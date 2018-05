Potsdam

Das lange Wochenende und das prima Wetter in vollen Zügen genossen – oder waren Sie gar nicht beim Baumblütenfest in Werder (Havel)?

Heute wird es sicher leerer, aber das Wetter meint es noch immer gut mit uns. Also hin zum Blütenspaß! Es gilt auch in dieser Woche der Sonderfahrplan der Bahn. So fährt der RE 1 etwa alle 30 Minuten vom Hauptbahnhof zur großen Sause nach Werder. Dort ist heute übrigens Familientag: „Alle Schaustellerfahrgeschäfte bieten ermäßigte Preise an“, teilte der Veranstalter mit. Das Baumblütenfest ist täglich von 12 Uhr - 22 Uhr geöffnet.

Einfach durch das Orangerieschloss

Zum ersten Mal gibt es Führungen in Einfacher Sprache durch das Orangerie-Schloss im Park Sanssouci: Heute und am Freitag führen jeweils um 10 Uhr fünf Mitarbeitende der Oberlin Werkstätten durch die Schlossräume. Die Führungen sind Teil des mehr als 30 Veranstaltungen zählenden Programms der 1. Potsdamer Inklusionstage.

» Die Führungen sind sowohl für Menschen mit als auch ohne Behinderung gedacht. „Einfache Sprache ist für viele Menschen nützlich. Nicht nur für Menschen mit Behinderung. Von ihr profitieren auch Menschen mit Lese- und Schreibschwächen, mit geringen Deutschkenntnissen sowie Menschen mit Demenz,“ erläutert Katrin Wartenberg, die das Grundbildungszentrum an der Volkshochschule leitet.

Abriss der Fachhochschule

Am Alten Markt wird heute endgültig das Ende der Fachhochschule am Alten Markt eingeläutet. Von heute an wird „die Gebäudekonstruktion geschossweise von Nord nach Süd abgetragen. Die oberirdischen Abbrucharbeiten werden voraussichtlich im Sommer 2018 abgeschlossen sein“, teilte der Sanierungsträger Potsdamer mit.

Im Anschluss soll „die Tiefenentrümmerung“ folgen. Der gesamte Rückbau des Areals der Fachhochschule wird bis zum Herbst abgeschlossen sein, heißt es.

» WEBCAM: Live-Bilder vom Abriss der FH am Alten Markt. Alle 5 Minuten ein neues Bild.

Umfrage der EWP

Die Stadtwerke Potsdam wollen es wissen: Wie zufrieden sind Sie mit den Stadtwerken? Wie ist der Kundenservice? Der Leistungen an sich?

Seit Mitte April werden daher rund 500 Kunden angerufen – von einem Marktforschungsinstitut aus Hamburg. Daher nicht wundern, wenn im Display eine Hamburger Nummer (Vorwahl 040) erscheint. Es geht nicht um Angebote oder dergleichen. Es geht einzig und allein darum, Ihre „Meinungen und Einstellungen zur EWP“ zu erfragen.

Die Auswahl erfolgt nach dem Zufallsprinzip; die Telefonate dauern jeweils etwa zehn Minuten.

» Nachfragen unter der EWP-Kundenservice-Nummer 661-3000.

Ex-IHK-Präsident vor Gericht

Der ehemalige Präsident der Industrie- und Handelskammer Potsdam, Victor Stimming, steht ab heute Morgen wegen Untreuevorwürfen vor dem Potsdamer Amtsgericht. Der heute 67-Jährige soll in seiner Amtszeit zwischen 2008 und 2013 seine von der IHK bezahlte Assistentin für Aufgaben in seiner privaten Firma eingesetzt haben. Dadurch soll für die IHK ein Schaden von 91 000 Euro entstanden sein. Außerdem soll er zu Unrecht Aufwandsentschädigungen in Höhe von insgesamt 120 000 Euro für Aufsichtsratsposten bekommen haben.

Der Prozess hätte eigentlich schon früher beginnen sollen. Grund für die Verzögerungen sind laut Amtsgericht Krankheitsgründe des Angeklagten gewesen.

Zeugnisse im Extavium

Das wissenschaftliche Mitmachmuseum bietet zwei Klassen eine ganz besondere Zeugnisübergabe an: Im Extavium am Kanal. Das Ganze ist nicht kostenlos zu haben, aber exklusiv.

„Für zehn Euro pro Person werden die Schüler an diesem Tag spielerisch die Naturwissenschaften erforschen und in den Laboren des Extaviums experimentieren. Lehrer besuchen das Extavium kostenfrei“, schreibt das Museum.

Interessierte Schulklassen können sich ab jetzt über kontakt@extavium.de bewerben.

