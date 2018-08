Potsdam

Ach, diese Wettervorhersage. Kühl wird es. Daran glauben wir auch. Na ja, sage wir es wird kühler als vorletzte Woche. An den Regen werden wir erst dann glauben, wenn er wirklich unsere Häupter trifft. Die Sonne quält sich jedenfalls um kurz nach 6 Uhr aus dem Bett. Das steht fest.

S-Bahn-Verkehr wird eingestellt

Fest steht auch, dass die S-Bahn heute rund sechs Stunden pausiert: Zwischen Potsdam Hauptbahnhof und Babelsberg wird es diese Woche nur sehr wenig S-Bahnverkehr geben. Von Montag bis Freitag wird der S-Bahnverkehr jeweils zwischen 9 und 15.30 Uhr komplett eingestellt.

Es wird ein Ersatzverkehr eingerichtet. Die Busse sollen im 10-Minuten-Takt fahren.

Auch Autofahrer haben Probleme

Die Woche startet für Autofahrer mit wenigen Überraschungen – weder positiv noch negativ.

Vollsperrungen gibt es weiterhin an der Leipziger Straße, dem Schlaatzweg, der Templiner Straße und der Karl-Gruhl-Straße.

Aufgrund der Leitungshavarie ist die Einfahrt vom Leipziger Dreieck auf die Leipziger Straße, von der Friedrich-Engels-Straße sowie der Langen Brücke kommend weiterhin möglich. Auf dem Schlaatzweg geht, sorry: fährt außer Baustellenfahrzeugen gar nichts. Gleiches gilt für die Templiner Straße. Von Potsdam kommt man noch bis zum Strandbad sowie zum Forsthaus, aber dann ist Schluss. Zumindest für Autofahrer. Fußgänger und Radfahrer können passieren. Auf der Karl-Gruhl-Straße ist die Fahrt in Höhe Müllerstraße vorbei. Dort wird an Leitungen gearbeitet.

Immerhin vorwärts geht es auf der Straße Am Kanal. Dort muss jeweils eine Fahrspur für Gleisbauarbeiten gesperrt werden. Pro Richtung steht in Höhe Haltestelle Platz der Einheit nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.

Staugefahr besteht auf der Großbeerenstraße. Dort wird die Straße für die Herstellung eines Hausanschlusses in Höhe Am Findling punktuell halbseitig gesperrt. Der Verkehr kann unter Beachtung des Gegenverkehrs in beiden Richtungen fahren, teilte die Stadt mit.

Am Brauhausberg müssen Autofahrer einen kleinen Umweg nehmen. Zumindest, wenn sie in die Stadt rein wollen. Aufgrund von umfangreichen Haus- und Gehwegsanierungsarbeiten ist die Straße nämlich halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in stadtauswärtiger Richtung zwischen Albert-Einstein-Straße und Brücke Havelblick ausgewiesen. Der stadteinwärtige Verkehr wird über die Leipziger Straße umgeleitet.

Umfangreiche Sperrungen am Stadthaus

Aufgrund von Baumaßnahmen kommt es ab der kommenden Woche bis voraussichtlich Anfang Oktober zu erheblichen Einschränkungen und Sperrungen auf dem Gelände der Stadtverwaltung Potsdam. Zeitweilig werden die Ein- und Ausfahrten über die Friedrich-Ebert-Straße und die Helene-Lange-Straße gesperrt. Währenddessen ist auch fußläufig auf der Nordseite des Rathauses, also im Bereich der Ein- und Ausfahrt Friedrich-Ebert-Straße und der Westseite – der Ein- und Ausfahrt Helene-Lange-Straße –, mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Besucher der KFZ-Zulassungsstelle haben vom 3. bis 7. September nur eingeschränkte Parkmöglichkeiten auf dem Gelände. Die Zufahrt erfolgt dann über die Helene-Lange-Straße, hieß es.

Strom zapfen in der Tiefgarage

Die Industrie- und Handelskammer Potsdam und die Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) haben eine neue E-Ladesäule in Betrieb genommen. Halter von Elektrofahrzeugen können den markanten roten Ladepunkt in der Tiefgarage der IHK Potsdam (Eingang Henning-von-Tresckow-Straße) nun ganztägig ansteuern, um Energie zu tanken.

Peter Heydenbluth, Präsident der IHK Potsdam, erklärte dazu: „Wir als Wirtschaft haben uns in unserem Leitbild dem Gemeinwohl und der Nachhaltigkeit der Region verpflichtet. Und der Klimaschutz geht alle an. Wer hier eine Vorreiterrolle einnehmen will, steht nicht allein da.“

