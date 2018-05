Potsdam

Sommer im Mai: Auf 27 Grad Celsius sollen die Temperaturen in Potsdam heute steigen. Ein paar Wölkchen ziehen wohl auch durch. Anders als im Süden des Landes soll es in der Landeshauptstadt aber nicht knallen. Erst am Donnerstag sollen auch hier Blitz und Donner Einzug halten. Dafür gibt’s ein paar Knaller im Terminkalender:

Mensa backstage

Heute können sich Studenten mal ganz genau angucken, wie ihr tägliches Essen in der Mensa am Neuen Palais zubereitet wird – und was da eigentlich genau auf dem Teller landet.

Um 9 Uhr führen Mensaleiter und -Leiterinnen in kleinen Gruppen durch die Mensa. Die Führungen dauern etwa 30 Minuten.

Tordurchfahrt am Neuen Palais gesperrt

Heute führt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) am Ökonomieweg im Park Sanssouci Bitumenarbeiten für die Baustellenzufahrt am Neuen Palais durch. Deshalb ist die Tordurchfahrt des Ökonomieweges am Neuen Palais von 8 bis 14 Uhr gesperrt – ein Befahren und Begehen ist diesem Zeitraum nicht möglich. Fußgänger können das Parktor nördlich des Neuen Palais nutzen.

Zentrales Kunstdepot der Schlösser wird übergeben

Das zentrale Kunstdepot der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Potsdam ist fertig. Heute wird es offiziell übergeben, teilte die Stiftung mit. Der Grundstein für das 12 Millionen Euro teure Projekt war im Juli 2016 gelegt worden. Der Neubau entstand auf einem etwa einen Hektar großen Grundstück nahe des Potsdamer Hauptbahnhofes. Die Aufbewahrungsräume bieten Temperaturen zwischen 18 und 26 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent. Das Geld stammt aus dem Sonderinvestitionsprogramm für die Schlösserstiftung, bereitgestellt vom Bund, Berlin und Brandenburg.

Brüstungsgitter wird übergeben

Heute Mittag kehrt ein schmiedeeisernes Teilstück des ehemaligen Brüstungsgitters der Garnisonkirche zurück nach Potsdam. Das Gitterstück wurde 1962 kurz vor der Sprengung der Garnisonkirche aus der Ruine gerettet. Wie die Stiftung berichtet, hatten damals Studenten das 57 cm lange Fragment aus dem Innenraum der Garnisonkirche genommen: „Wir retteten das Teil im Mai 1962 aus der Kirche, aus der der Schutt in Loren abtransportiert wurde, und versteckten es unter unserem Regenmantel“, schilderten die beiden ihre damalige Tat.

» Alles rund um die Garnisonkirche unterwww.MAZ-online.de/Garnisonkirche. Zudem haben wir ein multimediales Special zur Garnisonkirche.

Fotografische Appetithäppchen

Die zerstörte Kuppel der Nikolaikirche am Alten Markt oder die Fischerei-Idylle am Stadtkanal – an den eindrucksvollen Aufnahmen des Potsdam-Fotografen Max Baur kommt niemand vorbei, der sich für die Stadtgeschichte interessiert. Heute gibt es ein dazu ein Lunchpaket – von 12.30 bis 13.15 Uhr im Bildungsforum, Am Kanal 47, statt. Der Eintrittspreis beträgt 5 Euro, inklusive Imbiss.

Flutlichtkick im Karli

Heute empfängt der SV Babelberg den FC Oberlausitz Neugersdorf. Das Spiel hätte eigentlich Mitte März stattfinden sollen, musste aber aufgrund des Kälteeinbruchs verschoben werden. Daher schon wieder ein Heimspiel, wieder am Mittwoch und wieder unter Flutlicht.

Die nächste Partie ist übrigens auch wieder ein Heimspiel. Dann geht es im letzten regulären Saisonspiel gegen den Berliner AK – an einem Samstag; um 13:30 Uhr. Und dann, Überraschung, wieder ein Heimspiel: Das große Pokalfinale gegen Energie Cottbus am Pfingstmontag. Angesetzt ist das Finale um 17 Uhr, aber dagegen gibt es ja – wie berichtet – ordentlich Protest.

Vernissage im Schlaatz

„Landschaften und Stillleben“ ist der Titel einer Ausstellung mit Bildern von Wieland Rödel im Bürgerhaus am Schlaatz. Die Vernissage mit musikalischer Umrahmung und der Gelegenheit zu Gesprächen mit dem Künstler beginnt heute um 18 Uhr. Die Ausstellung ist bis 29. Juni werktags von 9 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung besichtigen.

