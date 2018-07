Potsdam

Wenn man den einschlägigen Wetterportalen glauben will, und das wollen wir in diesem Fall ganz fest, wird es ein prima Wochenstart.

Halbseitig schlägt voll

Prima Fahrt wünschen wir allen Autofahrern – und starke Nerven. In dieser Woche bekommen sie es nämlich mit mehreren halbseitigen Sperrungen zu tun. Hört sich nur halb so schlimm an wie Vollsperrung, aber die 50-Prozent-Varianten haben es in sich.

Der Horstweg wird auch diese Woche aufgrund der Kampfmittelsondierung in Höhe des Schlaatzweges halbseitig gesperrt. In jeder Richtung verbleibt noch eine Fahrspur.

Viel Zeit zum Fluchen hat man in jedem Fall auf der Friedrich-Engels-Straße. Dort stauten sich die Autos spätestens zum Feierabendverkehr in Richtung Lange Brücke. Grund ist die Sperrung einer Fahrspur wegen der Sanierung der Busspur.

Schlimmer als es sich anhört ist auch die halbseitige Sperrung der August-Bebel-Straße zwischen Merkurstraße und Großbeerenstraße. Der Verkehr in Richtung Griebnitzsee darf nämlich einen schönen großen Umweg fahren.

Da wir gerade die Großbeerenstraße erwähnten: Sie ist zwischen Gagarinstraße und Neuendorfer Straße halbseitig gesperrt. Es wurde eine Einbahnstraße in Richtung Medienstadt eingerichtet. Die stadtauswärtige Fahrtrichtung wird über Gagarinstraße, Lilienthalstraße umgeleitet.

Umleitung auch am Brauhausberg. Die Straße am Brauhausberg ist halbseitig gesperrt und eine Einbahnstraße in stadtauswärtiger Richtung eingerichtet. Wer in die Stadt rein will, muss über die Leipziger Straße fahren.

Wer über die Humboldtbrücke die Stadt verlassen will, muss aufpassen. Stadtauswärts ist eine Fahrspur gesperrt.

Von der Friedrich-Engels-Straße führt weiterhin nur eine Fahrspur rauf zur Nuthestraße. Gar nichts geht dagegen am Neuendorfer Anger. Vollsperrung.

Noch eine ganze Weile voll gesperrt sind ach weiterhin die Templiner Straße in Richtung Caputh sowie der Schlaatzweg.

Zwei Baustellen, zwei Umleitungen

In der Großen Weinmeisterstraße wird zwischen der Leistikowstraße und Glumestraße gebaut. Pech für den 603er. Von heute an bis zum 10. August fährt der Bus eine Umleitung. Die Haltestelle Persiusstraße wird zur Ersatzhaltestelle in der Großen Weinmeisterstraße hinter der Einmündung Glumestraße verlegt.

Ebenfalls heute beginnen Straßenbauarbeiten in der August-Bebel-Straße zwischen Großbeerenstraße und Merkurstraße.

Da die Straße in Richtung Griebnitzsee gesperrt wird, entfallen für den 696er die Haltestellen Betriebshof ViP, Bahnhof Medienstadt Babelsberg und Studio Babelsberg. Der Bus fährt stattdessen über Zum Kirchsteigfeld, Neuendorfer Straße, Mendelssohn-Bartholdy-Straße, Steinstraße, Bernhard-Beyer-Straße, Stahnsdorfer Straße, August-Bebel-Straße zum Bahnhof Griebnitzsee.

Grillen in der Suppenküche

Zeit für eine Potsdamer Sommertradition: Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) und der Vorsitzende der Fraktion Die Linke in der Stadtverordnetenversammlung, Hans-Jürgen Scharfenberg, grillen heute wieder Würstchen und Steaks für die Gäste der Suppenküche. Um 11.30 Uhr wird auf dem Verwaltungscampus an der Friedrich-Ebert-Straße angefeuert.

Nikolaikirche für vier Tage zu

Die Nikolaikirche ist von heute bis Donnerstag geschlossen. Grund ist nach Mitteilung der Kirchengemeinde der Einbau einer neuen Notstromanlage. Ohne Strom müsse die Kirche aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben.

Ab Freitag, 20. Juli, 10 Uhr, seien Gäste unter und auf der Kuppel von St. Nikolai wieder herzlich willkommen. Die Nikolaikirche ist fast täglich geöffnet – in den Sommermonaten bis 21 Uhr. Pro Jahr hat das Gotteshaus rund 120 000 Besucher.

» In eigener Sache: Leider fällt in dieser Zeit auch unsere Webcam aus, die den Abriss der alten Fachhochschule dokumentiert. Wir hoffen, die Kamera am Freitag wieder einschalten zu können.

Gerhard Steidl im Blauen Salon

Dem Verleger und Buchdrucker Gerhard Steidl ist der erste Showroom des Buchladens Wist in der Dortustraße 17 gewidmet, mit dem im Blauen Salon im Obergeschoss des Geschäfts Platz für die Begegnung mit besonderen Büchern geschaffen wird. Mit seiner Leidenschaft für Papier, seinem Kenntnisreichtum und seiner Stilsicherheit gilt Steidl dem Literaturladen als Wegbereiter für ein Buch- und Literaturleben im 21. Jahrhundert. Seit 1993 hat er dem Werk von Günter Grass eine Form gegeben, 1994 folgte das erste eigene Fotobuchprogramm.

Gastronom Laggner droht erneute Vertragsstrafe

Dem Gastronomen Josef Laggner droht nach MAZ-Informationen eine weitere Vertragsstrafe, die er an die Stadt zahlen muss. Grund ist, dass er bereits vor einigen Wochen den Betrieb eines Imbisses am Bürgerbahnhof neben dem Bahnhof Park Sanssouci hätte aufnehmen müssen. Dies ist jedoch erst in den vergangenen Tagen passiert.

Wegen der jahrelangen Verzögerungen bei der Sanierung des Bahnhofs seit 2010 hatte Laggner bereits 2017 eine Vertragsstrafe an die Stadt gezahlt.

Polizei hat jetzt Einstellungsberater

Seit einigen Wochen gibt es – wie auch im Havelland, Teltow-Fläming und Brandenburg an der Havel – in der Polizeiinspektion Potsdam eine Ansprechpartnerin für junge Menschen, die sich für den Polizeidienst interessieren.

Alexandra Gielow, seit 1998 im Polizeidienst, hilft allen weiter, „die sich für den Polizeiberuf interessieren, mehr über den Beruf erfahren möchten oder sich bereits im Bewerbungsverfahren befinden“, teilte die Polizeidirektion West mit.

Einstellungsberaterin der Polizeidirektion West für den Bereich Potsdam: Alexandra Gielow. Quelle: Polizei

» So erreichen Sie Frau Gielow in Potsdam: Telefon: 0331-55081006 / E-Mail: einstellungsberatung.pipdm@polizei.brandenburg.de.

Rückblick: Heute vor 73 Jahren

Im Sommer 1945 ist Potsdam Schauplatz einer historischen Konferenz. Die Siegermächte verhandeln über die Zukunft Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch was geschah abseits der Konferenz? Wir haben hinter die Kulissen geschaut. Heute: Warten auf den Generalissimus, 16. Juli 1945.

