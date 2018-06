Potsdam

O-ha, heute könnte es tatsächlich wieder sehr warm werden. So ganz glauben wir nicht daran, aber der Deutsche Wetterdienst gibt sich sehr optimistisch.

Wer kocht was, wo und wie in der Uni?

Optimistisch gehen die Studenten auch jeden Tag in die Mensa zum Essen. Doch was wird da eigentlich jeden Tag zubereitet? Die Großküche von innen bekommen Menschen, die dort nicht arbeiten, nämlich so gut wie nie zu sehen. Studenten und Universitätsmitarbeiter in Potsdam haben dazu seit 2015 regelmäßig die Chance. Heute in Griebnitzsee.

Die Küche freut sich auf viele Besucher, denn nur so kommt man ins Gespräch und die Küche kann auf die Wünsche der Studenten eingehen.

Die Führung beginnt um 9 Uhr und dauert etwa eine halbe Stunde.

Gerichtsbetrieb eingeschränkt

Heute findet der diesjährige Behördenausflug des Amtsgerichts Potsdam statt. Aus diesem Grund ist an diesem Tag der Gerichtsbetrieb nur eingeschränkt möglich. Eilanträge werden bearbeitet. Terminierte Gerichtsverhandlungen finden statt.

Neues zum sozialen Wohnungsbau

Heute Mittag wollen Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs, der Vorsitzende des Arbeitskreises Stadtspuren, Carsten Hagenau, und Vertreterinnen und Vertreter der Genossenschaften“ über Vorhaben des sozialen Wohnungsbaus“ informieren.

Es geht ums Geld

In der heutigen Sitzung des Ausschusses für Finanzen im Stadthaus wird ab 17.30 Uhr ein Blick auf so manches Projekt in der Landeshauptstadt geworfen, das finanziert werden will. Einer der ersten Punkte ist daher „Information zur Haushaltslage der Landeshauptstadt Potsdam“. Dann geht es um die „Weiternutzung Rechenzentrum“ bzw. die „dauerhafte Unterbringung der Kultur- und Kreativwirtschaft“ – nur wo? Zudem geht es (immer noch) um die „Konzeptvergabe für die Gastronomie gegenüber dem Obelisken“ und die „Neufassung der Honorarordnung - Volkshochschule Potsdam“. Die Sitzung ist durchgehend öffentlich.

Klangwege zu Lennés Gärten

Klingt es am Ruinenberg anders als auf dem Babelsberg? Was passiert, wenn der Verschönerungsplan für Potsdam vom Gartengestalter Peter Joseph Lenné mit aktuellen Satellitenbildern kombiniert wird? Zwölftklässler der nach Lenné benannten Gesamtschule haben sich gemeinsam mit dem Verein „Klangforum Brandenburg“ im Kunst- und Musikunterricht mit dem Gartengestalter befasst. Das interdisziplinäre Ergebnis wurde am Montag vorgestellt und besteht aus Klangcollagen und Linoschnitten. Selbst bei der Hängung der Werke im Raum folgt die Schüler Lennéschen Prinzipien.

Nur noch heute von 10 bis 15 Uhr können sich Interessierte die Werke in der Schule im Humboldtring 15-17 anschauen.

Verstärkung für Kundenbeirat gesucht

Die Energie und Wasser Potsdam suchen den Dialog mit den Potsdamern und daher Mitglieder für den ehrenamtlichen Kundenbeirat – für drei Jahre. Gesucht werden bis zu 25 Kunden für die Themenfelder Strom, ehrenamtliche EWP-Privatkunden, Erdgas, Fernwärme und den Service.

» Bewerbung sind nur noch heute möglich und können an: „EWP Kundenbeirat, Steinstraße 101, 14480 Potsdam“ geschickt werden.

Abendlicher Spaziergang

Um 18 Uhr lädt Prof. Michael Seiler, Gartendirektor der SPSG a.D., zu einem Spaziergang durch historischen Rosengarten am Schloss Charlottenhof ein. „Alte Rosen, die bis 1880 gezüchtet wurden, duftende Centifolien, bizarre grünblütige Bengalrosen, bezaubernde Moosrosen und stolze Gewächse wie die Rose du Roi“ gibt es zu sehen. Der Veranstalter verspricht, dass die Teilnehmer „beim Gehen und Sehen die Kunst dieses Gartens im Rosenduft verstehen“.

