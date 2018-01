Potsdam am Montag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Die Woche beginnt nass: 90 Prozent beträgt heute die Regenwahrscheinlichkeit in und um Potsdam. Die Temperaturen liegen bei milden 11 Grad Celsius.

Unannehmlichkeiten für Autofahrer

An drei Stellen wird es in dieser Woche für Autofahrer gar nicht oder nur schleppend voran gehen. Die Vollsperrung der Templiner Straße ist nicht neu, hat aber nichts an ihrer Aktualität verloren. Für die Sanierung der Fahrbahn zwischen Potsdam und Caputh ist die Straße für den Kfz-Verkehr voll gesperrt. Spaziergänger oder Radler haben dagegen keine größeren Probleme. “Eine gesicherte Führung wird jederzeit gewährleistet“, heißt es. .

In der Pestalozzistraße stehen „umfangreiche Arbeiten an Hausanschlüssen“ an. Daher wird die Straße zwischen Heideweg und Kopernikusstraße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Großbeerenstraße ausgewiesen.

Noch immer voll gesperrt ist auch die Nebenfahrbahn auf der Berliner Straße in Höhe Schiffbauergasse voll gesperrt. Grund ist die „Herstellung von Hausanschlüssen“.

Umleitung für den 616er

In der Stahnsdorfer Straße stehen Tiefbauarbeiten an. Deswegen muss der Bus 616 ab heute fast drei Wochen einen nicht unerheblichen Umweg fahren.

Zwischen den Haltestellen S Griebnitzsee Bhf/Süd und Plantagenstr. fährt der 616er statt über die Stahnsdorfer Straße über die Prof.-Dr.-Helmert-Straße, August-Bebel-Straße, Rudolf-Breitscheid-Straße und Plantagenstraße. In beiden Richtungen!

Folgende Änderungen sind erforderlich:

Die Haltestellen Stahnsdorfer Straße /August-Bebel-Straße, Lindenpark und Rotdornweg/Stahnsdorfer Straße werden nicht bedient.

Stattdessen fährt der Bus über Hiroshima-Nagasaki-Platz, Otto-Erich-Straße, die Freiligrathstraße und die Fontanestraße.

Erst am 16. Februar soll die Linie wieder auf altbekannten Wegen unterwegs sein.

„Nachlese“ der Weihnachtsbäume

Hoffentlich freie Fahrt hat die Stadtentsorgung morgen und übermorgen. Denn dann wird die Step die restlichen Weihnachtsbäume in der Landeshauptstadt einsammeln. Es gibt jedoch ein großes Aber: Das Einsammeln der Weihnachtsbäume findet „nur in den Straßen statt, aus denen sich vorher Anwohnerinnen und Anwohner angemeldet haben, um den Weihnachtsbaum abtransportieren zu lassen“, teilte die Stadt mit.

Also ran ans Telefon ((0331) 2891796) oder schnell noch in die Tasten hauen (E-Mail: abfallberatung@rathaus.potsdam.de) und die Abholung anmelden.

Pläne zur Gestaltung der Mitte

Potsdamer haben erneut die Möglichkeit, sich an der Planung für das Areal der alten Fachhochschule zu beteiligen

Die Stadt legt die Bebauungspläne „Friedrich-Ebert-Straße/Steubenplatz“ und „Friedrich-Ebert-Straße/Am Kanal“ wiederholt öffentlich aus. Dabei handelt es sich um die künftigen Blöcke III und IV in der Potsdamer Mitte. So soll nach dem vollständigen Abriss des alten Fachhochschulgebäudes, ausgehend von der historischen Parzellenstruktur und den Gebäudekubaturen des Zustands vor der Zerstörung im Jahr 1945, ein“ lebendiges Wohn- und Arbeitsquartier in der Potsdamer Mitte“ entstehen.

Die Bebauungspläne werden vom 29. Januar bis 2. März montags bis donnerstags jeweils von 7 bis 18 Uhr sowie freitags 7 bis 14 Uhr in der Hegelallee 6–10, Haus 1, zweite Etage und auch im Internet unter www.potsdam.de/beteiligung eingesehen werden.

Und das Beste: Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden.

Tröstebären von der Polizei

Heute Morgen wird Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter in Potsdam die ersten von insgesamt 2.000 Teddybären in Empfang. Die Stofftiere sollen in ganz Brandenburg an alle Streifenwagen verteilt werden. Die Polizisten können damit verängstigte oder verletzte Kinder trösten.

Studienkreis bietet Lernberatung

41 Prozent der Familien mit Kindern, die in der Schule Noten bekommen, sagen, dass schlechte Noten den Familienfrieden stören. Betroffen sind auch Kinder mit überwiegend guten Leistungen. So lautet das Ergebnis einer forsa-Umfrage im Auftrag des Nachhilfeinstituts Studienkreis. Der Studienkreis in Potsdam und Potsdam-Babelsberg lädt Eltern und Schüler anlässlich der Vergabe der Halbjahreszeugnisse ab heute zu einer Woche der offenen Tür ein. Das Institut bietet ausführliche Lernberatung an.

Mehr Infos: 0800 111 12 12.

» ÜBERSICHT: Weiterführende Schulen in Potsdam

Notdienste – rund um die Uhr Apotheken-Notdienst Schnell und einfach den Apotheken-Notdienst in der Nähe finden. Unter www.apotheken.de sind alle Notdienste auf einen Klick verfügbar. Zahnarzt-Notdienst Außerhalb der Praxiszeiten gewährleisten die brandenburgischen Zahnärzte einen zahnärztlichen Bereitschaftsdienst. Ganz einfach die eigene Adresse eingeben und schon wird der nächst gelegene Zahnarzt angezeigt. Hier geht es zur Bereitschaftsdienstsuche unter www.kzvlb.de. In eigener Sache Besuchen Sie uns in der City-Redaktion. Wir haben in der MAZ-Ticketeria in der Friedrich-Ebert-Straße eine kleine Stadtredaktion eingerichtet. Sie haben ein Anliegen, Probleme mit Behörden, eine ganz besondere Geschichte zu erzählen? Schauen Sie doch einfach mal von Dienstag bis Donnerstag im MAZ-Mediastore vorbei. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an potsdam-stadt@MAZ-online.de. Gerne können Sie uns auch über Facebook oder Twitter kontaktieren. Termin-Ankündigungen Wenn wir an dieser Stelle einen Termin/ eine Information veröffentlichen sollen, einfach rechtzeitig eine E-Mail mit dem Betreff „Potsdam am XY“ an online@maz-online.de schreiben.

Von MAZonline