellt.

Sport und Bildung in Potsdam

Heute Mittag wird die Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport, Noosha Aubel, die Schwerpunkte des Haushaltes 2018/2019 für die Bereiche Bildung und Sport vorstellen.

Herzlich willkommen

Gegen 15 Uhr wird der Beigeordnete für Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung, Mike Schubert, in einer Feierstunde Einbürgerungsurkunden an ausländische Mitbürger übergeben

SPZ bezieht neue Räume

Das Sozialpädiatrische Zentrum SPZ des Klinikum Westbrandenburg ist ab heute in neuen Räumen zu erreichen. Neuer Standort ist die Behlertstraße 45 a. Telefonische Anmeldungen erfolgen weiter über 0331/24 13 59 73 während der Sprechzeiten. Der neue Standort verfügt über zwei Parkplätze, die für Inhaber eines Schwerbehindertenausweises mit Sonderparkausweis reserviert sind. Alle weiteren Eltern werden gebeten, weiter auf dem Gelände des Klinikums, Zufahrt Gutenbergstraße, zu parken.

Der neue Hafemeister

» Die Karikaturen von Jörg Hafemeister 2017 | 2018

» Alles zur Wahl des Oberbürgermeisters in Potsdam.

AfD kürt OB-Kandidaten Mitte März

Apropos Oberbürgermeister-Wahl: Die AfD wird ihren Kandidaten beziehungsweise ihre Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl Mitte März küren. Das hat Kreischef Thomas Jung auf Anfrage mitgeteilt. Mittlerweile ist die Kandidatenriege der Parteien fast komplett. Bei der CDU fehlt noch das Mitgliedervotum für Götz Th. Friederich, für den schon der Kreisvorstand votierte. Die Mitglieder treffen sich am 23. Februar. Die FDP hat sich hinsichtlich eines eigenen Kandidaten noch nicht entschieden.

Stadtverordnetenversammlung

Heute um 15 Uhr findet es im Stadthaus die ersten Stadtverordnetenversammlung im laufenden Jahr statt. Und sie wird lang. 188 – einhundertachtzehn – Tagesordnungspunkte gilt es abzuarbeiten.

Die Sitzung wird direkt Fahrt aufnehmen. Es geht um Bandproberäume im Freiland, das Ausflugsrestaurant „Seekrug“ und weiter mit den Rodungen nach den Sturmschäden der letzten Wochen.

Die Stadtverordneten werden sich auch mit der „Erstattung von Kinderbetreuungskosten für ehrenamtlich Tätige“ beschäftigen, das Konzept für die „Smart-City Potsdam“ wird thematisiert, der Kunstrasenplatz Nowawiese darf nicht fehlen und auch die Verteilung von Jodtabletten – Stichwort: Wannseereaktor – steht auf der Agenda.

Doch dann ist nicht mal das erste Drittel der Versammlung um. Es folgen unter anderem die Punkte „Kostenloser Eintritt in den Buga-Volkspark“, „Keine Parkgebühren für E-Autos“ oder die „ Verkehrsberuhigte Zone Geschwister-Scholl-Straße“ und und und...

Bevor der nichtöffentliche Teil beginnt, werden im letzten Drittel der Tagung Überlegungen angestellt, wie man den „8. Mai „lebendiger gestalten“ kann und wie es sich mit dem sozialen Wohnungsbau in der Landeshauptstadt verhält.

Neugier gewinnt!

Heute noch anmelden: Die Deutsche Telekom Stiftung und die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ rufen zum vierten Mal den bundesweiten Kita-Wettbewerb aus. „Der Wettbewerb soll zeigen, wie vielfältig, professionell und altersgerecht Erzieherinnen und Erzieher die Themen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik in den Kitas deutschlandweit umsetzen“, heißt es. Den Stiftungen geht es darum, die Qualität der pädagogischen Arbeit im MINT-Bereich zu würdigen.

Aus den Landessiegern wählt die Jury, bestehend aus Experten aus Wissenschaft, Praxis und Gesellschaft, fünf Bundessieger, die auf einer feierlichen Gala in Berlin gekürt werden. Die Landessieger erhalten ein Preisgeld in Höhe von jeweils 2.000 Euro, die Bundessieger zusätzlich je 3.000 Euro.

Bei Fragen zum Wettbewerb können sich pädagogische Fachkräfte über die E-Mail-Adresse info@forschergeist-wettbewerb.de an die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ wenden.

Übrigens: Es sind ausdrücklich auch Bewerbungen von Kitas erwünscht, die kein „Haus der kleinen Forscher“ sind.

Leser-Tipp: Termin-Ankündigung Wenn wir an dieser Stelle einen Termin/ eine Information veröffentlichen sollen, einfach rechtzeitig eine E-Mail mit dem Betreff „Potsdam am XY“ an online@maz-online.de schreiben.

Mitstreiter gesucht

Heute noch anmelden gilt auch hier: Die Anmeldefrist für das Auswahlverfahren für den Beirat für Menschen mit Behinderung läuft heute aus.

Angesprochen sind auch alle, die sich aktiv für die Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Potsdam einsetzen möchten.

» Mehr Infos unter www.potsdam.de.

Musiker gesucht

Hier ist heute ebenfalls Anmeldeschluss: Die Fête de la Musique wird auch in diesem Jahr am 21. Juni statt. Wer daran aktiv teilnehmen und auf der Straße musizieren möchte, der sollte sich jetzt bewerben.

Bands, Singer-Songwriter, Big Bands und DJs können sich nur noch heute für die Fête bewerben.

Das Anmeldeformular gibt es unter www.fete-potsdam.de.

Faszination Vietnam

Vietnam ist etwa so groß wie Deutschland und hat eine jahrtausendealte Kultur. In den vergangenen Jahren hat das südostasiatische Land eine rasante wirtschaftliche Entwicklung genommen. Längst zählt es zu den sogenannten Schwellenländern und wurde inzwischen vom internationalen Tourismus als attraktives Reiseziel entdeckt. Andreas Rister, Referent beim internationalen Kinderhilfswerk „terre des hommes“, präsentiert das Land am 31. Januar in seiner Multivisionsschau „Faszination Vietnam“ im Campus Griebnitzsee in Haus 6, Hörsaal H01 der Universität Potsdam.

Beginn ist um 18:30 Uhr.

Am liebsten bestellen die Potsdamer bei...?

Der Online-Lieferdienst Lieferando hat im vergangen Jahr seine Nutzer abstimmen lassen, welches Restaurant sie am meisten überzeugt hat. Auch in Potsdam. Jetzt wurde der Gewinner veröffentlicht. Es ist das asiatische Restaurant Dragon an der Allee nach Sanssouci, kurz vor dem grünen Gitter.

Lieferando hat dafür die durchschnittlichen Bewertungen im gesamten Jahr 2017, sowie alle abgegebenen gesammelten Stimmen bewertet. Das Restaurant kann sich nun über ein E-Bike freuen, teilte Lieferando mit.

