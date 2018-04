Potsdam

Selbst die möglicherweise braune Brühe in der Drewitzer Straße, Unter den Eichen und der Käthe-Kollwitz-Straße kann unsere Laune heute nicht trüben. Es wird ein – und wir legen uns fest – wirklich schöner und warmer Tag. Ohne Blitz und Donner... na ja, fast:

Achtung, es blitzt

Heute wird nämlich doch an der einen oder anderen Stelle geblitzt – der vierte europaweite Blitzmarathon steht an. Start der Aktion ist um 6 Uhr. Die Geschwindigkeitskontrollen werden flächendeckend im ganzen Land stattfinden. Kontrolliert wird auf Autobahnen, auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie in Alleen und innerstädtischen Bereichen.

Nachdem wir im letzten Jahr die meisten Blitzer-Standorte im Vorfeld benennen konnte, können wir in diesem Jahr nur ganz allgemein sagen: Ja, es wird geblitzt. Die Polizei will die Kontrollstellen nicht im Vorfeld veröffentlichen. „Die Auswertung der Ergebnisse wird zeigen, welche Auswirkungen dieses Vorgehen hat“, hieß es im Vorfeld.

Im vergangenen Jahr wurden an mehr als 200 Kontrollorten fast 185.000 Fahrzeuge angemessen. In 7000 Fällen stellten Polizei und Kommunen Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Allein in unserer Stadt wurden im vergangenen Jahr 597 Übertretungen festgestellt – davon 547 allein auf der Nutheschnellstraße, auf Höhe des Sterncenters. Der Spitzenreiter war hier mit 146 km/h bei erlaubten 80 km/h unterwegs.

Türen zu beim Standesamt

Das Standesamt Potsdam inklusive der Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsbehörde sowie der Auslandsbeglaubigungsstelle bleibt am heutigen Mittwoch aus arbeitsorganisatorischen Gründen geschlossen.

Am Donnerstag, den 19. April, steht das Standesamt ab 9 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Digitalisierung zum Frühstück

Der Unternehmerverband Berlin-Brandenburg (UVBB) lädt heute Morgen zwischen 9 und 11 Uhr zu einem „Digitalisierungsfrühstück“ ins Café Heider ein. Der UVBB hat im März eine Digitalisierungskampagne für seine Mitglieder und weitere Interessenten gestartet, die durch die Kommunikationsagentur Comprend aus Potsdam gesteuert wird. Das Digitalisierungsfrühstück ist die erste einführende Veranstaltung zur praktischen Bedeutung von Digitalisierung in Unternehmen, weitere sollen folgen.

» Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung über 0331/810306.

Neues von Hafemeister

Der „Boulevard“ wird erst ab 2020 saniert: Weil Investitionsmittel fehlen, verzögern sich die dringend notwendigen Arbeiten an der Brandenburger Straße weiter. Quelle: HafemeisterJörg

» Die aktuellen Karikaturen von Jörg Hafemeister.

Wege in den Beruf

Wie unterstützt man Jugendliche im Übergang von der Schule in den Beruf? Mit diesem Thema beschäftigt sich ein Fachtag „Wege – Chancen – Ziele: Kooperationen am Übergang Schule–Beruf“ heute ab 12.45 Uhr im Inselhotel, Hermannswerder 30. Es geht um das koordinierte Zusammenwirken von Bund, Ländern, Kommunen, Wirtschaft und Bildungseinrichtungen bei dieser Aufgabe.

Frühjahrstagung der Geodaten-Spezialisten

Heute und morgen treffen sich Spezialisten von Bund und Ländern in Sachen Geodaten zur Frühjahrstagung des Lenkungsgremiums Geodateninfrastruktur Deutschland (LG GDI-DE) in Potsdam.

„Nichts geht heute mehr ohne Geodaten. Bei der Infrastrukturplanung, beim Umwelt- und Hochwasserschutz oder für die Navigation - überall braucht es verlässliche Daten. Brandenburg führt derzeit den Vorsitz des Lenkungsgremiums und ich freue mich, dass unsere im Bereich der Geowissenschaften weltweit renommierte Landeshauptstadt zum vierten Mal Tagungsort ist“, so Innenstaatssekretärin Katrin Lange.

