Potsdam

Am Sonnabend ist die kommunale Bürgerumfrage „Leben in Potsdam“ gestartet. Rund 5500 zufällig ausgewählte Bürger ab 16 Jahren mit Hauptwohnsitz in Potsdam erhalten per Post einen Fragebogen. Die Landeshauptstadt bittet alle zufällig ausgewählten Potsdamer um ihre Mitwirkung bei der freiwilligen Umfrage.

Bürger werden zum fünften Mal befragt

„Die Teilnahme ist besonders wichtig, weil die Befragten stellvertretend für viele hundert Potsdamer sprechen. Ihre Aussagen sind für die Stadtpolitik und -planung von großer Relevanz und tragen zum Gelingen einer bürgernahen Stadtentwicklung bei. Durch die Beantwortung der Fragen gestalten die Bürger die Zukunft unserer Stadt mit“, sagt Oberbürgermeister Jann Jakobs.

Es ist bereits die 5. Runde der Potsdamer Mehrthemenumfrage, die im Jahr 2013 ihre Premiere hatte und zuletzt im Frühjahr 2017 durchgeführt wurde. Die jetzt Angeschriebenen können sich zu insgesamt 48 Fragen zu den Themen Leben in Potsdam, Wohnen, Arbeit, Verkehr und Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensbereichen sowohl in der Stadt als auch in ihrem Stadt- beziehungsweise Ortsteil äußern.

Gesundheitsförderung und Verkehr im Vordergrund

Um die Angaben später nach einzelnen Gruppen auswerten zu können, werden auch Angaben zur Person und zum Haushalt erhoben. Die Anforderungen des Datenschutzes und der statistischen Geheimhaltung werden dabei strikt beachtet.

Wie in den vergangenen Erhebungsjahren auch enthält die diesjährige Umfrage wieder einen festen Frageteil, so dass Ergebnisse über mehrere Jahre miteinander verglichen werden können – und einen variablen Teil mit aktuellen Fragestellungen. Dieses Mal steht das Thema Gesundheitsförderung im Vordergrund.

Weiterhin kamen einige Fragen im Themenblock Verkehr hinzu. Mit diesen sollen zum Beispiel noch genauere Erkenntnisse zur Nutzung von Verkehrsmitteln oder der beiden Havelbrücken gewonnen werden. In allen vier bisherigen Fragerunden war von den Teilnehmenden das Thema Verkehr als größte Herausforderung in der Stadt benannt worden.

Der Fragebogen kann bis zum 14. September 2018 kostenlos an die Stadtverwaltung zurückgeschickt werden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, die Fragen online unter www.potsdam.de/umfrage zu beantworten.

