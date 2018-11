Südliche Innenstadt

Mit dem Neubau des „Creative Village/Innvation Lab“ an der Friedrich-Engels-Straße in Potsdam entsteht der größte Einzelstandort für Digitalwirtschaft in ganz Europa. Das haben der Chef der Potsdamer Wirtschaftsförderung, Stefan Frerichs, und Investor Mirco Nauheimer am Dienstag in einem Pressegespräch zum geplanten Bebauungsplan bekannt gegeben. Mittelfristig sollen am Rand der Potsdamer Innenstadt 1000 innovative Arbeitsplätze entstehen. Laut Nauheimer sind bereits zwei Unternehmen als sogenannte Ankermieter gebunden, die mit zunächst insgesamt 800 Mitarbeitern auf das Gelände ziehen wollen.

Auf dem Gelände am östlichen Ende des einstigen Reichausbahnausbesserungswerkes (RAW) ist laut Nauheimer bis Ende 2021 eine Gesamtinvestition von mehr als 100 Millionen Euro geplant. Kern des architektonischen Entwurfs ist ein bis zu 33 Meter hoher Neubau, der die denkmalgeschützte Neue Halle aus dem Jahr 1912 mit ihren 11 000 Quadratmetern Fläche teilweise mit einer Brückenkonstruktion überspannen soll. Der architektonische Entwurf soll am 14. Dezember in einer öffentlichen Sitzung des Gestaltungsrates zur Diskussion gestellt werden.

Von Volker Oelschläger