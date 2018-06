Potsdam

Neue Runde, neues Glück – die Woche startet mit vielfältigen Terminen.

Attacke nach Pogida-Demo

Einem 27 Jahre alten Angeklagten aus Berlin wird gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt: Er soll nach der Pogida-Demonstration am 27. Januar 2016 in Potsdam mit anderen (bisher unbekannten) Mittätern zwei Personen attackiert und mit Faustschlägen und Fußtritten angegriffen haben, weil er angenommen habe, dass die beiden Teilnehmer einer in der Annahme angegriffen haben, dass die beiden Zeugen an der besagten Demo teilgenommen haben. Beide erlitten „ erhebliche Verletzungen“, so die Anklage.

Eis für Blutspender

Auch zum Wochenstart nochmal der Aufruf: Es werden dringend Blutspenden aller Blutgruppen benötigt. In der ersten langen Hitzeperiode setzen das Oberlin-Bildungswerk und der DRK-Blutspendedienst in Potsdam ein kühles Ausrufezeichen für Blut- und Plasmaspender. Bis zum 24. Juni erhalten alle ein Eis aus der Eismeierei Babelsberg. Der DRK-Blutspendedienst findet sich in der Hebbelstraße 1. Gespendet werden kann Montag und Freitag 7–19 Uhr und Dienstag und Donnerstag 12–19 Uhr.

Klangwege zu Lenné

In einer Verbindung von Musik, Bildender Kunst, Natur und Technik haben Schülerinnen und Schüler der Peter-Joseph-Lenné-Gesamtschule ihre alltägliche Umwelt entdeckt und in Beziehung zur Geschichte ihrer Heimatstadt sowie zum Werk des Landschaftsarchitekten und Namensgebers ihrer Schule gesetzt. Entstanden ist eine kunstübergreifende Installation, die von heute bis Mittwoch in der Schule am Humboldtring 15-17 zu erleben ist. Um 10 Uhr beginnt die öffentliche Präsentation – eingeladen sind bis 15 Uhr alle interessierten Potsdamer sowie Gäste der Stadt. Am Dienstag kann die Installation von 12 bis 18 Uhr und am Mittwoch von 10 bis 15 Uhr besucht werden.

Richtiger Umgang mit Konflikten

Es gibt genug Gründe, warum sich zwei Geschäftsleute streiten. Doch was tun, wenn man sich nicht einig wird. Vor den Kadi ziehen? „Nicht alle Streitigkeiten sind bei Gericht gut aufgehoben“, warnt die IHK. Oft ist „die Mediation ein sinnvolle Alternative zum Rechtsweg“.

Gut, dass heute der internationale „Tag der Mediation“ ist. Aus diesem Grund lädt die IHK Potsdam zu einer kostenfreien Infoveranstaltung für alle Interessierten ein.

» Beginn ist um 11 Uhr im Gebäude der IHK an der Breite Straße. Mehr Informationen unter www.ihk-potsdam.de.

Info-Abend für Tandempartner

Im Café 11-line an der Ecke Charlotten- und Hermann-Elflein-Straße können sich heute Abend Locals darüber informieren, wie sie Geflüchteten in Potsdam zur Seite stehen können. Die Initiative „Start with a friend“, die sich dafür einsetzt, dass aus Fremden Freunde werden, lädt all jene, die sich dafür interessieren, ein Tandempartner zu werden, zu 19 Uhr ein.

WM: Public-Viewing in der Stadt

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat begonnen. Insgesamt 64 Spiele stehen auf dem Programm – heute drei: Schweden-Südkorea (14 Uhr), Belgien-Panama (17 Uhr) und Tunesien-England (20 Uhr).

Wer die Spiele in Gemeinschaft gucken will, der kann sich hier ein Plätzchen aussuchen:

» Es fehlen Lokalitäten, an denen man die WM gucken kann? Einfach eine E-Mail an online@maz-online.de mit ein paar Infos schreiben.

