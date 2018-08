Potsdam

Die Sonne schläft jeden Tag merklich etwas länger. „Erst“ um 5.35 Uhr kam sie heute zum Vorschein. Für genau 15 Stunden und 15 Minuten wird sie für Licht und Wärme sorgen und dann bereits 20.51 Uhr wieder hinter dem Horizont verschwinden.

Gute und schlechte Nachrichten

Verschwunden ist hoffentlich auch – wie angekündigt – eine ärgerliche Staufalle auf der Friedrich-Engels-Straße. Autofahrer, die in Richtung Leipziger Dreieck unterwegs sind, werden dann wieder alle Fahrspuren zur Verfügung haben. Die Staus in brütender Hitze sollten ein Ende haben schlechte Nachricht: Autofahrer die vom Leipziger Dreieck in die Friedrich-Engels-Straße wollen, haben nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Aufgrund einer Leitungshavarie ist jeweils eine Fahrspur in den Zufahrten von der Heinrich-Mann-Allee, der Leipziger Straße sowie eine Linksabbiegespur in die Friedrich-Engels-Straße von der Langen Brücke gesperrt.

Leitungshavarie ist ein gutes Stichwort. Selbige findet man dort zurzeit auch an der Einfahrt vom Leipziger Dreieck (Friedrich-Engels-Straße sowie Lange Brücke) vor. Eine Einfahrt in die Leipziger Straße ist daher nicht mehr möglich. Die Einbahnstraße der Leipziger Straße wird bis zum Leipziger Eck verlängert.

Verlängert wird auch die Fahrt von der Großbeerenstraße stadtauswärts. Zwischen Gagarinstraße und Neuendorfer Straße ist die Straße halbseitig gesperrt und eine Einbahnstraße in Richtung Medienstadt eingerichtet. Die stadtauswärtige Fahrtrichtung wird über Gagarinstraße, Lilienthalstraße umgeleitet. Und auch auf Höhe Grünstraße ist die Großbeerenstraße punktuell halbseitig gesperrt. Immerhin: Hier kann der Verkehr unter Beachtung des Gegenverkehrs in beiden Richtungen fahren.

Vollsperrungen ​gibt es aktuell auf der Karl-Gruhl-Straße Höhe Müllerstraße und auf der B2 Höhe Michendorf zwischen Straße des Friedens und Potsdamer Straße. Für Straßenbauarbeiten des Landesbetriebes ist die Straße ab heutevoll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgewiesen.

Zudem ist der Schlaatzweg weiterhin voll gesperrt und auch auf der Templiner Straße ist irgendwann Schluss. Für den Sprung ins Wasser und ein kaltes Bier lohnt die Fahrt aber noch: Das Strandbad sowie das Forsthaus sind von Potsdam aus auch mit Kfz erreichbar.

Schlechte Nachrichten für S-Bahn- und Busreisende

Aufgrund von Gleisbauarbeiten fällt die S-Bahn zwischen S-Bahnhof Babelsberg und Potsdam Hauptbahnhof aus. Alle S-Bahnen enden in Babelsberg. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Fahrgäste werden gebeten, sich die Tickets für Busse im Vorfeld zu kaufen. Im Bus selbst ist kein Ticketkauf möglich.

Aufgrund von Straßenbauarbeiten in der Straße Alter Tornow wird die Buslinie 694 ab heute Morgen bis Freitag, 17. August (Betriebsschluss), umgeleitet. Die Linie verkehrt in Richtung Küsselstraße nicht über das Stiftungsgelände, sondern über die Tornowstraße zur Endhaltestelle. Der Halt Hoffbauer-Stiftung wird nicht bedient. Fahrgäste steigen bitte an der Haltestelle Tornowstraße zu. Der Halt Alter Tornow wird in die Templiner Straße verlegt.

Länger dauert dagegen die Umleitung der 694 und der N 17 wegen (siehe oben) Tiefbauarbeiten in der Karl-Gruhl-Straße – von heute bis Freitag, 14. September. Die Linien verkehren zwischen den Haltestellen Rathaus Babelsberg und Plantagenstraße in Richtung Griebnitzsee über Rudolf-Breitscheid-Straße, Benzstraße und Paul-Neumann-Straße. In Richtung Rathaus Babelsberg verkehren sie über die Rudolf-Breitscheid-Straße. Nicht bedient werden die Halte Rathaus Babelsberg in der Karl-Liebknecht-Straße, Spindelstraße und Kreuzstraße (beide Richtungen). Die Busse stoppen am Tram-Halt in der Rudolf-Breitscheid-Straße vor der Einmündung Wattstraße und an den Ersatzhaltestellen Benzstraße vor der Einmündung Anhaltstraße und der Einmündung Paul-Neumann-Straße.

Kindergeld einfacher beantragen

Ab sofort können Eltern ihr Kindergeld bequem und schnell online beantragen. Die Antragstellung kann jederzeit und überall erfolgen – am PC, mit dem Tablet oder via Smartphone. Der Antrag auf Kindergeld ist auf www.familienkasse.de abrufbar. Eltern können zwischen zwei Wegen wählen: Der Antrag kann online ausgefüllt und zu Hause ausgedruckt werden. Alternativ kann ein Ausdruck über die Familienkasse angefordert werden. In beiden Fällen ist es allerdings aus gesetzlichen Gründen noch notwendig, das Formular zu unterschreiben.

Kopf hoch und Augen auf im Park

Die Trockenheit und die hohen Temperaturen halten an. Die Schlösserstiftung warnt daher weiterhin vor Astbrüchen an alten Bäumen. Es komme derzeit vermehrt zu Abbrüchen von Ästen mit bis zu 50 Zentimetern Durchmesser und 15 Metern Länge, heißt es. Die Hitze führt bei den Altgehölzen zu einer erhöhten Verdunstung, wodurch der Saftstrom die Blätter und Zellen in den Kronen nicht mehr erreicht und deshalb weiterhin mit Starkastabwürfen zu rechnen ist. Die Stiftung warnt deshalb vor dem Aufenthalt unter Altbäumen und rät dringend vom Verweilen dort ab.

Einkaufen ohne Verpackung

Carolin Schönborn wird heute mit dem Titel „Grüne Gründerin“ von Petra Budke, Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen ausgezeichnet. Anfang Juni hatte die gebürtige Eisenhüttenstädterin den ersten verpackungsfreien Lebensmittelladen „maßVoll – einkaufen unverpackt“ in der Landeshauptstadt eröffnet. Das Angebot der 29-Jährigen umfasst rund 500 Produkte, die meisten davon in Bio-Qualität und aus der Region, die die Kunden in mitgebrachte Behälter oder im Laden erhältliche Gläser füllen können. Der Laden entspräche genau den bündnisgrünen Forderungen nach Müllvermeidung und Nachhaltigkeit, sagte Budke. Carolin Schönborn packe das Müllproblem aktiv an. Zudem achte sie auf die Nachhaltigkeit bei Lebensmitteln und Hygieneprodukten, bei deren Herstellung und Verkauf so wenig Müll wie möglich anfallen sollte. Und sie unterstützt regionale Händler. Die Ehrung erfolgt bereits zum 22. Mal.

Gesichter der Stadt

Erkennen Sie ihre Nachbarn wieder?

Von MAZonline