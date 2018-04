Potsdam

Der Tag könnte grau werden – starke Bevölkerung und einzelne Schauer sind vorhergesagt. Sogar stürmisch könnte es werden, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Das wird heute echte Frühaufsteher und Fans der Potsdamer Landschaft sicher nicht abschrecken: Um 8 Uhr öffnet heute das Belvedere auf dem Pfingstberg für einen exklusiven Besuch des Aussichtsschlosses vor der regulären Öffnungszeit. Ein Mitglied des Fördervereins Pfingstberg führt in lockerer Runde in die wechselvolle Geschichte des Denkmals ein, heißt es in der Ankündigung.

» Eintritt 12 Euro, Anmeldung notwendig.

Anschlussstelle Potsdam-Nord dicht

Vermutlich werden sich aber heute auch einige früher auf den Weg machen. Wegen Bauarbeiten auf dem westlichen Berliner Ring vom Dreieck Havelland Richtung Dreieck Werder wird nämlich die Anschlussstelle Potsdam-Nord von heute Morgen an ab 8 Uhr bis zum 9. Mai gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Zudem steht auf der A 10 über eine Länge von 8,5 Kilometern nur ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 60 Stundenkilometer.

Modernes Logo für die Stadt

Das preußisch blaue Weinberglogo der Stadt Potsdam soll bald in einem neuen Glanz erstrahlen. Eine erste studentische Analyse des bisherigen Corporate Designs gibt es bereits. Heute werden die Ergebnisse im Foyer des Stadthauses vor- und ausgestellt. Auf zwei Litfaßsäulen werden die Erkenntnisse zusammengefasst und auch Anregungen von Potsdamern für neue Entwürfe gesammelt.

» Mehr zur Überarbeitung des Logos hier: Das Aus für Weinberg und das „Bockwurstlogo“.

Letzte Chance für Rockbands

Heute endet die Bewerbungsphase für den Bandwettbewerb „Potsdam on stage“. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf Rockmusik. Bands, die an dem Wettbewerb teilnehmen möchten, sollten sich daher der Rockmusik verschrieben haben. Es ist Voraussetzung, dass der „Sound von E-Gitarre und/oder E-Bass sowie Drums bestimmt wird“.

Eine weitere Voraussetzung ist, dass mindestens ein Mitglied er Band Potsdamer ist und es noch keinen Plattenvertrag gibt. Ach so: Und die Gewinner des Wettbewerbs sollten natürlich bereit sein, „einen Gig von mindestens 30 Minuten Länge auf großer Bühne zu spielen“.

Wer also eigene Songs hat, die oben genannten Voraussetzungen erfüllt, der kann sich hier bewerben: www.pos.lindenpark.de.

Blick auf die historische Mitte

Den nächsten Vortrag im Themenjahr „1000 Jahre und ein Vierteljahrhundert – 1025 Jahre Potsdam“ gibt es heute Abend um 18 Uhr im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte. Dabei rückt die historische Mitte der Stadt – die „Kurfürstliche Freiheit“, der königliche Hof und die Bürgerhäuser bis zur Gegenwart – in den Fokus. Es spricht der Historiker Thomas Wernicke.

» Der Eintritt beträgt 5, ermäßigt 3 Euro.

Neues von Hafemeister

Karikatur von Jörg Hafemeister zur Ankündigung der Stadt Potsdam, das Logo der Stadt überarbeiten zu lassen. Quelle: Hafemeister

» Alle aktuellen Karikaturen von Jörg Hafemeister.

Ein Abend für das Fortunaportal

Einen Vortragsabend zur Geschichte des Fortunaportals gibt es heute Abend ab 18 Uhr im Potsdam Museum, wie der Potsdam-Club in Bonn und der Förderverein des Museums mitteilten. Friedrich von Klitzing hat im Januar 1960 als einer von mehreren Dresdener Architekturstudenten unerlaubt das Fortunaportal kurz vor, während und unmittelbar nach der Sprengung des Stadtschlosses in Farbe abgelichtet.

