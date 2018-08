Potsdam

Das Sommerwetter gibt noch mal alles. Bis zu 30 Grad können es heute werden. Unser Tipp: Genießen! Zwar sieht es momentan so aus, als ob es morgen nochmal genauso warm und schön wird, aber dann geht es mit den Temperaturen (erstmal) bergab.

Probleme beim blu behoben

Nachdem am gestrigen Dienstag das blu erst am späten Mittag öffnen konnte, sollte dagegen heute alles seinen normalen Gang gehen.

Der Badebetrieb musste aufgeschoben, weil das Bad durch einen defekten Rückspülfilter kein Wasser erhielt und somit nicht betrieben werden konnte.

Umleitung zur blu-Tiefgarage

Aber irgendwas ist ja immer: Wegen Straßenbauarbeiten im Zusammenhang mit dem Austausch einer Trinkwasserleitung in der Leipziger Straße ist die Tiefgarage des Sport- und Freizeitbades blu vom Leipziger Dreieck (Friedrich-Engels-Straße sowie Lange Brücke) voraussichtlich bis einschließlich Freitag nicht direkt zu erreichen. Um die Tiefgarage zu erreichen, empfehlen wir die Umfahrung stadtauswärts über den Brauhausberg bis zur Leipziger Straße, die derzeit als Einbahnstraße stadteinwärts ausgeschildert ist.

Das große Ganze im Blick

Heute Vormittag wollen Bürgermeister Burkhard Exner (SPD) und der Fachbereichsleiter für Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung, Dieter Jetschmanegg, „über die Aufstellung der gesamtstädtischen Zielen für die Landeshauptstadt Potsdam“ informieren. Dabei geht es vor allem um Grundlagen der städtebaulichen Entwicklung und die Zielvorstellungen für die künftige Nutzungsstruktur in der Landeshauptstadt.

Die besten Nachbarschaftsprojekte gesucht

In 25 Tagen, am 16. September 2018, endet das Voting für die Potsdamer Nachbarschaftsprojekte. Der Wettbewerb ist mit insgesamt 60.000 Euro dotier. 24 Vereine, Stiftungen und andere gemeinnützige Organisationen aus Potsdam haben sich in vier Kategorien beworben.

Die Internetnutzer haben die Chance für ihr Lieblingsprojekt zu stimmen.

Ausgezeichnete Fotos

Bereits zum 14. Mal wird heute der Kunstpreis Fotografie vergeben. 214 Kunstschaffende aus Berlin und Brandenburg haben Arbeiten eingereicht. Jetzt steht die Gewinnerin fest: Johanna Maria Fritz. Sie wird für ihre Arbeit „Like a Bird“ ausgezeichnet. In ihrem fotografischen Werk hat sie sich mit dem Zirkus in muslimischen Ländern beschäftigt. Für diese Arbeit wurde sie bereits im vergangenen Jahr mit dem Inge-Morath-Award ausgezeichnet, der von der Fotografenagentur Magnum Photos ins Leben gerufen wurde.

Heute um 19 Uhr wird Johanna Maria Fritz im Kunstraum Potsdam geehrt – und erhält 10.000 Euro. Zwei Förderpreise in Höhe von jeweils 5.000 Euro erhalten Jakob Ganslmeier für „Lovely Planet: Deutschland“ und Rafael Raigón Lozano für „Ikigai“.

Schattenrisse im Kulturministerium

Kulturministerin Martina Münch (SPD) eröffnet heute um 15 Uhr die Ausstellung „Schattenrisse“ der Fotokünstlerin Kathrin Karras. Im Mittelpunkt der Werke steht der Mensch. Kathrin Karras arbeitet mehrschichtig, überlagert und zerstört Bildflächen, verfremdet sie, fügt Aufnahmen hinzu und fotografiert bereits Fotografiertes neu. In ihren Werken verschmelzen die Fotos miteinander und es entsteht ein eigenständiges Bild.

Die 1967 in Guben geborene Kathrin Karras hat Fotografie bei Imago-Fotokunst in Berlin studiert und arbeitet als freischaffende Künstlerin in Grüneberg (Landkreis Oberhavel). Die freie Kuratorin Anke Zeisler gibt eine Einführung in die Schau, die Sängerin Momo Kohlschmidt begleitet die Eröffnung mit Musik.

Die Ausstellung läuft bis zum 5. Oktober und ist montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr im 2. Stock des Ministeriums, Dortustraße 36, zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Blutspender gesucht

In den letzten Wochen hatten wir gemeldet, dass vor allem der Blutvorrat bei drei Blutgruppen bedenklich sei. Die gute Nachricht: Bei der Blutgruppe B- sieht es wieder etwas besser aus. Die schlechte Nachricht: Die Bestände der Blutgruppen 0+ und 0- sind noch immer gering.

Heute ist eine gute Gelegenheit dieses Vorräte aufzustocken. Von 9 Uhr bis 13 Uhr findet in der Stadtverwaltung, Friedrich-Ebert-Straße 79, ein DRK-Blutspendetermin statt.

Wahlvorstände gesucht

Am letzten Donnerstag hatten wir an diese Stelle bereits geschrieben, dass noch immer Wahlhelfer für die Oberbürgermeisterwahl am 23. September 2018 in Potsdam gesucht werden. Wahlleiter Michael Schrewe hat dies nun konkretisiert: Insbesondere Wahlvorstände in den Briefwahllokalen werden noch dringend gesucht. Nur so könne die Wahl am 23. September 2018 und wenn nötig auch am 14. Oktober 2018 ordnungsgemäß durchgeführt werden.

Neues von Hafemeister

Am vergangenen Donnerstag verschwand das Gebäude der alten Fachhochschule am Alten Markt in Potsdams Mitte für immer aus dem Stadtbild der Landeshauptstadt.

Das preußische Potsdam im Stadtmodell

Technisch erneuert, gesäubert und mit reparierten Häusern, Brücken und Grünanlagen versehen, ist ab heute im Erdgeschoss des Kutschstalls Potsdam das bei Einheimischen und touristischen Reisegruppen beliebte interaktive Potsdam-Modell wieder öffentlich zugänglich. Es wurde 2003 auf der Grundlage der amtlichen Stadtkarte von 1912 im Maßstab 1:1100 speziell für das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte angefertigt.

Gesichter der Stadt

