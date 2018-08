Potsdam

Abkühlung? Pustekuchen! Okay, es soll heute „nur“ knapp über die 30°C-Grenze gehen, aber wesentlich angenehmer wird es nicht. Vermutlich werden wir die Sonne in ihrer vollen Pracht erst am Mittag sehen, aber dann: Bis 20.58 Uhr brennt sie vom Himmel. Gegen 17 Uhr werden wir heute vermutlich 32 Grad ertragen müssen. Übrigens: Ähnliche Temperatur wie im vergangenen Jahr.

Vorsicht im Park

Die hohen Temperaturen machen allen zu schaffen. Auch den Bäumen. Aufgrund der anhaltenden Hitze und Trockenheit warnt die Schlösserstiftung (SPSG) sogar aktuell davor, dass es in den Altgehölzbeständen in den Potsdamer Parkanlagen „derzeit vermehrt zu Abbrüchen von Ästen mit bis zu 50 Zentimetern Durchmesser und 15 Metern Länge“ kommt.

Grund für die Abbrüche sei eine erhöhte Verdunstung, „wodurch der Saftstrom die Blätter und Zellen in den Kronen nicht mehr erreicht und deshalb weiterhin mit Starkastabwürfen zu rechnen ist“, teilte die SPSG mit.

Ausdrücklich wird davor gewarnt, sich in den Parks ausdrücklich unter Altbäumen aufzuhalten. Es wird „dringend vom Verweilen in diesen Bereichen“ abgeraten.

Tour in einfacher Sprache

Sicherer – und kühler – ist es sicher in den Schlössern. Zum Beispiel im Orangerie-Schloss, wo es heute eine besondere Führung in einfacher Sprache gibt. Anfang Mai zu den Inklusionstagen fand die erste Tour in einfacher Sprache durch das Orangerie-Schloss im Park Sanssouci statt. Monatelang wurde sich auf die Tour vorbereitet. Es werden eine Menge Informationen vermittelt – leicht und verständlich.

Christoph Richter, der Beauftragte für Menschen mit Behinderung, war begeistert: „Die Führung in einfacher Sprache und durch Betroffene ist einmalig“, lobte er damals.

» Beginn ist um 10 Uhr. Der Eintritt kostet 2,50 Euro. Die Führung ist rollstuhlgeeignet.

Filme für Klein und Kleiner

Das „Ferienkino“ im Thalia zeigt jeden Mittwoch um 10 Uhr jeweils vier mit Sorgfalt ausgesuchte Filme für Klein und Kleiner und die etwas Älteren. Macht in sechs Ferienwochen 24 spannende Streifen. Heute stehen auf dem Programm: „Fridas Sommer“ (Foto), „Mein Freund die Giraffe“, „Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs“ und „Sherlock Gnomes“. Der Eintritt kostet vier Euro.

Kinder als Künstler

Heute bietet das Museum Barberini wieder einen Workshop für Kinder von 8 bis 13 Jahren an. Die Kinder bekommen eine Führung durch das Museum. Sie lernen viele Kunstwerke, diverse Malstile und Techniken kennen. Daran anschließend gibt es einen Workshop mit praktischen Übungen, um dann später eigene Kunstwerke zu schaffen.

» Dauer: 10-13 Uhr, Teilnahme: 10 Euro. Rechtzeitige Buchung wird empfohlen.

Kurse für Künstler

In der Kunsthochschule Potsdam werden diverse Kurse angeboten. Das Interesse ist groß, Kurse ausgebucht. Jetzt die gute Nachricht:

In den folgenden Kursen sind aktuell Plätze frei geworden:

– Mittwochs, 17-20 Uhr: Förderklasse für Jugendliche: „Malerei, Grafik, Plastik“

– Donnerstags, 15-17 Uhr: Kinderkunstatelier

– Donnerstags, 17-20 Uhr: Freies Illustrationsatelier – für Jugendliche und Erwachsene

» Mehr Informationen unter https://kunstschule-potsdam.de.

Neues von Hafemeister

Per Allgemeinverfügung von Oberbürgermeister Jann Jakobs wurde das Grillen an öffentlichen Plätzen bis Ende August untersagt.

» Alle aktuellen Karikaturen von Jörg Hafemeister.

