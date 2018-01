Potsdam am Montag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Rutschpartie in die neue Woche: Mit Schneeregen und Temperaturen um den Gefrierpunkt haben wir es am heutigen Montag zu tun. Also: Seien Sie vorsichtig und kommen Sie gut an!

Verkehrsprognose für die Woche vom 22. bis 28. Januar 2018

Neue Woche, neuer Stau! Hier wird es vor allem für Autofahrer heute und in den kommenden Tagen eng:

Templiner Straße

Die Templiner Straße ist weiterhin für die Sanierung der Fahrbahn zwischen Potsdam und Caputh für den Kfz-Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist über Caputh, Michendorfer-Chaussee ausgewiesen. Fußgänger und Radfahrer können innerhalb der gesamten Bauzeit weiterhin die Templiner Straße nutzen – eine gesicherte Führung wird jederzeit gewährleistet.

Stahnsdorfer Straße

Die Stahnsdorfer Straße ist in Höhe Rotdornweg für die Herstellung von Hausanschlüssen voll gesperrt.

Berliner Straße – Nebenfahrbahn

Für die Herstellung von Hausanschlüssen ist die Nebenfahrbahn der Berliner Straße in Höhe Rembrandtstraße voll gesperrt.

Jann Jakobs auf der Grünen Woche

Auf der Internationalen Grünen Woche ist dieser Termin für Potsdams Stadtoberhaupt natürlich Pflicht: Oberbürgermeister Jann Jakobs nimmt heute Abend in der Brandenburg-Halle auf dem Messegelände unterm Funkturm am Brandenburg-Empfang teil. Übrigens. Die Grüne Woche ist noch bis Sonntag, 28. Januar zu erleben. Auch Potsdam hat so einiges auf der Agrarmesse zu bieten.

Die Farben des Lichts

Auf der Suche nach dem Geheimnis des Lichts begibt sich vom 20. Januar bis zum 3. März die Berliner Kunstfotografin Antje Schulz in der Stadt- und Landesbibliothek im Bildungsforum Potsdam. Ihre impressionistischen Arbeiten laden den Betrachter zu einer Reise des Sehens und der Inspiration ein. Gezeigt werden ausgewählte und unbearbeitete fotografische Originalwerke verschiedener Schaffensperioden.

Schwerpunkte des Baubereichs zum Doppelhaushalt 2018/2019

Was sind die großen Vorhaben für die nächsten zwei Jahre? Welche Investitionen stehen bevor? Das verrät heute Bernd Rubelt (parteilos), Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, gemeinsam mit Siegfried Weise, Leiter der Geschäftsstelle Stadtentwicklung und Bauen – die beiden stellen der Presse den Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019 für den Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt vor.

Antrittsvorlesung zur „Figur des Managers in der Kultur“

Heute Abend hält Prof. Julia Glesner vom Studiengang Kulturarbeit an der FH Potsdam ihre Antrittsvorlesung. Mit von der Partie ist die Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport, Noosha Aubel (parteilos). Beginn im Internationalen Begegnungszentrum der Wissenschaften Potsdam in der Jakob von Gundling Straße 6 ist um 18 Uhr. Thema der Antrittsvorlesung: „For my manager is in love – Zur Figur des Managers in der Kultur“.

Neue Jahreskarten für den Volkspark

Ab sofort ist die neue Jahreskarte für den Volkspark erhältlich. Mit ihr kann der Volkspark so oft besucht werden wie gewünscht. Die Preise für die Saison 2018 bleiben stabil. Beim Erwerb können Käufer selbst über den Zeitraum der Gültigkeit entscheiden. Für die Sonderveranstaltungen „Piratenparty“, „Drachenfest“ und „Herbstfest“ gibt es 50 Prozent Eintrittsrabatt. Die Karte im Normaltarif kostet: 19 Euro (18 Euro im Treuetarif), im Ermäßigungstarif: 13 bzw. 12 Euro, als Große Familienjahreskarte: 40 Euro (38 Euro). Verkauft werden sie in den Geschäftsstellen der Verkehrsbetriebe, der MAZ und in den Gewoba-Servicestellen.

Lernen vom Bauhaus

Die Brandenburgische Architektenkammer und Die Stadtentdecker präsentieren heute Nachmittag in der Kurfürstenstraße 52 die Ergebnisse aus dem Stadtentdecker-Projekt des Seminarkurses Kunst am Evangelischen Gymnasium Hermannswerder.

2019 jährt sich die Gründung des Bauhauses zum 100. Mal. Das Jubiläum war Anlass für den Evi-Kunst-Kurs, die Spuren der Bauhauszeit in Potsdam zu erkunden. Vom Feierabendhaus auf Hermannswerder bis zur Gewoba-Siedlung in Babelsberg und von Einsteins Sommerhaus in Caputh bis zum Sportpark am Luftschiffhafen nahmen die Schüler vier exemplarische Bauwerke unter die Lupe. Bei ihren Nachforschungen stellten sie fest, dass viele Ideen aus den 1920er Jahren noch immer Vorbildcharakter haben. So lässt sich auch bei der Lösung aktueller Aufgaben vom Bauhaus lernen: Wie auf kleinem Raum gute Wohnungen zu organisieren sind und beim Bau durch Vorfertigung Zeit und Kosten gespart werden. Wie sich mit einfachen Mitteln stimmige Proportionen und mit dem Einsatz von Farbe abwechslungsreiche Fassaden gestalten lassen.

