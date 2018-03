Potsdam am Mittwoch: Das ist heute wichtig

Potsdam. Dunkle Wolken sollen heute über die Landeshauptstadt ziehen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 90 Prozent. Wie wahrscheinlich es ist, dass Sie ihren Müll rund um Ostern loswerden, erfahren Sie hier...

Veränderte Abfallentsorgung

Heute schon an übermorgen denken! Wegen der Feiertage kommt es zu Verschiebungen der Abfallentsorgungstermine. In dieser Woche werden alle Entsorgungstouren einen Tag vorgezogen. Am Karfreitag, 30. März, gibt es keine Abfallentsorgung, auch am Ostermontag nicht. Die Entsorgung von Ostermontag verschiebt sich auf Dienstag, 3. April. Die restlichen Touren der nächsten Woche verschieben sich jeweils auf den nachfolgenden Tag.

Es wird eng am Kreisverkehr

Um eine Grundstückszufahrt zu bauen, wird die Babelsberger Straße ab heute zwischen Kreisverkehr und Friedrich-List-Straße halbseitig gesperrt. Es wird eine Einbahnstraße in Richtung Kreisverkehr eingerichtet – der Verkehr in Richtung Friedrich-List-Straße wird über die Lotte-Pulewka-Straße umgeleitet. Nicht nur hier wird’s eng – auch auf den Hauptverkehrsadern der Stadt steigt die Staugefahr rund um Ostern.

Ohne diese Welt

Das Filmmuseum präsentiert heute Abend um 19 Uhr das aktuelle Filmgespräch „Ohne diese Welt“ in Anwesenheit der Regisseurin Nora Fingscheidt und des Produzenten Peter Hartwig. Der Film spielt in Argentinien im Jahr 2016: In einer vergessenen Region im Norden leben 700 deutschstämmige Mennoniten wie im 18. Jahrhundert. Sie sprechen ein altes Plattdeutsch und leben von Ackerbau und Viehzucht. Anstelle von Autos benutzen sie Pferdekutschen, ihre einzigen Schulbücher sind die Bibel und der Katechismus... Doch ist es wirklich möglich, sich dem Fortschritt zu verweigern? Der Film „Ohne diese Welt“ porträtiert das fremdartige und beeindruckende Leben einer leisen Gesellschaft zwischen Abschottung und Wandel.

Führung durch den Staudengarten

Wer am Sonntag, 1. April, zum Start in die Gartensaison um 11 Uhr eine Führung durch den unter Denkmalschutz stehenden Karl-Foerster-Garten mitmachen möchte, sollte sich schon jetzt dafür anmelden. Das ist per E-Mail an regina-ebert@potsdam-berlin.de möglich. Treffpunkt der Führung ist am Gartentor in der Straße Am Raubfang 6 in Bornim. Kosten 10 Euro. In dem Garten testete der Staudenzüchter Karl Foerster (1874–1970) viele seiner insgesamt 300 Züchtungen.

Konzert und Lesung im Schloss Sacrow

Sie suchen noch ein Ostergeschenk? Wie wäre es dann mit ein paar Karten für das Konzert mit Lesung der besonderen Art am Sonntag, 22. April, im Schloss Sacrow? Um 16 Uhr sind präsentieren dort Andrea Schwab (Mezzosopran), Joanna Niederdorfer (Klavier) und Rita Grote (Lesung) Werke u.a. der Wienerin Maria Theresia Paradis (1759-1824), deren Leben kürzlich verfilmt wurde, von Jeannette Buerde (1799-1875) und Alma Mahler (1879-1964). Reservierungen sind ab sofort unter karten@ars-sacrow.de möglich.

Notdienste – rund um die Uhr Apotheken-Notdienst Schnell und einfach den Apotheken-Notdienst in der Nähe finden. Unter www.apotheken.de sind alle Notdienste auf einen Klick verfügbar. Zahnarzt-Notdienst Außerhalb der Praxiszeiten gewährleisten die brandenburgischen Zahnärzte einen zahnärztlichen Bereitschaftsdienst. Ganz einfach die eigene Adresse eingeben und schon wird der nächst gelegene Zahnarzt angezeigt. Hier geht es zur Bereitschaftsdienstsuche unter www.kzvlb.de.

