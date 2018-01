Potsdam am Montag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Die Woche startet am heutigen Montag relativ ruhig. Zumindest was das Wetter angeht.

Kein Durchkommen

Ruhig wird es auch auf einigen Straßen bleiben. Die aktuelle Verkehrsprognose der Stadt Potsdam hat nämlich gleich drei Vollsperrungen in dieser Woche zu bieten:

Die Templiner Straße ist weiterhin für den Kfz-Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist über Caputh, Michendorfer-Chaussee ausgewiesen. Und noch immer gilt: Vorteil Fußgänger und Radfahrer. Diese können nämlich innerhalb der gesamten Bauzeit weiterhin die Templiner Straße nutzen – eine gesicherte Führung wird jederzeit gewährleistet.

Kein Durchkommen auf der Stahnsdorfer Straße . Sie ist in Höhe Rotdornweg für die Herstellung von Hausanschlüssen voll gesperrt.

Das Gleiche gilt für die Nebenfahrbahn der Berliner Straße . Sie ist für die Herstellung von Hausanschlüssen voll gesperrt.

„Wegmarken Potsdamer Demokratie“

Die Leiterin des Bereichs Marketing, Dr. Sigrid Sommer, stellt heute Morgen gemeinsam mit Vertretern einer neu gebildeten Arbeitsgemeinschaft das Programm der Veranstaltungsreihe „Wegmarken Potsdamer Demokratie“ vor.

Eine Einrichtung wird das „tolerante Sofa“ sein. Das Angebot richtet sich in erster Linie an junge Menschen. Auf dem Sofa werden „junge Potsdamerinnen und Potsdamer mit Vertretern aus Politik, Kultur und Gesellschaft zum Thema Demokratie, Partizipation und Mitbestimmung“ diskutieren können, heißt es.

Darüber hinaus wird es verschiedene Veranstaltungen wie Diskussionen, eine Kinderrallye oder verschiedene Führungen geben.

Mehr erfahren wir dann heute.

Anmeldung zum Firmenlauf

Der 10. DAK-Firmenlauf in Potsdam startet am 15. Mai 2018 (Dienstag). Um 19 Uhr fällt der Startschuss vor der historischen Kulisse des Neuen Palais. Die Online-Anmeldung ist ab sofort möglich. Frühes Anmelden sichert wie immer beste Konditionen. Die Veranstalter erwarten zum Jubiläum ein Rekord-Teilnehmerfeld. „Im letzten Jahr sorgten mehr als 3000 Firmenläufer für eine tolle Stimmung, nun liegt das Teilnehmer-Limit bei 5000“, sagte Organisator Conrad Kebelmann.

Kostenloser Onlinekurs zur Digitalisierung an Schulen

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) bietet mit der Universität Augsburg und dem nationalen Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC einen neuen kostenlosen Online-Kurs zum Thema „Lernen 4.0“ an, der die Chancen der Digitalisierung im Bildungsbereich aufzeigt, aber auch die Frage nach dem Mehrwert dieser neuen Lernmethoden stellt. Der dreimonatige Kurs startet heute und richtet sich vor allem an Pädagogen, die auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse digitale Inhalte und Tools in den eigenen Unterricht integrieren möchten. Für den Kurs werden keine Vorkenntnisse benötigt, er steht allen Interessierten offen. Weitere Informationen auch zur Anmeldung unter: https://mooc.house/courses/lernen40-2018.

Geld für die Abi-Feier

Die Mittelbrandenburgische Sparkasse bezuschusst eine Abi-Party mit bis zu 1.500 Euro. Einziger Haken: Die Abitur-Jahrgänge mussten ein kurzes Video produzieren und auf YouTube hochladen. Über 20 Schulen beteiligen sich an dem Wettbewerb., viele kommen aus Potsdam. Wir drücken allen Abi-Klassen die Daumen – vielleicht den Potsdamern ein wenig mehr...

Heute endet die erste Votingphase auf YouTube. Zu der Online-Stimmabgabe ist jeder berechtigt, der über einen YouTube-Zugang verfügt.

Hier die Videos der Potsdamer Schulen

Schiller-Gymnasium Potsdam

Voltaire Schule Potsdam

Einstein-Gymnsaium Potsdam

Neue Gesamtschule Babelsberg

Babelsberger Filmgymnasium

Sportschule Potsdam

Leonardo da Vinci Gesamtschule

Ev. Gymnasium Hermannswerder

Von MAZonline