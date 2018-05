Potsdam

Wiederholungen können so gut sein – zumindest wenn es sich um das prima Wetter handelt. Es wird sogar noch ein wenig schöner und wärmer.

Buslinien werden umgeleitet

Die Schopenhauerstraße ist voll gesperrt. Das hat nicht nur für Autofahrer Auswirkungen. Aufgrund dieser Tiefbauarbeiten werden die Buslinien X 15 und 606 bis zum 8. Juni, Betriebsschluss, in beiden Richtungen umgeleitet. Die Linie X 15 verkehrt in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Schloßstraße und Luisenplatz-Nord/Park Sanssouci über Breite Straße, Dortustraße, Charlottenstraße, Schopenhauerstraße; dabei sind Haltestellenänderungen erforderlich.

Kinder-Theater fällt aus

Glück, wer heute Karten für die frühe Theatervorstellung von „In einem tiefen, dunklen Wald“ in der Reithalle hat. Die Vorstellung um 9 Uhr findet statt, die Mittagsvorstellung entfällt. Das gilt übrigens auch für die morgige Mittagsvorstellung. Am Donnerstag finden die beiden geplanten Vorstellungen dagegen wie geplant um 9 und um 11 Uhr statt.

» Infos zur Rückgabe der Eintrittskarten.

Rätselhafter Rücken

Hunderttausende leiden in Brandenburg unter Rückenschmerzen. Darunter hat auch die Wirtschaft zu leiden, denn viele haben solche starken Schmerzen, dass sie nicht zur Arbeit gehen können.

Die DAK hat nun die Daten zur Arbeitsunfähigkeit von rund 115.000 erwerbstätigen Versicherten in Brandenburg ausgewertet. Heute wird der neue DAK-Gesundheitsreport 2018 für Brandenburg vor – mit dem Schwerpunktthema „Rätsel Rücken – warum leiden so viele Brandenburger unter Schmerzen?“ in Potsdam vorgestellt.

B-Plan zum Leipziger Dreieck liegt öffentlich aus

Der Entwurf des Bebauungsplans für die Neuordnung des Leipziger Dreiecks liegt nur noch heute öffentlich aus. Jeder kann die Unterlagen einsehen und Stellungnahmen dazu abgeben. Der Entwurf ist einzusehen im Bereich Verbindliche Bauleitplanung, Hegelallee 6–10, Haus 1, 8. Etage, und zwar von 7 bis 18 Uhr. Für Informationen steht eine Mitarbeiterin in Zimmer 826 bereit.

» Siehe auch: Zeitverzug am Leipziger Dreieck.

Forschen für die Schulpraxis

Wie wirken sich Kooperationen innerhalb des Lehrerkollegiums und mit außerschulischen Partnern darauf aus, wie innovativ eine Schule ist? Dieser Frage gehen Dirk Richter von der Uni Potsdam, Cornelia Gräsel und Ulrike Hartmann von der Bergischen Universität Wuppertal über drei Jahre im Projekt „CoMMIT“ nach. Das Projekt startet im Juni. Es wird mit 260 000 Euro von der Robert Bosch Stiftung GmbH gefördert.

Neues von Hafemeister

Potsdam ist lebenswert – das hat gerade erst wieder eine Umfrage des ZDF ergeben. Quelle: Hafemeister

Weitere Infos unter: „ZDF-Studie: Hier lebt es sich am besten“.

» Alle aktuellen Karikaturen von Jörg Hafemeister.

Stadtpolitik am frühen Abend

Um 18 Uhr beginnt der Ausschuss für Finanzen. Auf der Agenda stehen unter anderem „ein Kunst- und Kreativhaus für Potsdam“, „Rasengleise“ und die „Konzeptvergabe für die Gastronomie gegenüber dem Obelisken“. Wer will, kann sich die öffentliche Sitzung im Stadthaus in der Friedrich-Ebert-Straße, Raum 280a, ansehen.

Um 19 Uhr beginnen jeweils die Sitzungen der Ortsbeiräte in Neu Fahrland (Gemeindezentrum, Am Kirchberg), Eiche (Bürgertreff, Kaiser-Friedrich-Straße) und Fahrland (Klubraum der Freiwilligen Feuerwehr).

Rundgang durch die Parkgärtnerei

Heute Abend um 18 Uhr findet ein Rundgang durch die Parkgärtnerei von Sanssouci statt. Die Teilnehmer lernen die Blumenquartiere und die Aufzucht und Pflege der Pflanzen kennen. Zudem gibt es Wissenswertes über Kräuter zu erfahren und hinterher weiß man, „welches Kräutlein den Geschmacksnerv kitzelt und der Verdauung förderlich ist“.

» Treffpunkt an den Römischen Bädern. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Die Veranstaltung wird begleitet von den SPSG-Gartenfachkräften Heidrun Woesner, Ina Schönemann und Daniel Steiner.

Polen – ein Spielball der Großmächte?

Die polnische Frage prägte als Konfliktfeld die Epoche vom Ancien Régime bis zur Julirevolution. Welche Motive und Interessen wirkten dabei mit, dass eine staatliche Ordnung vollkommen von der Landkarte Europas getilgt und dann 1815 doch wieder auf merkwürdig zerstückelte Weise rekonstruiert wurde? Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte am Neuen Markt lädt zu einer Informationsveranstaltung am 23. Mai ein, in dem das Schicksal Polens mit demjenigen der Niederlande in dieser Zeit verglichen werden soll.

» Beginn: 18 Uhr.

Wie weiter nach der Regierungsbildung?

Zu einer Diskussion über die Wissenschaftspolitik nach dem Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung laden die Juso-Hochschulgruppe Potsdam und das Wissenschaftsforum der SPD heute um 18.30 Uhr ein. Veranstaltungsort ist der Campus Griebnitzsee der Universität Potsdam, August-Bebel-Straße 89, Haus 6, Raum H 04. Auf dem Podium diskutieren neben der Bundestagsabgeordneten Manja Schüle und Uni-Präsident Oliver Günther das Landtagsmitglied Ulrike Liedtke und der Studierendenvertreter Kilian Binder.

Kriege der Moderne

Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr gibt eine neue Buchreihe heraus: „Kriege der Moderne“. Alle Bände werden von sachkundigen Historikern verfasst. Sie sollen einem interessierten Leserkreis und der Bundeswehr für deren historische Bildung zur Verfügung stehen. Brigadegeneral Kai Rohrschneider, Chief of Staff der US Army Europe, stellt die ersten beiden Bände heute von 18 bis 21 Uhr im Haus 12 des Zentrums an der Zeppelinstraße 127/128 vor. Es gibt dazu eine Podiumsdiskussion mit Militärexperten.

