Superdupersommerwetter zum Ferienbeginn! Sonne satt und Temperaturen um die 27 Grad Celsius gibt’s heute zu den Zeugnissen dazu. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern eine tolle Zeit!

Oberliner führen in einfacher Sprache durchs Orangerieschloss

Beeindruckende Türme, der imposante Rafffaelsaal mit seinen unzähligen Gemälden und Schlossräume, in denen jeweils eine andere Farbe dominiert – das sind Besonderheiten, die das Orangerieschloss im Park Sanssouci ausmachen. Beschäftigte der Oberlin-Werkstätten haben das zwischen 1851 und 1864 erbaute Schloss erkundet und überlegt, was an diesem Schloss und seiner Einrichtung für sie spannend ist. Sie haben Fragen gestellt und sich diese mit Hilfe von Texten und Bilddarstellungen und vor Ort beantwortet. Die ersten Führungen, die sie in leichter Sprache angeboten haben, waren ein großer Erfolg. Heute ist es wieder soweit: Um 10 Uhr geht’s mit den Oberlinern auf eine Tour durch das Orangerieschloss. Treffpunkt ist die Schlosskasse.

Grundstein für Studentenwohnheim

Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) und Finanzminister Christian Görke (Linke) begleiten heute die für 12 Uhr angesetzte Grundsteinlegung für eine studentische Wohnanlage auf dem Campus der Universität Potsdam in Golm. Der Neubau des Studentenwerks entsteht auf dem Areal eines alten Studentenwohnheims, das abgerissen wurde. In dem Neubau können zum Wintersemester 2019/20 insgesamt 308 Studierende unterkommen – rund 100 mehr als in den bisherigen Gebäuden. Die Gesamtbaukosten liegen bei 16,9 Millionen Euro. Das Land stellt 7 Millionen Euro als Zuschuss bereit und weitere 5,9 Millionen Euro als Darlehen, das Studentenwerk Potsdam bringt die restlichen 4 Millionen Euro auf.

Der Hauptausschuss verabschiedet sich in die Sommerpause

Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung tagt heute noch einmal, bevor es in die Sommerpause geht. Beginn der öffentlichen Sitzung in Raum 280a des Rathauses an der Friedrich-Ebert-Straße, ist um 17 Uhr. Unter anderem auf der Tagesordnung: das Areal Luftschiffhafen, der Eintritt in den Volkspark, die Zukunft des Freiland, der Wohnungsbau im Bornstedter Feld.

Ortsbeirat in Fahrland tagt

Ums Thema Bauen dreht sich heute die Sitzung des Fahrländer Ortsbeirats. Dabei geht es unter anderem um die Aufhebung eines rechtswidrig ergangenen Bauvorbescheids. Hintergrund: Das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung hatte Anfang 9. Mai klargestellt, dass für den geplanten Bau von 26 Doppelhaushälften und neun Einfamilienhäusern im boomenden Potsdamer Ortsteil Fahrland eine Planerfordernis besteht. Der ergangene Vorbescheid in diesem Zusammenhang sei damit rechtswidrig, aber nicht nichtig. Um wieder rechtmäßige Zustände herzustellen, ist die Aufhebung des ergangenen Vorbescheids notwendig. Die öffentliche Sitzung im Klubraum der Feuerwehr, Priesterstraße 13, beginnt um 19 Uhr mit der Einwohnerfragestunde.

Festakt im Auidmax am Neuen Palais

Der Literaturwissenschaftler Frank Lestringant von der Sorbonne Université Paris wird heute um 17 Uhr zum Ehrendoktor der Philosophischen Fakultät der Universität Potsdam ernannt. Die Fakultät würdigt damit das herausragende Œuvre des Literaturwissenschaftlers zu den universalen Umwälzungen der Frühen Neuzeit im Spiegel der französischen Literatur. Der Festakt findet im Auditorium Maximum am Neuen Palais statt.

Dabei werden auch der Hans-Jürgen-Bachorski-Preis für herausragende studentische Abschlussarbeiten, ein Preis für hervorragende Lehre und der Gender-Preis vergeben. Insgesamt 35 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im zurückliegenden Jahr ihre Promotion oder Habilitation abgeschlossen haben, erhalten ihre Urkunden. Ein Wissenschaftler wird zudem zum Honorarprofessor ernannt.

Preis für Gestalter des ländlichen Raums

Die Industrie- und Handelskammer Potsdam zeichnet heute die diesjährigen Gewinner des Wettbewerbs „Region Zukunft“ aus. Geehrt werden 20 Initiativen aus Westbrandenburg, die mit ihren Projekten nachhaltig den ländlichen Raum stärken und einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft in der Region leisten. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von bis zu 5.000 Euro pro Projekt verbunden.

Große Abitur-Beilage

Heute am 4. Juli liegt die große Abitur-Beilage der MAZ bei. Einfach so. Ohne Zusatzkosten. Aber wirklich nur heute am Kiosk!

Fotos von 28 Schulen aus Potsdam, Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf, Werder (Havel), Beelitz und Michendorf.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Mächtig gewaltig!

Die Olsenbande kommt nach Potsdam. Das Filmmuseum zeigt ab heute eine Sonderausstellung über das dänische Gaunertrio, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. Zu sehen sind zahlreiche Exponate wie Kostüme oder Drehbücher aus den 14 Filmen, die zwischen 1968 und 1998 entstanden sind – und Filmausschnitte natürlich auch.

» Filmmuseum Potsdam, Breite Straße 1a, Di bis So 10-18 Uhr, Eintritt 4,50/3,50 Euro. Vom 4. 7. bis 17. 2. 2019.

Ärzte ohne Grenzen im Thalia

Um 19 Uhr zeigt das Thalia bei freiem Eintritt in Kooperation mit Ärzte ohne Grenzen den Dokumentarfilm „Affliction – Ärzte ohne Grenzen im Kampf gegen Ebola“ in seiner Reihe „Empört Euch & macht´s besser!“. Der Film lenkt die Aufmerksamkeit auf ein brisantes – und leider auch wieder aktuelles – Thema: Ebola. „Affliction“ bietet einen Einblick in die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen in Westafrika während des bisher größten bekannten Ebola-Ausbruchs in den Jahren 2013 und 2014. Von März 2014 an war die Organisation mit rund 300 internationalen und 4.000 lokal angestellten Mitarbeitern vor Ort im Einsatz gegen die Infektion. Die Filmvorführung mit anschließender Diskussion mit einem Projektmitarbeiter ist der Abschluss der Freilichtausstellung „Im Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen“ auf dem Luisenplatz.

Der Kracher von Moskau

1955 herrscht Kalter Krieg zwischen Moskau und Bonn, auch zwischen Bonn und Ost-Berlin. Doch dann geschieht etwas Bemerkenswertes: Im Juni 1955 geht eine Einladung des sowjetischen Fußballverbandes an den DFB. Die bundesdeutsche Nationalelf, der amtierende Weltmeister, soll in einer symbolträchtigen Sportveranstaltung in Moskau antreten.

» Die Landeszentrale für politische Bildung zeigt den Film heute um 18 Uhr in der Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 17. Danach ist eine Diskussion geplant.

