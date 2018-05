Potsdam

Wir starten mit bestem Wetter: Bis zu 28 Grad trauen die Meteorologen dem heutigen Montag zu.

Woche der Sperrungen

Und wir wagen auch eine Prognose: Der eine oder andere Autofahrer wird heute fluchen:

Die Rückertstraße (B 273) bleibt aufgrund einer Havarie in Höhe Hügelweg weiterhin halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt. Ab heute muss die Ausfahrt aus dem Hügelweg zur Rückertstraße gesperrt werden. Es besteht Staugefahr! Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 8. Juni.

Heute starten auch die Bauarbeiten in der Straße Brauhausberg zwischen Albert-Einstein-Straße und Brücke Am Havelblick. Dort wird die Straße halbseitig gesperrt. Stadteinwärts wird der Verkehr über die Leipziger Straße umgeleitet. Die Straße Brauhausberg wird ab Albert-Einstein-Straße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Michendorfer Chaussee. Sollte man sich einprägen, denn die Arbeiten ziehen sich bis in den Juni hinein.

Ebenfalls bis Anfang Juni laufen die Bauarbeiten in der Hebbelstraße. Dort muss die Straße zwischen Leiblstraße und Kurfürstenstraße halbseitig gesperrt werden. Die Hebbelstraße wird daher als Einbahnstraße in Richtung Kurfürstenstraße ausgewiesen. Die Fahrtrichtung Süd wird umgeleitet.

Nichts Neues von der Templiner Straße. Für die Sanierung der Fahrbahn zwischen Potsdam und Caputh ist dort kein Durchkommen für Autofahrer. Eine Umleitung ist über Caputh, Michendorfer Chaussee ausgewiesen. Doch ein Silberstreif am Horizont: „Voraussichtlich ab Anfang Juni wird die Straße zwischen Potsdam und Strandbad Templin wieder freigegeben“. Zugleich wird dann der neue Bauabschnitt zwischen Forsthaus und Caputh eingerichtet.

Voll gesperrt ist auch weiterhin der Schlaatzweg zwischen Friedrich-Engels-Straße und Schlaatzstraße – bis in den Herbst hinein.

„Nur“ bis Juli ist dagegen die Fußgängerbrücke über den Templiner See gesperrt. Grund sind Brückenbauarbeiten der Deutschen Bahn. Alternativ kann die Brücke Caputh oder die Fähre Hermannswerder genutzt werden.

Bis Ende Juni ziehen sich auch noch die Sanierungsarbeiten eines Hauses an der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße/ Karl-Liebknecht-Straße in Babelsberg. Eine Fahrspur ist gesperrt, infolgedessen steht in jede Fahrtrichtung nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.

Umleitungen für 694 und N 17

Ab heute umfahren die Busse der Linien 694 und N 17 die Rudolf-Breitscheid-Straße weiträumig. Es gilt ein Sonderfahrplan und Ersatzhaltestellen wurden eingerichtet.

Zwischen den Haltestellen Fontanestr. und S Griebnitzsee Bhf/Süd verkehren der 694er und der N 17 in beiden Richtungen statt durch Rudolf-Breitscheid-Straße über die Fontanestraße, Domstraße, Karl-Marx-Straße, August-Bebel-Straße und Prof.-Dr.-Helmert-Straße.

Folgende Haltestellenänderungen sind daher erforderlich:

Die Haltestelle Freiligrathstraße entfällt in beiden Richtungen ersatzlos. Die Haltestelle Otto-Erich-Str. (beide Richtungen) wird verlegt zur Ersatzhaltestelle in der Domstraße in Höhe der Einmündung Espengrund. Auch die Haltestelle Hiroshima-Nagasaki-Platz (beide Richtungen) entfällt, dafür ist eine Ersatzhaltestelle in der August-Bebel-Straße zwischen den Einmündungen Rudolf-Breitscheid-Straße und Karl-Marx-Straße eingerichtet.

Reisende müssen sich auf verlängerten Fahrzeiten und „Anschlussverlusten im weiteren Fahrtverlauf“ einstellen, so die Verkehrsbetriebe.

Kein Bus über die Gleise zum Hbf

Nur noch heute, so ist zumindest der Plan, wird den Bussen X 5, 605, 609, 638, 694, 695, N 14, N 15, N 16 und N 17 die Fahrt über die Gleise in Richtung Hauptbahnhof (Hbf) untersagt.

Die Buslinien X 5, 605, 609, 638, 695, N 14, N 15 und N 17 verkehren in Richtung Hbf ab Haltestelle Platz der Einheit/West zum Bahnhofsvorplatz. Die Haltestelle Alter Markt entfällt. Einstieg stattdessen an der Haltestelle Schlossstraße, gegenüber vom Filmmuseum.

» Richtung Platz der Einheit verkehren diese Linien planmäßig.