» Die Führung kostet 15 bzw. 12 Euro. Anmeldung: 0331.96 94-200 (Di-So) oder info@spsg.de. Treffpunkt: Schloss Charlottenhof

Neues von Hafemeister

Die Friedrich-Ebert-Straße soll ab 2022 nicht mehr von der Gutenbergstraße befahrbar sein. Quelle: Hafemeister

» Siehe auch: „Friedrich-Ebert-Straße wird zum „Wohnzimmer“ | » Bildergalerie: Alle aktuellen Karikaturen von Jörg Hafemeister.

Politisches Kino im Thalia

Heute Abend um 18.45 Uhr läuft im Thalia in Babelsberg der Dokumentarfilm „MUHI - Generally Temporary“. Er handelt von dem palästinensisches Jungen Muhi in Israel. Der heute Sechsjährige lebt seit rund vier Jahren dort. Er kam zusammen mit seinem Großvater nach Tel Aviv, weil er auf die medizinische Versorgung in einem israelischen Krankenhaus, fern ab von seiner Familie in Gaza, angewiesen ist.

Der Film wird heute – in arabisch-hebräischer Sprache mit deutschen Untertiteln – um 18.45 Uhr gezeigt. Die israelische Regisseurin Rina Castelnuovo-Hollander ist anwesend. Nach der Aufführung wird es ein Filmgespräch geben.

Augenzeugen berichten

Kurz vor dem 50. Jahrestag der Sprengung der Garnisonkirchen-Ruine am 23. Juni 1968 wird heute um 19 Uhr am Baufeld der Garnisonkirche aus erster Hand von dem Tag berichtet. „Das Erzählpodium Mein Potsdam am 20. Juni 2018, soll mit Augenzeugen an die Sprengung erinnern“, teilte die Garnisonkirchenstiftung mit.

Wer Interesse hat zu erzählen, kann sich bei Cornelia Radeke-Engst unter der Telefonnummer 0152/2394364 oder per Email radeke-engst@garnisonkirche-potsdam.de melden.

» Mulitimedia-Special:

Die Geschichte der Garnisonkirche – mit Videos und Fotos von der Sprengung.

Erfolgreiche Kooperation

Die Ausstellung „Was macht Wissenschaft in der Wirtschaft?“ läuft ab heute in der Wissenschaftsetage im Bildungsforum Potsdam. Anhand von Reportagen über innovative Projekte, Gründungen und Kooperationen wird die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft aus Brandenburg anschaulich dargestellt wird. 20 Erfolgsstorys unterschiedlicher Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen aus Brandenburg werden dabei bis zum 18. Juli vorgestellt. Eintritt frei.

Rattle im Thalia

Das Thalia überträgt morgen um 19.30 Uhr live das letzte Konzert der Berliner Philharmoniker unter Leitung ihres Chefdirigenten Sir Simon Rattle. Das Konzert wird zeitgleich in mehr als 200 deutschen und europäischen Kinos gezeigt. Rattle verabschiedet sich mit Gustav Mahlers 6. Symphonie vom Ensemble – jenem Stück, mit dem er 1987 sein Debüt gab. Ein Abend großer Emotionen auf der Leinwand in perfekter Klangqualität und eine ausdrucksintensive Symphonie.

Bass gesucht

Dem Claudius-Ensemble fehlen Bässe, besser: Sänger mit tiefen Stimmen werden gesucht. Wer also gerne tief singt und das auch bevorzugt in Gesellschaft, der hat heute Abend um 19:30 Uhr einen Termin.

Dann trifft sich nämlich der Acapella Chor im Probensaal des Nikolaisaals Potsdam.

Die Landesregierung feiert

In der Schiffbauergasse steigt heute Abend das Sommerfest der Landesregierung. Es wird sicher ein buntes Stelldichein lokaler und regionaler Prominenz. Auch Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs und die Beigeordneten nehmen auf Einladung der Landesregierung teil.

Klar, dass sich die MAZ das nicht entgehen lässt. Am (späten) Abend werden wir unter www.MAZ-online.de/sommerfest2018 die schönsten Bilder vom Fest veröffentlichen.

WM: Public-Viewing in der Stadt

Der zweite Spieltag der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat gestern Abend begonnen. Die eine oder andere Mannschaft hat etwas gut zu machen.

Heute werden in folgenden Partien die Weichen in Richtung Achtelfinale gestellt: Portugal vs. Marokko (14 Uhr), Uruguay – Saudi-Arabien (17 Uhr) und Iran – Spanien(20 Uhr).

Wer die Spiele in Gemeinschaft gucken will, der kann sich hier ein Plätzchen aussuchen:

