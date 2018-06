Potsdam

Eigentlich sollte es heute auf der Templiner Straße freie Fahrt geben – zumindest von Potsdam bis in zum Forsthaus bzw. zum Waldbad. So richtig dran glauben können wir ja nicht. Zu lange war die Straße einfach dicht. Wir lassen uns überraschen.

Zudem sollen heute die Arbeiten des 5. Bauabschnitts zwischen Forsthaus und Caputh beginnen. Rund 10.300 Quadratmetern Fahrbahn werden hergestellt, der zugehörigen Fahrbahneinfassungen, Rinnen und Mulden.

Hinzu kommen zwei Bushaltestellen, eine Wendeanlage, Gabionen, Schutzplanken und abschließend Markierungsarbeiten.

Freie Fahrt auf der gesamte Templiner Straße wird es erst ab Ende September 2018 geben. Auch der Linienverkehr soll dann wieder regulär zwischen Potsdam und Caputh verkehren.

Kein schöner Ausblick

Das Belvedere Pfingstberg muss heute für den öffentlichen Besucherverkehr geschlossen bleiben. Grund ist eine ganztägige Vermietung, wie der Förderverein auf seiner Homepage mitteilt.

Musik im Rechenzentrum

Im Rechenzentrum findet heute bereits das achte Kosmoskonzert statt. Heute sind Melvin Haack und Lennart Schilgen zu Gast.

Bei diesem Doppelkonzert „werfen sie einander nun einen Abend lang Gedanken, Lieder und Schelmereien zu, bewaffnet mit zwei Gitarren, einem Klavier und dem Beelzebubencharme ihrer Engelszungen“.

Wer neugierig ist, kommt heute ab 19 Uhr (Einlass) zum Rechenzentrum. Der Eintritt pendelt zwischen 5 und 10 Euro.

Brandenburgs beste Unternehmer gesucht

Die Wirtschaftskammern des Landes Brandenburg haben auch in diesem Jahr den „Zukunftspreis Brandenburg“ ausgeschrieben. Brandenburgische Unternehmen „mit besonderen Leistungen“ können sich bewerben.

Peter Heydenbluth, Präsident der IHK Potsdam, sagte: „Der Preis würdigt findige Unternehmerinnen und Unternehmer aus Brandenburg, deren Belegschaft sowie innovative und auch nachhaltige Lösungen und Produkte.“

Wer sich angesprochen fühlt, der muss sich beeilen. Der Bewerbungsschluss ist heute.

» Weitere Informationen unter: www.zukunftspreis-brandenburg.de.

Spirellibande im TV

Am Samstag wurde die „Spirellibande“ im ZDF vorgestellt. Sendung verpasst? Kein Problem. Die Folge ist noch in der ZDF-Mediathek abrufbar.

» www.zdf.de/gesellschaft/menschen-das-magazin.

Schafe weiden in Sanssouci

Ab heute weiden Schafe in Potsdams Schlossparks. Dies sei als authentische Gartendenkmalpflege sowie als Beitrag zum praktischen Naturschutz zu verstehen, teilte die Schlösserstiftung mit. 40 Tiere sind vorgesehen. Los geht es neben dem Ehrenhof am Weinbergschloss.

Tafel Potsdam mit zusätzlichem Ausgabetag

Ab heute wird die Tafel Potsdam ihre Ausgabe in der Drewitzer Straße auch am Montag öffnen und damit an sechs Tagen in der Woche Lebensmittel ausgeben, Montag bis Freitag in der Drewitzer Straße, am Samstag in Teltow. Der neue Ausgabetag soll den Ansturm an den anderen Tagen auffangen, denn die Zahl der Kunden wachse nach Auskunft der Tafel stetig.