Nutzer der Linie 694 haben es heute aber wirklich schwer. Auch sie sind von den Gleisbauarbeiten betroffen. Der 694er und der N 14 verkehren Richtung Hbf ab Haltestelle Humboldtring/Lotte-Pulewka-Straße zum Bahnhofsvorplatz; die Haltestellen Hbf/Nord ILB und Lange Brücke (in Richtung Hbf) werden nicht bedient.

» Richtung Babelsberg verkehren diese Linien planmäßig.

Die Linie N 16 verkehrt in Richtung Hbf ab Haltestelle Platz der Einheit/Bildungsforum zum Bahnhofsvorplatz; der Halt am Alten Markt entfällt, Ersatzhaltestelle Schlossstraße.

» Richtung Glienicker Brücke verkehrt diese Linie planmäßig.

Ab morgen soll dann auch der Busverkehr wieder über die Gleise geleitet werden.

Trübes Wasser

In der gestrigen Nacht haben die Stadtwerke Spülungen im Rohrnetz durchgeführt. Damit soll die hohe Qualität des Trinkwassers gewährleistet werden. Klitzekleiner Nachteil der Aktion: Das Trinkwasser könnte sich eintrüben. Aber kein Problem, sagen die Stadtwerke. Gesundheitsgefährdungen sind nicht zu befürchten.

In der Nacht zu heute waren die Bereichen rund um Zum Jagenstein und Saarmunder Straße betroffen. Zum Jagenstein wird heute Abend übrigens direkt nochmal durchgespült. Ab 22 Uhr bis 6 Uhr sollten – wenn überhaupt – Waschmaschinen, Geschirrspüler und Warmwasseraufbereitungsanlagen nur unter Aufsicht laufen.

» Weitere Informationen unter: www.swp-potsdam.de.

Weitere Zeugen im Psychiatrie-Prozess erwartet

Heute Morgen um 9 Uhr geht der Prozess um den Todesfall in der Psychiatrie des Ernst-von-Bergmann-Klinikum in die nächste Runde. Erneut sollen heute Zeugen aussagen – später eventuell auch noch der Gutachter. Das Urteil wird wider Erwarten nicht gesprochen.

Vor anderthalb Wochen hatte die verstörende Aussage eines Mitpatienten für einigen Wirbel gesorgt.

Richtfest im Bornstedter Feld

Heute Vormittag wird mal wieder ein Richtfest gefeiert. Erneut im Bornstedter Feld. Gefeiert wird der Rohbau einer neuen Wohnanlage.

Ein Termin, den sich auch Oberbürgermeister Jann Jakobs und der Geschäftsführer der Pro Potsdam GmbH, Bert Nicke, nicht entgehen lassen.

Finalisten für Bandcontest gesucht

Seit Freitag steht fest: Anastacia rockt das Stadtwerke-Fest als Hauptact. Doch bevor der Topstar am 7. Juli 2018 seinen Auftritt im Lustgarten hat, gehört die Bühne einer Potsdamer Band. Um wen es sich handelt, steht aber noch nicht fest. Das entscheidet sich erst am 25. Mai im Lindenpark.

Bis Freitag konnten die Potsdamer über ihre zehn favorisierten Nachwuchs-Band abstimmen. Heute wird die Top 10 veröffentlicht. Der Gewinner ist für das Live-Finale im Mai gesetzt. Vier weitere Bands werden noch gesucht.

Von heute an bis Freitag wird daher eine Jury, zusammengesetzt aus professionellen Musikern, Bandcoaches und Kennern Potsdams, aus den neuen verbliebenen Band vier weitere Finalisten aussuchen.

Alle fünf Finalisten werden zur großen Final-Show am 25. Mai in den Lindenpark eingeladen. Hier spielen sie jeweils ein halbstündiges Set vor Live-Publikum und der Jury.

Konzertbesucher und Jurymitglieder bewerten dann direkt die Auftritte der Finalisten. Wer Besucher und Jury gleichermaßen überzeugt, wird am 7. Juli auf der großen Bühne spielen.

Bulgarischer Botschafter bei der Adenauer-Stiftung

In der Reihe „Die Welt zu Gast in Potsdam“ der Konrad-Adenauer-Stiftung ist am heute Abend ab 18 Uhr der Botschafter der Republik Bulgarien, Radi Naidonov, im Le Manège, Am Neuen Markt 9, zu Gast. Neben der politischen Situation in Bulgarien geht es um die Beziehungen des Landes zu Deutschland und die Europapolitik, denn Bulgarien hat im ersten Halbjahr 2018 die EU-Ratspräsidentschaft inne. Seit 2007 gehört Bulgarien mit über sieben Millionen Einwohnern zur Europäischen Union. Deutschland ist zudem Bulgariens wichtigster Handelspartner. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Gin & Jokes

Martin Sierp hat sich heute wieder ein feines Comedyprogramm zusammengestellt. „Heger & Maurischat“ und Matthias Seling werden ab 20:30 Uhr im Rückholz in der Sellostraße für beste Unterhaltung sorgen. Und natürlich gibt es wunderbare Drinks – man munkelt, dass Freigetränke „natürlich auch wieder gewonnen werden“ können.

