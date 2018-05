Potsdam

Der Mai macht seinem Ruf als Wonnemonat alle Ehre. Über Potsdam scheint auch heute den ganzen Tag lang die Sonne. Die Temperaturen erreichen 19 Grad, die Regenwahrscheinlichkeit erreicht den Nullpunkt.

Breite Straße in Richtung Landtag voll gesperrt

Autofahrer, die auf ihrem Weg durch die Innenstadt die Breite Straße nutzen wollen, müssen heute, morgen und am Mittwoch einen Umweg in Kauf nehmen – zumindest nachts. Für Straßenbauarbeiten wird die Breite Straße zwischen 20 und 5 Uhr in Richtung Landtag voll gesperrt und der Verkehr weiträumig umgeleitet. In Richtung Zeppelinstraße bleibt eine Fahrspur offen. Eng wird es in der City ab morgen zudem in der Hebbelstraße. Sie wird für die Herstellung eines Hausanschlusses zwischen Leibl- und Kurfürstenstraße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Kurfürstenstraße ausgewiesen. Die Gegenspur wird umgeleitet.

Bus auf Umwegen

Aufgrund einer Havarie (Wasserrohbruch) im Bereich Erich-Weinert-Str./Drewitzer Str. muss der Bus 693 noch immer umgeleitet werden.

Bis morgen verkehrt der 693er verkehrt in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Magnus-Zeller-Platz und Am Moosfenn über An der alten Zauche und Heinrich-Mann-Allee

Folgende Haltestellen entfallen: Eduard-Claudius-Str./Drewitzer Str. (in Richtung Rathaus Babelsberg), Unter den Eichen (in beiden Richtungen), Am Fenn (in beiden Richtungen), Drewitzer Str./Erich-Weinert-Str. (in beiden Richtungen).

Zusätzlich werden dafür die Haltestellen Eduard-Claudius-Str./Heinrich-Mann-Allee, Zum Kahleberg (in beiden Richtungen) und Friedrich-Wolf-Str. (in beiden Richtungen) angefahren.

Trübes Wasser in der Waldstadt II

Anwohner in den Straßen Zum Jagenstein und Kiefernring wurden in der Nacht von Sonntag zu Montag die Trinkwasserrohre gespült.

Das kann zur Folge haben, dass in den genannten Straßen trübes statt klares Wasser aus dem Hahn kommt. Es besteht jedoch keine Gesundheitsgefahr.

Tschüss, FH

Nach den kleineren Anlaufschwierigkeiten soll es heute also soweit sein: Das Ende der Fachhochschule am Alten Markt ist nah. Sehr nah. Der Abrissbagger steht parat und wird wohl keine Gnade kennen.

» Hier den Abriss mit der Live-Webcam beobachten.

Stellungnahme zum Landesentwicklungsplan

Spätestens heute muss die Stadt Potsdam, wenn noch nicht geschehen, ihre Stellungnahmen zum 2. Entwurf des „Landesentwicklungsplanes Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“ einreichen.

Dem Vernehmen nach, wird der Plan keinesfalls durchgewinkt. Man begrüße durchaus viele Ideen des Plans, aber es gibt auch Kritik. Gerade hinsichtlich des Schienenverkehrs und die Anbindung an Städte und Gemeinden nördlich und südöstlich der Landeshauptstadt wird der Plan kritisch gesehen. Es sei erforderlich, „Taktverdichtungen und zusätzlichen Haltepunkte auf verschiedenen Strecken schnellstmöglich umzusetzen“, heißt es seitens der Stadt.

Kultur am Mittag

Das Kulturministerium lädt heute um 12 Uhr unter dem Motto „Kultur am Mittag“ zu einer Finissage der Gast-Schau des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst ein. Kulturstaatssekretärin Ulrike Gutheil wird die Gäste in der 2. Etage, Dortustraße 36, begrüßen. Carmen Schliebe, Kustodin für Fotografie des Landesmuseums, bietet Interessierten eine Führung durch die Ausstellung „Von (Wesens)Verwandtschaften und (Gleich)Artigkeiten“ an. In den Fluren des Ministeriums hängen Fotografie und Grafik von Tina Bara, Gerd Bonfert, Kurt Buchwald, Klaus Elle, Moritz Götze, Frieder Heinze, Wolfgang Henne, Ulrich Lindner, Michael Morgner, Manfred Paul, Ludwig Rauch, Michael Schade, Maria Sewcz, Hans Ticha und Claus Weidensdorfer aus der Sammlung des Museums.

