Beeindruckend: Potsdam bei Nacht von oben

Potsdam. Goldgelbe Straßenbänder durchziehen die Stadt, Neubaufassaden strahlen in gleißend weißem Licht, grünliche Beleuchtungsinseln setzen Akzente. Die Nacht enthüllt städtebauliche Strukturen, insbesondere in der Draufsicht aus der Luft.

Robert Grahn, 1964 in Potsdam geboren, ist Luftbildfotograf aus Leidenschaft. Stationen in seinem Lebenslauf sind eine Ausbildung zum Flugzeugmechaniker bei der DDR-Fluggesellschaft Interflug und ein Volontariat bei der Märkischen Volksstimme, Vorgängerin der Märkischen Allgemeinen. Heute überfliegt Grahn mit seiner feuerroten Cessna 172H vom Flughafen Werneuchen aus das ganze Bundesgebiet, normalerweise bei Tageslicht. Im letzten Jahr hatte er sogar den Auftrag, zur Fußball-EM in Frankreich sämtliche Stadien aus der Vogelperspektive zu fotografieren.

Der Luftbildfotograf Robert Grahn.. Quelle: Euroluftbild.De

Doch immer wieder ist er auch über seiner Geburtsstadt Potsdam unterwegs. Dort sind in letzter Zeit einige neue Großbauten entstanden, in diesem Jahr zum Beispiel das Freizeitbad Blu am Brauhausberg und der Verwaltungsbau der Investitionsbank des Landes Brandenburg am Hauptbahnhof.

Weshalb eigentlich noch der Aufwand mit einem bemannten Flugzeug? Inzwischen gibt es preiswerte und für den Hobbybereich recht leistungsfähige Kameradrohnen. Doch deren Einsatzmöglichkeiten sind rechtlich und technisch beschränkt. Beispielsweise darf eine Flughöhe von 100 Metern nicht überschritten werden, das Gewicht inklusive Kamera ist auf fünf Kilogramm limitiert, und es darf nur tagsüber und in Sichtweite des Piloten geflogen werden. Ein Sportflugzeug kann dagegen mit einer Reisegeschwindigkeit von 160 km/h auch größere Gebiete abdecken und die Flughöhe von 600 Metern ermöglicht eine günstigere Perspektive für Fotoaufnahmen. Außerdem ist Robert Grahn, wie gesagt, Flieger aus Leidenschaft.

Für seine Luftbilder ist Robert Grahn vor allem nachts unterwegs, wie diese Montage zeigt. Quelle: Euroluftbild/Robert Grahn

Von Detlev Scheerbarth