Das GeoForschungsZentrum (GFZ) auf dem Telegrafenberg hat eine lange Tradition. Seit rund 140 Jahren wird dort Geoforschung betrieben.

Einblick in Labors des Leibniz-Instituts

Die Urania Potsdam lädt heute um 15 Uhr zu einer Führung durch die Labors des Leibniz-Instituts für Agrartechnik und Bioökonomie (ATB) ein. Thema der Führung ist: „Die Reste sind (oft) das Beste“. Zu viele Abfälle, zu wenige Rohstoffe – die Forscher in Bornim stellen sich diesem Problem mit Innovationen, etwa Verpackungsfolien aus Bäckereiabfällen.

» ATB-Haupteingang, Max-Eyth-Allee 100. Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 5 Euro. Anmeldung unter 0331/291741

Magische Ballonwelten

Seit Montag kann man sich im Stern-Center „an tollen Ballonlandschaften, Skulpturen, Fotoaktionen, Modellagen, Workshops und Walking-Acts rund um den Ballon erfreuen“.

Die Macher haben bei ihrer Ausstellung setzt „auf originelle und fantasievolle gestaltete Skulpturen, wie das Harley-Davidson-Modell, Piraten - und Dinosaurierlandschaften, Star Wars oder Dschungellandschaft“ gesetzt, heißt es seitens der Veranstalter.

Reichsbürger vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Potsdam steht heute ein sogenannter „Reichsbürger“ vor Gericht. Dem Angeklagten aus Potsdam wird eine Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten zur Last gelegt, heißt es in der Prozessankündigung.

Der 34-Jährige soll im Herbst 2016 bei der Zuschauerredaktion des rbb in Potsdam angerufen und gegenüber einer Sendermitarbeiterin erklärt haben, dass er „Reichsbürger“ sei und von seinem Vermieter gemobbt werde“. Der Sender solle ihm helfen, da sonst in wenigen Tagen Strom und Telefon abgestellt würden.

Weiter soll er erklärt haben, sich „in die Luft [zu] sprengen, wenn die kommen. Irgendwas wird passieren, es wird zu einem Showdown kommen. Entweder ich bekomme was ich will oder ich werde jeden, der durch meine Tür kommt, töten und dann mich selbst töten“.

Ersatz für gefällte Blutbuche

Für die gefällte Blutbuche im historischen Park von Potsdam-Babelsberg gibt es nun Ersatz. Der neue Baum ist die Nachzucht der großen Blutbuche vor dem Schloss in Bad Muskau, die der Gartenkünstler Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871) dort 1826 pflanzen ließ, wie die Stiftung preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg mitteilte. Rechtzeitig vor dem Absterben des Baumes waren Nachkömmlinge gezogen worden. Einige Exemplare stehen bereits in mehreren Parkanlagen, die einst von Pückler gestaltet wurden.

Heute wird der neue Baum gesetzt. Die Blutbuche im Park Babelsberg war mehr als 170 Jahre alt und musste wegen akuten Pilzbefalls im Februar gefällt werden.

Das neue Antlitz der Mitte

Die Fachhochschule wird schon sehr bald nicht mehr stehen. Was kommt dann – und wie sieht es dann in der Potsdamer Mitte aus? Bernd Rubelt, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, informiert heute gemeinsam mit Bert Nicke, Geschäftsführer der Sanierungsträger Potsdam GmbH, über das Ergebnis des Bieterwettbewerbs für den Verkauf der Grundstücke Block III - Am Alten Markt/Schloßstraße und das weiteres Verfahren für die Bebauungspläne SAN P-18 „Friedrich-Ebert-Straße/Steubenplatz und SAN P-19 „Friedrich-Ebert-Straße/Am Kanal“.

Der Hauptausschuss tagt

Heute um 17 Uhr kommen die Mitglieder des Hauptausschusses im Stadthaus zur 76. Sitzung zusammen. Das spannendste Thema wird allerdings im nicht öffentlichen Teil verhandelt: die Zukunft des ehemaligen Terrassenrestaurants „Minsk“ auf dem Brauhausberg.

