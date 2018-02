Potsdam am Montag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Cooler Start in die Woche garantiert. In den kommenden Tagen wird der Winter nochmal zeigen, was er kann.

Gute Nachrichten für Nierenkranke

Am Neuen Garten wurde am gestrigen Sonntag die Einweihung des nephrologischen Versorgungszentrums gefeiert. „In den neu renovierten und modernisierten Räumlichkeiten leistet Diaverum verschiedene, genau auf die Bedürfnisse der Patienten zugeschnittene Formen der Dialyse-Behandlung auf höchstem medizinischen Niveau“, heißt es in der Pressemittelung des Diaverums.

Vor Ort werden neben den Dienstleistungen zur Nierenbehandlung auch Ernährungsberatung angeboten.

» Mehr Informationen unter www.diaverum.com.

Gemeinsam musizieren

Seit Herbst 2016 gibt es im Waschhaus das Projekt „Heimatsounds“. Dabei musizieren Potsdamer und Geflüchtete gemeinsam. Jetzt geht es weiter. „Unter dem Stern der Gemeinschaft wollen wir in diesem Jahr noch mehr Menschen mit unserer Musik erreichen“, schreiben die Veranstalter

Heute um 19 Uhr startet im Waschhaus also die nächste, die dritte Runde. Mehr Informationen bei Facebook.

Sicher im Internet

Wie man sich sicher im Internet bewegen und dort seine Privatsphäre schützen kann, zeigt auch ein neuer Onlinekurs des Hasso-Plattner-Institut (HPI). Heute startet der kostenlose Kurs „Internet Security for Beginners“ auf der interaktiven Bildungsplattform openHPI.

Am 1. Februar hatte das HPI die häufigsten Passwörter der Deutschen veröffentlicht. Und siehe da: 123456 steht (noch immer) an erster Stelle.

Anmelden kann man sich unter https://open.hpi.de/courses/intsec2018.

Mal wieder ausverkauft

Ja, auch heute ist die Vorstellung „ Rio Reiser. König von Deutschland“ im Hans-Otto-Theater ausverkauft. Karten für das Stück, das jetzt für den Friedrich-Luft-Preis 2018 nominiert wurde, sind nur noch für die drei Aufführungen im Juni zu bekommen.

Tipp: Jetzt schon eine Karte im Vorverkauf sichern. Am 29. Juni dankt der König von Deutschland ab.

