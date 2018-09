Potsdam

Das Wetter könnte heute durchaus mal wieder richtig sommerlich werden. Wir glauben fest daran, dass es ein schöner Wochenstart und eine tolle Woche wird.

Gleisarbeiten bremsen Autoverkehr aus

Baustellen bremsen den Verkehr auch in dieser Woche aus. Von den bekannten Baustellen (siehe letzte Woche) ragt besonders eine heraus: In den vergangen Tagen wurde auf der Straße Am Kanal wegen Gleisbauarbeiten jeweils eine Fahrspur in Höhe Haltestelle Platz der Einheit gesperrt. Diese Woche geht dann in Richtung Friedrich-Ebert-Straße gar nichts mehr. Vollsperrung. Und das bis Freitag!

Eine Umleitung über Platz der Einheit, Charlotten- und Friedrich-Ebert-Straße wird ausgeschildert.

Parken in Fahrland neu geregelt

Die Park & Control GmbH hat am 1. September die Betreuung des Parkplatzes an der Von-Stechow-Straße 10 in Fahrland am Nahkauf übernommen Kunden können mit Parkscheibe 90 Minuten lang kostenlos zum Shoppen dort halten. „In der ersten Woche unserer Betreuung werden wir zunächst die Kunden über die neuen Parkregelungen und die Nutzungspflicht der Parkscheiben informieren. Dazu verteilen wir auch Infozettel“, sagt Detlef Wilmer, Geschäftsführer der Park & Control. „Wir haben mit einer solchen Einführungsphase sehr gute Erfahrungen gemacht und empfehlen diese all unseren Vertragspartnern.“ Durch die Parkraumüberwachung soll der Parkplatz wieder für tatsächliche Kunden zur Verfügung stehen und von Fremd- und Dauerparkern befreit werden. Beim Parkplatz sorgte unter anderem das angrenzende Wohngebiet dafür, dass Kunden regelmäßig längere Wege in Kauf nehmen mussten.

Gemeinsam in die Pedale treten

Von heute an bis zum 23. September heißt es in Potsdam wieder: Rauf aufs Rad und los geht’s! Auch in diesem Jahr nimmt die Stadt an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ des Klimabündnisses teil. Dabei geht es darum, einzeln oder als Team die meisten Fahrradkilometer zu sammeln und so aktiv CO2 einzusparen. Gesucht wird neben den fleißigsten Teams und Radelnden auch Deutschlands fahrradaktivste Kommune.

„Fahrradfahren ist umweltfreundlich, hält gesund, ist kostengünstig, entlastet den Straßenverkehr und ist ein Wirtschafts- und Tourismusfaktor. Und ganz nebenbei macht es auch noch richtig viel Spaß“, sagt Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD), Kapitän des Stadtradel-Teams der Stadtverwaltung. „Für den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad bietet Potsdam gute Bedingungen. Ich möchte alle Potsdamer herzlich einladen, die Aktion zu nutzen, um das Fahrradfahren auch und vor allem im Alltag auszuprobieren. Treten Sie gemeinsam in die Pedale!“

Auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zur Hochschule, zum Einkaufen oder einfach in der Freizeit: alle Potsdamer oder Pendler sind gefragt. Ob im Freundes- und Bekanntenkreis, auf der Arbeit, im Verein, in der Schule oder Hochschule – Teams können überall gebildet werden. Interessierte können sich alternativ auch beim offenen Team Potsdam anmelden.

Die Ergebnisse der Teams und Kommunen werden unter www.stadtradeln.de veröffentlicht.

Übrigens: Im vergangen Jahr siegte das Klinikum-Team. Bei der Aktion „Stadtradeln“ waren 1453 Radfahrer für die Landeshauptstadt registriert. Sie legten zwischen dem 4. und 24. September insgesamt 255.012 Kilometer zurück und sparten dabei 36.212 Kilogramm CO2 ein. Die individuelle Bestleistung lag bei 1055,4 Kilometern. Sieger unter den 91 Potsdamer Teams war die Gruppe des Klinikums „Ernst von Bergmann“ mit 138 Mitgliedern, die insgesamt 22 377 Kilometer erradelten.

Neue Kita auf der Insel

Heute Mittag wird auf Hermannswerder der Grundsteinlegung für die evangelische Integrations-Kita Hermannswerder gelegt.

Monster und Mutanten gesucht

Die Babelsberger Horrornächte begeistern seit Jahren durch die perfekte Selbstinszenierung dutzender Zombie- und Gruselgestalten. Zum 9. Mal finden die Horrornächte am 13., 19., 20., 26. und 27. Oktober sowie am 2. und 3. November 2018 statt. Der Filmpark Babelsberg sucht jedoch noch immer Darsteller. Heute können sich Nachwuchs-Monster letztmalig im Filmpark bewerben.

Das Casting findet ab 19 Uhr im Filmpark Babelsberg im Fernsehstudio statt.

Anmeldung per Mail unter: horror-casting@filmpark.de.

Gesichter der Stadt

Erkennen Sie ihre Nachbarn wieder?

Zur Galerie In dieser Galerie, die beinahe täglich erweitert wird, begegnen Ihnen die gleichen Menschen, wie in ihrem Potsdamer Alltag – vom Postboten bis zum Vereinskollegen.

In dieser Galerie, die beinahe täglich erweitert wird, begegnen Ihnen die gleichen Menschen, wie in ihrem Potsdamer Alltag – vom Postboten bis zum Vereinskollegen.

» Galerien aus weiteren Städten und Landkreisen gibt es unter www.MAZ-online.de/nachbarn.

Notdienste – rund um die Uhr Apotheken-Notdienst Schnell und einfach den Apotheken-Notdienst in der Nähe finden. Unter www.apotheken.de sind alle Notdienste auf einen Klick verfügbar. Zahnarzt-Notdienst Außerhalb der Praxiszeiten gewährleisten die brandenburgischen Zahnärzte einen zahnärztlichen Bereitschaftsdienst. Ganz einfach die eigene Adresse eingeben und schon wird der nächst gelegene Zahnarzt angezeigt. Hier geht es zur Bereitschaftsdienstsuche unter www.kzvlb.de. In eigener Sache Besuchen Sie uns in der City-Redaktion. Wir haben in der MAZ-Ticketeria in der Friedrich-Ebert-Straße eine kleine Stadtredaktion eingerichtet. Sie haben ein Anliegen, Probleme mit Behörden, eine ganz besondere Geschichte zu erzählen? Schauen Sie doch einfach mal von Dienstag bis Donnerstag im MAZ-Mediastore vorbei. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an potsdam-stadt@MAZ-online.de. Gerne können Sie uns auch über Facebook oder Twitter kontaktieren. Termin-Ankündigungen Wenn wir an dieser Stelle einen Termin/ eine Information veröffentlichen sollen, einfach rechtzeitig eine E-Mail mit dem Betreff „Potsdam am XY“ an online@maz-online.de schreiben.

Von MAZonline