Abschlussarbeit auf der Bühne

Im Lindenpark präsentieren heute Abend ab 19 Uhr Studierende der Fachhochschule Clara Hoffbauer Potsdam ihre Abschlussarbeit im Fach Band und Arrangement.

„Nach dem Motto: viele Typen – viele Styles – viele Besetzungen zeigen die 10 Studierenden des 8. Trimesters con bravura was es heißt, alle Band-Instrumente gleichermaßen virtuos zu bespielen. Jedes Stück zeigt einen anderen Stil in einer anderen Besetzung! Bass, Gitarre, Schlagzeug Klavier, Saxophon und Akkordeon: Zu hören sind eigene Kompositionen sowie bekannte Songs, die durch das Arrangement und die Reharmonisation eine ganz eigene Note bekommen“, heißt es in der Ankündigung.

Grüner Besuch im Pflegewohnstift

Anlässlich des internationalen Tages der Pflege am 12. Mai besucht Annalena Baerbock, Potsdams Grünen-Bundestagsabgeordnete, heute das Pflegewohnstift „City Quartier“ der Deutschen Seniorenstift Gesellschaft (DSG) in der Friedrich-Engels-Straße. Ziel sei es, auf die großen Herausforderungen in der Pflege aufmerksam zu machen und sich vor Ort über die Personal- und Arbeitssituation zu informieren. Dazu wird Annalena Baerbock unter anderem Gespräche mit der Einrichtungsleitung, mit Pflegekräften und dem Heimbeirat führen.

Liberaler Stammtisch

Die FDP Potsdam lädt heute an den Liberalen Stammtisch im Maison Charlotte, Mittelstraße 20, ein. Gast ist der Publizist Daniel Dettling. Zu Fragen und Diskussion über aktuelle bundespolitische Themen besteht natürlich ebenfalls Gelegenheit. Die Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg berichtet aus dem Bundestag und steht für Fragen und Diskussion ebenfalls zur Verfügung. Interessierte Gäste sind willkommen. Beginn ist um 19 Uhr.

Ein Kölner macht Kabarett in Potsdam

Robert Griess ist heute zu Gast im Kabarett Obelisk, Charlottenstraße 31. Um 19.30 Uhr heißt es dort „Ich glaub’, es hackt!“ Robert Griess – Kabarettist, Vagabund und seit 30 Jahren Wahlkölner – legt eine satirische Abrechnung mit der rheinischen Metropole vor, die sich liest wie eine Einführung in die kölsche Seele: ein Crash-Kurs für Alteingesessene und Besucher.

Das Kartentelefon ist unter 0331 /291069 zu erreichen.

Restaurierte Kurzfilme aus der Cineteca di Bologna

Ein Schmankerl für Filmfans ist heute in Potsdam zu Gast! – Die Cineteca di Bologna, eine der bedeutendsten europäischen Kinematheken, in der internationale Filme nicht nur archiviert, sondern auch restauriert werden, richtet jährlich im Juni das Archivfilmfestival »Il Cinema Ritrovato« aus. An acht Tagen können dann die besten digitalen und analogen Filmrestaurierungen des Jahres entdeckt werden. Über 500 Titel werden in sechs Kinos – und auf riesiger Leinwand im Freilichtkino auf Bolognas Piazza Maggiore – präsentiert. Nun ist dank der Initiative der Studierenden Esther Riese von der Filmuniversität Babelsberg eine kleine Auswahl des Festivals im Filmmuseum an der Breiten Straße zu sehen.

Die Reihenfolge der ausgewählten Filme – allesamt aus den 1910er Jahren – ist lose an den Programmaufbau eines Kinos in den 1910er Jahren angelehnt. Darunter ist unter anderem „Kid Auto Races at Venice“ – der erste Film, in dem Charlie Chaplin als Figur des Tramp auftritt. Ein Film ohne Titel zeigt den großen Opernkomponisten Giacomo Puccini privat. Als Höhepunkt steht Nino Oxilias Meisterwerk Rapsodia satanica mit einer ausdrucksstarken Lyda Borelli in der Hauptrolle der Gräfin, die einen Pakt mit dem Teufel eingeht...

Beginn der Vorstellung, zu der es eine Einführung in englischer Sprache gibt, ist um 19 Uhr. Karten gibt es unter: 0331 - 271 81 14.

Zeitgenössischen Kompositionen

Heute Abend wird Martin Kohlstedt die Zuhörer im Waschhaus mit seinen Eigenkompositionen begeistern. Der Pianist, Komponist und Produzent wird arbeitet mit akustischen Klavieren und elektronischen Elementen, Beats und dem Fender Rhodes. Er begeisterte schon die Zuhörer in Mailand auf der Weltausstellung EXPO 2015 im Deutschlandpavillon und in Hamburg beim Reeperbahn Festival.

» Beginn ist um 20 Uhr

Von MAZonline