Finanzausschuss tagt

Heute um 17:30 Uhr kommen die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen zu ihrer Sitzung im Stadthaus zusammen. In der durchweg öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um die Weiternutzung des Rechenzentrums, um ein Kunst- und Kreativhaus für Potsdam an sich, einen öffentlichen Nahverkehr in der Landeshauptstadt – und ein “kostenloses Jahresticket für Senioren, die freiwillig ihren Führerschein abgeben“.

Potsdam trägt Kippa

Heute laden die Nagelkreuzgemeinde Potsdam, die jüdische Gemeinde und die Synagogengemeinde Potsdam gemeinsam zu einer Prozession unter der Überschrift „Potsdam trägt Kippa“ ein. Alle Menschen „guten Willens“ sind aufgerufen zu zeigen, dass sie nach den jüngsten antisemitischen Vorfällen in Deutschland „uneingeschränkt an der Seite unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger stehen“, teilen die Organisatoren mit.

Beginn ist um 18 Uhr in der Seelenbinderstraße. Dort gibt es ein christliches und ein jüdische Friedensgebet. Auch die muslimische Gemeinde ist angefragt. Es schließt sich eine Prozession an über die Seelenbinderstraße, Schloßstraße , Friedrich-Ebert-Straße, Brandenburger Straße bis zum Brandenburger Tor. Am Brandenburger Tor gibt es zum Abschluss (etwa 18.35 Uhr) einige Mahnworte. Mit einem Segenswunsch endet die Prozession.

» 18 bis etwa 19 Uhr, Treff in der Seelenbinderstraße, 14467 Potsdam.

Geistliches Chorprogramm in St. Nikolai

Der berühmte armenische Kinderchor „Little Singers of Armenia“ gibt heute um 18.30 Uhr in der Nikolaikirche am Alten Markt ein Konzert. In Kooperation mit der Botschaft der Republik Armenien in Deutschland lädt der Chor zu einem exzellenten geistlichen Chorprogramm ein. Die Schirmherrschaft hat Bischof Markus Dröge übernommen.

» Der Eintritt kostet 10 Euro (freie Platzwahl), Karten gibt es an der Abendkasse ab 18 Uhr.

Widerständig und grotesk

In der Zeitschnitt-Reihe, die sich die Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur in Kooperation mit dem Filmmuseum vornimmt, wird heute um 19 Uhr der weitgehend improvisierte Spielfilm „Experimente“ von Lars Barthel und Jürgen Gosch im Museum gezeigt. Darsteller wie Michael Gwisdek, Heidemarie Schneider, Herrmann Beyer und Jürgen Hotz treiben den „real existierenden Surrealismus“ in grotesken Szenen auf die Spitze.

Lok im Karli

Im August 2013 kam es zu heftigen Ausschreitungen vor und während des Spiels zwischen dem SV Babelsberg 03 und Lok Leipzig. Heute wird es hoffentlich friedlich bleiben.

Die Gäste um den Ex-Babelsberger Ronny Surma haben 41 Punkte auf dem Konto und rangieren vier Zähler und vier Ränge vor dem SVB auf Tabellenplatz acht. In den vergangenen Wochen kam die Elf von Trainer Heiko Scholz aus dem Tritt und wartet seit dem 25. März (1:0 bei Luckenwalde) und sechs Punktspielen auf einen Sieg.

Die Babelsberger hingegen verschafften sich durch den jüngsten Dreier beim ZFC Meuselwitz (2:1) etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt und haben in den verbleibenden sechs Ligaspielen noch fünf Mal Heimrecht. Gegen Lok kann Trainer Almedin Civa zudem wieder auf die zuletzt gesperrten Andis Shala und Masami Okada setzen. Torhüter Marvin Gladrow, der in Meuselwitz mit einer Augenverletzung ausgewechselt werden musste, konnte ebenfalls wieder trainieren. Innenverteidiger Erdal Akdari fällt aufgrund seiner Leistenverletzung hingegen weiterhin aus.

» Anstoß um 19 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion

Vor 20 Jahren in der MAZ

» Vergrößerung: Auf das Bild klicken