Europa in Brandenburg

Der Potsdamer Fotograf Frank Gaudlitz hat sich auf die Suche nach dem Europäischen Kulturerbe in Brandenburg gemacht. Sein Blick richtete sich auf das baukulturelle und das immaterielle Erbe, auf die Oder als einzigartigem europäischen Kulturraum, aber auch auf das neue und schwierige Erbe des Zwanzigsten Jahrhunderts. Und er hat sie gefunden, die europäischen Spuren in Brandenburg.

Wie diese Spuren aussehen ist ab heute in den Bahnhofspassagen im Hauptbahnhof zu sehen.

Volles Programm für Stadtverordnete

Heute um 15 Uhr beginnt die 40. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam. Sie ist zu großen Teilen öffentlich und hat durchweg spannende Thema auf der Agenda.

Ob es nun um „smartes Parken in der Innenstadt“ geht, das „kostenlose Jahresticket für Senioren, die freiwillig ihren Führerschein abgeben“, eine verkehrsberuhigte Geschwister-Scholl-Straße, die Wiederbelebung des Bornstedt Carrees, Klarheit bei Kita-Gebühren oder die „Rasengleise“ – die Tagesordnungspunkte haben es fast alle in sich.

Sexismus-Debatte im Hans-Otto-Theater

„Sexismus ist Sexismus ist Sexismus“ heißt eine Performance und Diskussionsrunde, zu der das Hans-Otto-Theater heute um 19 Uhr in die Reithalle lädt. Die Soziologin Katja Hericks von der Universität Potsdam will nach einer Performance mit Zora Klostermann ins Gespräch über Gleichberechtigung und Sexismus kommen. Fragen wie die nach Frauenquote, Gehältern und Aufstiegschancen sollen Thema sein.

Karten fürs HOT

Heute startet der reguläre Vorverkauf für die Veranstaltungen des Hans-Otto-Theaters im Juni! Auf dem Plan stehen unter anderem die letzten Aufführungen von „Heilig Abend“ von Daniel Kehlmann (am 3. Juni) und „Skizze eines Sommers“ von André Kubiczek (am 5. Juni).

» Das Sommer-Open-Air „Effi Briest“ am 15. Juni ist bereits ausverkauft. Restkarten eventuell an der Abendkasse.

Ebenso ausverkauft sind die letzten drei Aufführungen von „Rio Reiser. König von Deutschland“ am 27., 28. und 29. Juni. ABER – vormerken – dafür spielt Rio-Darsteller Moritz von Treuenfels im Rahmen der „Stadt für eine Nacht“ am 30. Juni einige Rio Songs im Glas Foyer des Neuen Theaters.

» Für das Kinderballett „Als Juli in den Winter fiel“ in Kooperation mit der Tanzakademie Marita Erxleben startet der Vorverkauf am 5. Mai.

„Havelterrasse“ am Ort der früheren Ufergaststätte

Die Volkssolidarität hat auf dem Kiewitt 39 die neue Begegnungsstätte „Havelterrasse“ mit Café eröffnet. Kooperationspartner ist die ProCurand Seniorenresidenz Havelpalais. Älteren Potsdamern ist die Adresse noch als Ausflugsort und Tanzlokal bekannt: Nach der Wende 1989 wurde die „Ufergaststätte“ zum China-Lokal, bevor man sie schließlich abriss. Im Juli 2011 wurde der Neubau der Seniorenresidenz Havelpalais eröffnet.

Freier Eintritt ins Potsdam-Museum

Die Ständige Ausstellung „Potsdam. Eine Stadt macht Geschichte“ im Potsdam-Museum kann von heute an bis Juli dieses Jahres kostenlos besucht werden. „Wir nehmen den 1025. Geburtstag der Stadt zum Anlass für diese dreimonatige Testphase und hoffen, damit viele Potsdamer sowie Besucher der Stadt zu erreichen“, sagt Museumsdirektorin Jutta Götzmann. In der 2013 eröffneten Ständigen Ausstellung veranschaulichen mehr als 500 Objekte auf rund 800 Quadratmetern elf Themen der Potsdamer Stadtgeschichte.

Abendspiel im Karli

Nach dem Sieg gegen Halberstadt sind die Abstiegssorgen beim SV Babelsberg 03 ein großes Stück kleiner geworden. Es schadet aber sicher nicht, auch heute einen Dreier einzufahren. Heute kommt der FC Viktoria Berlin ins Karliebknecht-Stadion. Anstoß ist um 19 Uhr.

Vor 20 Jahren in der MAZ

» Vergrößerung: Auf das Bild klicken.