Gedenken an die „Nacht von Potsdam“

Mit einem Friedensgebet wird heute noch einmal der Opfer der Bombardierung der historischen Innenstadt Potsdam gedacht. Bei dem Angriff am späten Abend des 14. Aprils 1945 kamen fast 1600 Potsdamer ums Leben. Die alte Mitte wurde fast vollständig zerstört, Zehntausende waren obdachlos.

Angelika Weller-Eylert hält heute um 18 Uhr das wöchentliche Friedensgebet nach der Coventry-Liturgie in der Nagelkreuzkapelle. Die ursprünglich geplante Lesung im Rahmen der Reihe „Literatur und Musik“ muss an diesem Tag leider entfallen.

Über den Einfluss eines Ritterodens

Im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte beginnt heute Abend um 18 Uhr eine interdisziplinär-internationale Tagung über „Ritterorden und städtische Religiosität“. Im Mittelpunkt stehen die „Stadtkirchen als Wirkungsstätten der Johanniter im Mittelalter zwischen Weser und Weichsel“.

„Konkret geht es unter anderem „um Aspekte der johannitischen Erwerbspolitik, um die Rolle der vom Orden in die Stadtkirchen entsandten Pfarrer vor Ort und in der Ballei sowie um das Zusammenspiel zwischen Orden, Landesherrschaft und städtischer Bevölkerung“, teilte der Veranstalter mit.

» Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen hier.

Dreiecksverhältnis in der Stalin-Ära

In der Reihe „Film lesen“ wird heute der sowjetische Film „Der strenge Jüngling“ von Abram Room von 1936 im Filmmuseum gezeigt: Grischa, der Komsomolzen-Jüngling, begehrt Mascha, die mondäne Gattin von Professor Stepanov. Diese genießt das heimliche Liebesdreieck. Der Film, entstanden in der Stalin-Ära, wurde wegen grober Verstöße gegen den sozialrealistischen Stil verboten. Im Gespräch: Natascha Drubek und Irina Schulzki vom Digital-Journal „Apparatus“.

Günther Fischer spielt zur Preis-Gala

Der renommierte Jazz- und Filmmusiker Günther Fischer und Band treten heute Abend um 18.30 Uhr bei der Preisverleihung der 13. Ökofilm-Tour auf der Kleinen Bühne des Hans-Otto-Theaters, Schiffbauergasse 11, auf. Als Dankeschön für rund 200 ehrenamtliche Mitveranstalter, die die Tour vom 10. Januar an in 69 Orten Brandenburgs ermöglichten. Umwelt-Staatssekretärin Carolin Schilde wird den Horst-Stern-Preis für den besten Naturfilm vergeben.

Vor 20 Jahren in der MAZ

» Vergrößerung: Auf das Bild klicken

Notdienste – rund um die Uhr Apotheken-Notdienst Schnell und einfach den Apotheken-Notdienst in der Nähe finden. Unter www.apotheken.de sind alle Notdienste auf einen Klick verfügbar. Zahnarzt-Notdienst Außerhalb der Praxiszeiten gewährleisten die brandenburgischen Zahnärzte einen zahnärztlichen Bereitschaftsdienst. Ganz einfach die eigene Adresse eingeben und schon wird der nächst gelegene Zahnarzt angezeigt. Hier geht es zur Bereitschaftsdienstsuche unter www.kzvlb.de. In eigener Sache Besuchen Sie uns in der City-Redaktion. Wir haben in der MAZ-Ticketeria in der Friedrich-Ebert-Straße eine kleine Stadtredaktion eingerichtet. Sie haben ein Anliegen, Probleme mit Behörden, eine ganz besondere Geschichte zu erzählen? Schauen Sie doch einfach mal von Dienstag bis Donnerstag im MAZ-Mediastore vorbei. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an potsdam-stadt@MAZ-online.de. Gerne können Sie uns auch über Facebook oder Twitter kontaktieren. Termin-Ankündigungen Wenn wir an dieser Stelle einen Termin/ eine Information veröffentlichen sollen, einfach rechtzeitig eine E-Mail mit dem Betreff „Potsdam am XY“ an online@maz-online.de schreiben.

Von MAZonline