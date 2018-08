Potsdam

Zehn Minuten vor 6 Uhr ist die Sonne heute aufgegangen, aber so richtig viel Mühe gibt sie sich in ihren knapp 15 Stunden am Himmel nicht. Es wird sogar gemunkelt, dass der eine oder andere Tropfen aus den vielen Wolken am Himmel auf die Erde fallen wird.

Veränderung im Busverkehr

Trocken bleibt es hoffentlich am Freitag und Samstag: Die Schlössernacht findet in diesem Jahr an zwei Terminen statt – und heute, zwei Tage zuvor, gibt es die ersten Einschränkungen. Die Maulbeerallee wird zu großen Teilen abgesperrt, die Durchfahrt für Busse daher unmöglich.

Für den Bus 695 bedeutet das ganz konkret, dass er ab heute Morgen um 9 Uhr bis kommenden Sonntag großzügig um das Festgelände herumgeleitet wird. In beiden Richtungen verkehrt der 695er nicht über die Maulbeerallee, sondern über Amundsenstraße, Potsdamer Straße, Bornstedter Straße.

Folgende Haltestellen entfallen: Drachenhaus sowie Orangerie.

Die Haltestellen Abzweig nach Eiche (Richtung Neues Palais bzw. Bhf Pirschheide) sowie Schloss Sanssouci (beide Richtungen) werden um einige Meter verlegt.

Fahrgäste müssen mit „geringfügigen Verspätungen“ rechnen, teilte der Verkehrsbetrieb mit

Übrigens: Die Havarie in der Schopenhauerstraße wird den Busverkehr noch bis Ende der Woche beeinträchtigen. Wie bereits gestern verkündet, fahren die Busse X15 und 606 ein wenig anders als sonst. Größte Beeinträchtigung: Die Haltestelle Naturkundemuseum auf der Breite Straße wird nicht bedient.

Letzte Runde fürs Thalia-Ferienkino

Keine Langeweile in den Sommerferien: Heute ist wieder Ferienkino im Thalia in Babelsberg! Um 10 Uhr beginnen die vier mit Sorgfalt ausgesuchten Filme. Auf dem Programm stehen: „Isle of Dogs“ (105 Minuten, FSK 12), „Das Pferd auf dem Balkon“ (93 Minuten, FSK 0), „Ostwind 3“ (110 Min, FSK 0) und „Der kleine Maulwurf“ (70 Minuten, FSK 0).

» Der Eintritt kostet 4 Euro. Gruppen ab 6 Personen melden sich telefonisch unter 0331/7 43 70 70 an.

Ferien mit Kunst

Bei einer Führung durch das Museum Barberini lernen heute Kinder von 8 bis 13 Jahren verschiedene Kunstwerke kennen. Die Originale werden untersucht und auf die unterschiedlichen Malstile, Techniken und ihre Wirkung hin verglichen.

Daran anschließend wird die Theorie in die Praxis umgesetzt. Die Themen und Techniken der angesehenen Gemälde werden als Grundlage für eigene künstlerische Arbeiten dienen.

» Der Workshop, zum letzten Mal in diesen Sommerferien, kostet 10 Euro. Rechtzeitige Buchung wird empfohlen. In Kooperation mit dem Ferienpass Potsdam

Neues vom Hafemeister

Ausgerechnet zum 100-jährigen Bestehen droht dem Filmorchester Babelsberg das Aus. Grund sind Bauarbeiten neben dem Tonstudio. Doch das Land Brandenburg will das renommierte Orchester unterstützen.

» Alle aktuellen Karikaturen von Jörg Hafemeister.

Praktikum am Kamerakran

Für Stundenten der Filmuni sicher ein gutes Angebot: Das Filmmuseum Potsdam bietet ab Anfang September einen „Praktikumsplätze für das Praxissemester in der Restaurierung und Konservierung von Modernen Materialien und Technischem Kulturgut“ an.

Wie das Filmmuseum mitteilte, wird sich ein Großteil des Praktikums um die „Bearbeitung eines großen Kamerakrans auf dem Studiogelände in Babelsberg“ drehen.

Das Praktikum dauert 12 Wochen. Zwei Plätze werden angeboten. Interesse? Dann aber schnell: Die „Bewerbung mit den üblichen Unterlagen“ muss heute ankommen.

» Weitere Informationen unter www.filmmuseum-potsdam.de.

