Potsdam am Mittwoch: Das ist heute wichtig

Potsdam. Da ist es einmal warm, schon rummst es – zumindest sind für heute Gewitter angesagt. Die Temperatur soll aber auf über 20 Grad steigen.

Schleichen in der Innenstadt

In der nördlichen Innenstadt wird es noch diese Woche eine Tempo-20-Zone eingerichtet. Autofahrer sollten sich an Tempo 20 gewöhnen. Die Zone umfasst den verkehrsberuhigten Geschäftsbereich in den Straßenzügen zwischen Hegelallee, Friedrich-Ebert-Straße, Brandenburger Straße und Schopenhauerstraße.

Die Tempo-20-Zone ist Bestandteil des beschlossenen Innenstadtverkehrskonzeptes.

Ziele des Konzeptes „sind eine stärkere Verkehrsberuhigung, mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer sowie eine erhöhte Aufenthaltsqualität für die Einkaufsinnenstadt“, heißt es in einer Mittelung der Stadt Potsdam.

Lange Brücke

Für Brückenkontrollmessungen auf der Langen Brücke muss der Verkehr kurzzeitig vollgesperrt werden. Die Sperrungen erfolgen heute am späten Abend ab 22:30 Uhr.

Sperrung der Geschwister-Scholl-Straße

Neben der späten Brücken-Sperrung und der Vollsperrung auf der Behlertstraße kommt es in dieser zweiten Osterferien-Woche auch zu Sperrungen in der Brandenburger Vorstadt: Die Geschwister-Scholl-Straßeist teilweise gesperrt.

Wegen Gleisbauarbeiten ist der Abschnitt zwischen Kantstraße und Kastanienallee unpassierbar, nur von der Kastanienallee aus ist ein Stück der Straße und damit auch die Kita „Baumschule“ erreichbar. Der Tramverkehr ist unterbrochen und Ersatzverkehr eingerichtet.

Sperrung der Geschwister-Scholl-Straße.. Quelle: Rainer-Schüler

Die Linienbusse umfahren die Baustelle über die Zeppelinstraße, lassen stadtauswärts die beiden Haltestellen Bahnhof Charlottenhof (Waschbar) und Baumschule aus. Es wurden Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Blühende Landschaften

Mitarbeiter des Bereichs Grünflächen werden heute Morgen damit beginnen, die Frühjahrsblüher auf dem Hügel am Markt-Center sowie in diversen Pflanzgefäßen innerhalb des Stadtgebietes zu pflanzen.

Kunsterlebnisse mit den ganz Kleinen

Mit dem Leihbuggy durchs Barberini düsen: Das Museum am Alten Markt hat heute eine ganz besondere Veranstaltung geplant. Junge Eltern können mit ihren Babys (0 -1 Jahre) zu Kunstgesprächen mit einem Guide in entspannter Atmosphäre zusammenkommen. Um 11 Uhr geht es durch die aktuelle Ausstellung „Max Beckmann. Welttheater“. Die Leihbuggys stehen zur Verfügung. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Die Veranstaltung „Junge Eltern zur Kunst“ findet übrigens jeden ersten Mittwoch im Monat statt.

Ein Museum basteln

Museen sind für Kinder langweilig? Warum dann nicht einfach ein eigenes Museum basteln? Genau das ist heute im Potsdam-Museum möglich.

Von 14 bis 15:30 Uhr können sich Kinder „auf eine Entdeckungsreise durch die Ausstellung zur Potsdamer Stadtgeschichte im Potsdam Museum begeben und originale Ausstellungsstücke erforschen“. Und wer eigene Schätze hat, der kann sie mitbringen und aus einem Schuhkarton ein eigenes Museum basteln.

Der Eintritt kostet 3 Euro.

