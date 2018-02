Potsdam am Montag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Trotz steigender Temperaturen muss sich Potsdam heute auf Schnee- und Graupelschauern einstellen. Ein kleiner Trost: Der Frühling kommt bestimmt, wenn auch noch nicht in dieser Woche.

Locci und Katinka auf Reisen

Lieder für Kinder: Clown Locci will die Welt kennenlernen. Mit seinem Koffer und einem Liedchen auf den Lippen zieht er los und bleibt nicht lange allein, denn seine Freundin Katinka will auch mit. Singend lernen beide fremde Länder und Bräuche kennen. Die musikalische Reise beginnt um 16 Uhr im T-Werk in der Schiffbauergasse 4e, Karten: 0331/71 91 39. F

Anmeldung für die Grundschule

Ab heute können Eltern ihre Kinder an einer der Potsdamer Grundschulen anmelden. Der Anmeldezeitraum endet am Freitag, 23. Februar. Die Landeshauptstadt Potsdam hat sich als Schulträger für deckungsgleiche Schulbezirke entschieden. „Für Eltern heißt das, sie können innerhalb der Stadt Potsdam eine Schule für ihr Kind frei wählen“, teilte die Stadt mit. Mit der kleinen Einschränkung: „Dieses Angebot ist jedoch durch die Aufnahmekapazität an den Schulen beschränkt“.

Wer wird eingeschult? Die Schulpflicht nach Paragraph 37 des Brandenburgischen Schulgesetzes beginnt für Kinder, die bis zum 30. September das sechste Lebensjahr vollendet haben, am 1. August desselben Kalenderjahres. Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember das sechste Lebensjahr vollenden, werden auf Antrag der Eltern in die Schule aufgenommen.

Linux-Kurs beginnt

Computernutzern, die mit ihrem gegenwärtigen Betriebssystem unzufrieden sind oder ein neues ausprobieren wollen, stellt das Hasso-Plattner-Institut (HPI) von heute an in einem zweiwöchigen kostenlosen Online-Workshop die Alternative „Linux“ vor. Christian Willems leitet den Workshop mit seinem Kollegen Tom Staubitz und mit HPI-Studenten. Neben der kostenlosen Bereitstellung nennt Willems den Sicherheitsaspekt als weiteren Vorteil von Linux-Systemen. Potenzielle Umsteiger können sich auf der Internet-Bildungsplattform openHPI für den Kurs anmelden unter https://open.hpi.de.

Jecken im Lindenpark

Heute ist der Karnevalstag schlechthin: Rosenmontag. Im Lindenpark lässt der LKC daher ordentlich die Korken knallen und das Konfetti fliegen. Das diesjährige Motto: Die Götter müssen verrückt sein, der LKC im Olymp“. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 14 Euro.

Hier staut es sich in dieser Woche

Anstellen und umfahren heißt es für Autofahrer auch in dieser Woche. Zum Beispiel in der Templiner Straße . Sie ist noch immer für die Sanierung der Fahrbahn zwischen Potsdam und Caputh für den Kfz-Verkehr gesperrt. Eine Umleitung für Kraftfahrzeuge ist über Caputh, Michendorfer Chaussee ausgewiesen. Fußgänger und Radfahrer können innerhalb der gesamten Bauzeit weiterhin die Templiner Straße nutzen – eine gesicherte Führung wird jederzeit gewährleistet.

Die vorbereitenden Arbeiten für die Böschungssanierung der Nuthestraße L40 Höhe Ausfahrt Friedrich-List-Straße erfolgen im Seitenbereich. Auf der L40 gibt es vorerst keinerlei Einschränkungen. Der Neuendorfer Anger ist voll gesperrt, ebenso eine Fahrspur der Auffahrt Friedrich-Engels-Straße.

Zur Sanierung eines Regenablaufs ist die Pappelallee in Höhe Schlegelstraße punktuell halbseitig gesperrt.

Für Leitungsarbeiten wird der Gehweg Am Brauhausberg voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer werden gesichert auf der Fahrbahn geführt. Es steht pro Fahrtrichtung noch jeweils eine Fahrspur zur Verfügung.

Für eine Haussanierung wird eine Fahrspur der Karl-Liebknecht-Straße im Kreuzungsbereich zur Rudolf-Breitscheid-Straße gesperrt. Es steht nur noch jeweils eine Fahrspur pro Fahrtrichtung zur Verfügung – der Verkehr in Richtung Bahn wird über die gesperrte Linksabbiegerspur geführt. Staugefahr im Berufsverkehr – Alternativ Umfahrung über Daimlerstraße.

Für umfangreiche Arbeiten an Hausanschlüssen wird die Pestalozzistraße zwischen Heideweg und Kopernikusstraße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Großbeerenstraße ausgewiesen.

Für die Herstellung von Hausanschlüssen ist die Nebenfahrbahn der Berliner Straße in Höhe Schiffbauergasse voll gesperrt.

Notdienste – rund um die Uhr Apotheken-Notdienst Schnell und einfach den Apotheken-Notdienst in der Nähe finden. Unter www.apotheken.de sind alle Notdienste auf einen Klick verfügbar. Zahnarzt-Notdienst Außerhalb der Praxiszeiten gewährleisten die brandenburgischen Zahnärzte einen zahnärztlichen Bereitschaftsdienst. Ganz einfach die eigene Adresse eingeben und schon wird der nächst gelegene Zahnarzt angezeigt. Hier geht es zur Bereitschaftsdienstsuche unter www.kzvlb.de.