Von Argentinien um die Welt

Die Urania Potsdam lädt heute um 18 Uhr zu ihrem traditionellen Hofkonzert in die Gutenbergstraße 71/72 ein. Jedes Jahr im August füllt sich der Hof im Holländischen Viertel mit Musikfreunden. In diesem Jahr widmen sich die aus Madrid stammende Cellistin Patrycia de la Fuente Lorenzo und der Berliner Akkordeonist Gerhard Albert Schiewe dem Tango in seinen verschiedensten Facetten.

Würdigung des Ohrphons

Heute Morgen werden die Preisträger des Wettbewerbs „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ in der Staatskanzlei gewürdigt. Mit dem Wettbewerb wurden im Sommer 100 Projekte ausgezeichnet, die „innovative Antworten auf drängende gesellschaftliche Fragen“ liefern. Darunter befindet sich auch eine Idee aus Potsdam: Das OHRPHON.

Das Prinzip des seit 2013 im Nikolaisaal Potsdam praktizierten Hörvermittlungs-Projekts „Ohrphon@Orchester“ ist so einfach wie genial: Mittels eines kleinen Audioguides namens Ohrphon können Live-Moderationen während einer Orchesterprobe direkt ans Ohr des Publikums gelangen, ohne dass dabei der Probenprozess unterbrochen werden muss oder akustisch beeinträchtigt wird.

Vorwiegend Schüler, aber auch Familien und Erwachsene erleben hautnah, wie ein klassisches Orchesterwerk erarbeitet und darüber diskutiert wird. Die Stimme des Dirigenten und Live-Erklärungen von zwei Musikvermittlern sind direkt über Kopfhörer zugeschaltet. Der Clou dabei: Die Zuhörer entscheiden selbst, ob sie den Kanal für jüngere oder den Kanal für ältere Schüler hören möchten.

Mittlerweile hat das Erfolgsprojekt Schule gemacht und zieht in Brandenburg seine Kreise. Der Nikolaisaal Potsdam stellt dafür die Geräte samt Expertise zur Verfügung und schult Mitarbeiter der Partnerorchester in der pädagogischen und technischen Umsetzung. Und so kommen die Ohrphon-Geräte nicht nur vielfach im Nikolaisaal Potsdam, sondern auch bei Proben des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt, der Brandenburger Symphoniker sowie des Preußischen Kammerorchesters Prenzlau u.a. in Rheinsberg, Seelow, Frankfurt, Brandenburg und Prenzlau zum Einsatz. Ermöglicht wird dies durch die Unterstützung vieler Einrichtungen im Land.

Selber Apps entwickeln

Heute startet am HPI ein Sommercamp für Schüler. Sie lernen, „sich mit dem Thema Anwendungssoftware zu beschäftigen und in kleinen Entwicklerteams an ersten eigenen Applikationen zu arbeiten“.

Zudem dienst das Camp, den Schülern das Campusleben kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen, teilte das HPI mit.

» Weitere Infos zur Schülerakademie und weitere Veranstaltungen unter https://hpi.de.

Sommertheater am Pfingstberg

Heute Abend um 20 Uhr tritt das Ton & Kirschen Wandertheater am Belvedere auf dem Pfingstberg auf. In dem Stück „In the blink of an eye“ gehen die Schauspieler mit den Zuschauern „auf Reisen gehen, um nachzuspüren, was Menschen verbindet“. Verarbeitet wurden Texte von Samuel Beckett, Anton Tschechow, The English Mumming Play, Rumi, Ovid und Bertolt Brecht.

» Der Eintritt kostet 16 bzw. 13 Euro. Das Stück wird auch morgen und übermorgen aufgeführt. Mehr Infos unter www.pfingstberg.de.

Gesichter der Stadt

Erkennen Sie ihre Nachbarn wieder?

Zur Galerie In dieser Galerie, die beinahe täglich erweitert wird, begegnen Ihnen die gleichen Menschen, wie in ihrem Potsdamer Alltag – vom Postboten bis zum Vereinskollegen.

In dieser Galerie, die beinahe täglich erweitert wird, begegnen Ihnen die gleichen Menschen, wie in ihrem Potsdamer Alltag – vom Postboten bis zum Vereinskollegen.

» Galerien aus weiteren Städten und Landkreisen gibt es unter www.MAZ-online.de/nachbarn.