Kleinräumige Bevölkerungsprognose

Heute werden Bürgermeister Burkhard Exner und der Fachbereichsleiter Verwaltungsmanagement, Dr. Reiner Pokorny, „die kleinräumige Bevölkerungsprognose für die einzelnen Stadtteile bis zum Jahr 2035“ vorstellen.

Flanieren im Park

Nach und nach kommen die vielen Statuen in den Parks wieder ans Tageslicht.

Nach fast fünf Monaten ist die Winterruhe nun vorbei: Venus, Mars & Co. sind wieder hüllenlos zu bestaunen.

Und noch eine gute Nachricht aus dem Park Sanssouci: Die 2014 begonnenen Baumaßnahmen am Mittelbau des Orangerieschlosses sind abgeschlossen. Beide Türme und die Turmgalerien sowie das Hauptdach des Mittelbaus wurden einer grundlegenden Sanierung unterzogen. Somit sind zum Saisonbeginn 2018 die Türme und Turmgalerien wieder öffentlich zugänglich und eine traumhafte Aussicht garantiert.

Kostenlose Filmklassiker

Wem heute nicht nach spazierengehen ist, der kann heute auch ganz gemütlich auf der Couuch lümmeln und kostenlos einen Filmklassiker oder einen internationalen Arthouse-Kinotitel genießen. Einzige Voraussetzung: ein gültiger Bibliotheksausweis der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam.

Ab sofort ist es nämlich möglich, über eine Video-On-Demand-Plattform Filme von zu Hause, in der Bahn oder im Café streamen. Wie die Stadt mitteilte, bietet der von der Firma filmwerte GmbH aus Potsdam-Babelsberg angebotene Online-Streamingdienst Bibliotheksnutzern „erstmalig unbeschränkten und kostenlosen Online-Zugang zu mehr als 1500 Titeln“.

» Hier geht es zum Filmangebot von www.filmfriend.de.

Übrigens: Musik streamen ist dagegen heute erst ab dem späten Nachmittag möglich: Wegen Supportarbeiten steht von 6 bis 16 Uhr der Musikstreamingdienst freegal nämlich nicht zur Verfügung.

Neues von Hafemeister

Feiern in der 17. Etage: Am 6. und 7. April sowie am 25. und 26. Mai öffnet die Panorama-Bar im Hotel-Mercure wieder. Es wird keinen Vorverkauf geben, die Kasse öffnet um 18 jeweils um 18 Uhr. Dresscode: Elegante Abendgarderobe. Quelle: Jörg Hafemeister

» Alle aktuellen Karikaturen von Jörg Hafemeister.

Sitzung des Hauptausschusses

Heute um 17 Uhr treffen sich die Mitglieder des Hauptausschusses im Stadthaus an der Friedrich-Ebert-Straße 79-81 im Raum 280a.

Auf der Agenda stehen unter anderem der „kostenlose Eintritt in den Buga-Volkspark“, der „Grundschulstandort Heinrich-Mann-Allee“, der „Wohnungsmarktbericht 2016“, das „kostenloses Frühstücksangebot der Spirellibande der AWO“ sowie der Tagesordnungspunkt „Digitale Bildung zukunftsweisend gestalten“. Hinter dem letzten Punkt verbirgt sich ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Darin wird der Oberbürgermeister beauftragt, „ein gemeinsames Unternehmen für einen besseren Zugang zu digitaler Bildung zu gründen, in Kooperation mit interessierten benachbarten Kommunen und/oder Landkreisen“.

So soll erreicht werden, dass schlussendlich eine „Bildugscloud“ entsteht, die einen „kostengünstigen Zugang zu digital dargestellten Bildungsinhalte“ ermöglicht.

Macbeth im Kino

Im UCI wird heute die furchterregende Geschichte von Macbeth erzählt, einem Krieger, dem Hexen prophezeit haben, dass er König von Schottland wird. Von Ehrgeiz getrieben und ermutigt von seiner Frau, setzt er alles daran, die Prophezeiung Realität werden zu lassen. Bald ist das mörderische Paar besessen von Verfolgungswahn, der sie zu weiteren Verbrechen treibt und schließlich zu ihrem Untergang führt. Das Royal Opera House präsentiert eine Live-Kinoübertragung von Verdis Macbeth, inspiriert von Shakespeares großartiger Tragödie gleichen Namens, um 20.15 Uhr auf der großen Leinwand.

