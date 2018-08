Am Montag beginnen im Land Brandenburg etwa 22 400 Kinder mit der 1. Klasse – 1875 davon in Potsdam. Ihre Familien konnten zwischen 34 Schulen wählen. Mit der wachsenden Stadt steigt auch der Bedarf an Schulplätzen – viele Schüler lernen daher bei laufendem Baubetrieb.