Wasser-Taxi repariert

Fast zwei Wochen war die Linie B des Wasser-Taxis außer Gefecht gesetzt. Ein Ersatzteil muste daher – und das dauerte. Aber die gute Nachricht: Das Ding ist da und bereits eingebaut. Seit gestern ist „alles wieder im Lot“.

Alles wieder im Lot. Die Linie B ist wieder voll im Einsatz. Wir wünschen gute Fahrt! Gepostet von Potsdamer Wassertaxi am Dienstag, 31. Juli 2018

» Mehr Infos unter www.potsdamer-wassertaxi.de.

Wahlkampf im Kino

Heute Abend lädt der Tourismusverband Potsdam e.V. die Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl am 23. September 2018 in Potsdam zu einer Podiumsdiskussion in das Thalia-Kino in Babelsberg ein.

In erster Linie sollen sich die Kandidaten dazu äußern, wie sie zum Thema nachhaltiger Tourismus stehen oder „wie die Verkehrsprobleme, auch was die ICE- und Regioanbindung betrifft, gelöst werden können“. Aber es geht auch um den Parkeintritt und Übernachtungssteuer.

Für Fragen auch aus dem Publikum soll es anschließend ausreichend Zeit geben.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr.

Liedermacher im Waschhaus

Heute Abend spielt Gisbert zu Knyphausen, eigentlich: Gisbert Wilhelm Enno Freiherr zu Innhausen und Knyphausen, im Waschhaus in der Schiffbauergasse. Der 39-Jährige hat keine weite Anreise. er wohnt seit Jahren in Berlin. Und auch Potsdam ist ihm nicht fremd. Mit dem Filmregisseur verbindet ihn eine Freundschaft. Man trifft sich hin und wieder in der Landeshauptstadt. Heute stellt er seine neue Platte vor.

» Beginn ist um 20 Uhr

Heute vor 73 Jahren

Im Sommer 1945 ist Potsdam Schauplatz einer historischen Konferenz. Die Siegermächte verhandeln über die Zukunft Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch was geschah abseits der Konferenz? Wir haben hinter die Kulissen geschaut.

Heute am 1. August 1945: Es ist angenehme 22°C warm. Es gibt eine späte Sitzung und dann eine Runde Dank für alle.

Gesichter der Stadt

Erkennen Sie ihre Nachbarn wieder?

Zur Galerie In dieser Galerie, die beinahe täglich erweitert wird, begegnen Ihnen die gleichen Menschen, wie in ihrem Potsdamer Alltag – vom Postboten bis zum Vereinskollegen.

In dieser Galerie, die beinahe täglich erweitert wird, begegnen Ihnen die gleichen Menschen, wie in ihrem Potsdamer Alltag – vom Postboten bis zum Vereinskollegen.

» Galerien aus weiteren Städten und Landkreisen gibt es unter www.MAZ-online.de/nachbarn.

Notdienste – rund um die Uhr Apotheken-Notdienst Schnell und einfach den Apotheken-Notdienst in der Nähe finden. Unter www.apotheken.de sind alle Notdienste auf einen Klick verfügbar. Zahnarzt-Notdienst Außerhalb der Praxiszeiten gewährleisten die brandenburgischen Zahnärzte einen zahnärztlichen Bereitschaftsdienst. Ganz einfach die eigene Adresse eingeben und schon wird der nächst gelegene Zahnarzt angezeigt. Hier geht es zur Bereitschaftsdienstsuche unter www.kzvlb.de. In eigener Sache Besuchen Sie uns in der City-Redaktion. Wir haben in der MAZ-Ticketeria in der Friedrich-Ebert-Straße eine kleine Stadtredaktion eingerichtet. Sie haben ein Anliegen, Probleme mit Behörden, eine ganz besondere Geschichte zu erzählen? Schauen Sie doch einfach mal von Dienstag bis Donnerstag im MAZ-Mediastore vorbei. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an potsdam-stadt@MAZ-online.de. Gerne können Sie uns auch über Facebook oder Twitter kontaktieren. Termin-Ankündigungen Wenn wir an dieser Stelle einen Termin/ eine Information veröffentlichen sollen, einfach rechtzeitig eine E-Mail mit dem Betreff „Potsdam am XY“ an online@maz-online.de schreiben.

Von MAZonline