Lesung im Kino

Es ist noch eine Weile hin, aber der prominente Name wird sicher für einigen Zulauf sorgen: Horst Evers kommt am 9. Juni ins Thalia nach Babelsberg. Im Gepäck hat er ein brandneues Programm.

Wer sich schon jetzt Karten für den „Meister des Absurden im Alltäglichen“ sichern will, hat ab sofort die Chance unter http://thalia-potsdam.de.digitale-offensive.de/.

Des Königs krumme Nase

Kunsthistoriker Bernd Krysmanski spricht heute um 18 Uhr im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte im Kutschstall über die Nase von Friedrich dem Großen. Die These lautet, dass der Alte Fritz anders als in den Geschichtsbüchern abgebildet, eine stark gebogene Nase hatte und sich selbst für so hässlich wie eine Vogelscheuche hielt.

Der Eintritt kostet fünf Euro und ermäßigt drei Euro.

Nulldrei in Altglienicke

Der SV Babelsberg 03 kickt heute Abend um 19 Uhr im Berliner Jahn-Sportpark gegen die VSG Altglienicke. Die Berliner liegen derzeit auf dem 13. Rang. Nulldrei-Trainer Almedin Civa warnt trotzdem vor dem heutigen Gegner: „Irgendwann ist Altglienicke in die Abstiegszone gerutscht, aber die Mannschaft wird uns alles abverlangen“, so Civa nach dem Sieg in Neistrelitz.

Matchball im blu

Heute Abend um 20 Uhr findet das 4. Viertelfinalspiel der Best-of-Five-Serie gegen die SG Neukölln statt. Die OSC-Wasserballer führen mit 2:1. Noch ein Sieg, dann stehen die Potsdamer im Halbfinale. Das hofft auch Trainer Alexander Tchigir. Heute kann und soll die Entscheidung fallen. „Mit den Fans im Rücken in unserem Bad muss es nun klappen“, so Tchigir.

Das große Becken ist aufgrund des Spiels bereits ab 18.30 Uhr gesperrt.

Heute vor 20 Jahren in der MAZ

» Vergrößerung: Auf das Bild klicken

Notdienste – rund um die Uhr Apotheken-Notdienst Schnell und einfach den Apotheken-Notdienst in der Nähe finden. Unter www.apotheken.de sind alle Notdienste auf einen Klick verfügbar. Zahnarzt-Notdienst Außerhalb der Praxiszeiten gewährleisten die brandenburgischen Zahnärzte einen zahnärztlichen Bereitschaftsdienst. Ganz einfach die eigene Adresse eingeben und schon wird der nächst gelegene Zahnarzt angezeigt. Hier geht es zur Bereitschaftsdienstsuche unter www.kzvlb.de. In eigener Sache Besuchen Sie uns in der City-Redaktion. Wir haben in der MAZ-Ticketeria in der Friedrich-Ebert-Straße eine kleine Stadtredaktion eingerichtet. Sie haben ein Anliegen, Probleme mit Behörden, eine ganz besondere Geschichte zu erzählen? Schauen Sie doch einfach mal von Dienstag bis Donnerstag im MAZ-Mediastore vorbei. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an potsdam-stadt@MAZ-online.de. Gerne können Sie uns auch über Facebook oder Twitter kontaktieren. Termin-Ankündigungen Wenn wir an dieser Stelle einen Termin/ eine Information veröffentlichen sollen, einfach rechtzeitig eine E-Mail mit dem Betreff „Potsdam am XY“ an online@maz-online.de schreiben.

Von MAZonline