Das Ministerium wird einen kleinen Imbiss und Getränke bereitstellen. Der Eintritt ist frei. Interessierte können sich unter post@mwfk.brandenburg.de für die Führung anmelden.

Möbelhaus ruft zu Spenden auf

Das Möbelhaus Porta in Drewitz ruft für den heutigen Montag zu einer Spendenaktion auf. Heute können die Kunden sich nach ihrem Einkauf an der Aktion „Porta hilft“ beteiligen. Zehn Prozent des Tagesumsatzes gehen an die Andreas-Gärtner-Stiftung. Die alljährliche Aktion am Geburtstag des Firmengründers Hermann Gärtner findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Unabhängig von einem Einkauf können Besucher des Einrichtungshauses auch eine Spende in die aufgestellten Spendenboxen im Möbelhaus einwerfen.

„Innovationscampus Golm”

Heute startet auf dem Campus Golm ein groß angelegtes Innovationsprojekt im Rahmen der Bundesinitiative „Innovative Hochschule“. In den kommenden fünf Jahren soll der Standort „zu einem Technologie-, Bildungs- und Gesellschaftscampus“ ausgebaut werden.

Ziel sei es, „mehr Kooperation und somit für mehr Innovation in der Region“ erreichen zu können, so Universitätspräsident Oliver Günther im Vorfeld. Hierfür sollen „drei Pilotprojekte für einen besseren Wissens- und Technologietransfer etabliert“ werden.

Neue Masterstudiengänge am HPI

Ab dem kommenden Wintersemester 2018/19 bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) neben dem Bachelor- und Masterstudiengang „IT-Systems Engineering“ auch die neuen Masterstudiengänge „Digital Health“ und „Data Engineering“ an.

„Mit dem Master of Science „Digital Health“ qualifizieren sich IT-Ingenieure für Tätigkeiten im Gesundheitswesen an der Schnittstelle zwischen IT und Medizin. Der Masterstudiengang „Data Engineering“ richtet sich an Studierende, die sich mit der Erhebung, dem Management und der Analyse großer Datenmengen, kurz Big Data, auseinandersetzen wollen“, teilte das HPI mit.

Heute um 17 Uhr findet dazu eine Informationsveranstaltung zum Masterstudium am Hasso-Plattner-Institut in der Prof.-Dr.-Helmert-Str. 2-3 statt.

Improvisierter Krimi

Wer Krimis mag, der ist heute um 20 Uhr im KuZe in der Hermann-Elflein-Straße genau richtig. Dort wird das Improtheater Potsdam live auf der Bühne eine Kriminalgeschichte entwerfen und ausführen – mit der Hilfe der Zuschauer.

Notdienste – rund um die Uhr Apotheken-Notdienst Schnell und einfach den Apotheken-Notdienst in der Nähe finden. Unter www.apotheken.de sind alle Notdienste auf einen Klick verfügbar. Zahnarzt-Notdienst Außerhalb der Praxiszeiten gewährleisten die brandenburgischen Zahnärzte einen zahnärztlichen Bereitschaftsdienst. Ganz einfach die eigene Adresse eingeben und schon wird der nächst gelegene Zahnarzt angezeigt. Hier geht es zur Bereitschaftsdienstsuche unter www.kzvlb.de. In eigener Sache Besuchen Sie uns in der City-Redaktion. Wir haben in der MAZ-Ticketeria in der Friedrich-Ebert-Straße eine kleine Stadtredaktion eingerichtet. Sie haben ein Anliegen, Probleme mit Behörden, eine ganz besondere Geschichte zu erzählen? Schauen Sie doch einfach mal von Dienstag bis Donnerstag im MAZ-Mediastore vorbei. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an potsdam-stadt@MAZ-online.de. Gerne können Sie uns auch über Facebook oder Twitter kontaktieren. Termin-Ankündigungen Wenn wir an dieser Stelle einen Termin/ eine Information veröffentlichen sollen, einfach rechtzeitig eine E-Mail mit dem Betreff „Potsdam am XY“ an online@maz-online.de schreiben.

Von MAZonline