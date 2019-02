Berliner Vorstadt

78 Jahre ist Helga Pajung alt, sie ist Demenzpatientin und pflegbedürftig und bereit für ein neues Leben. Helga Pajung wird noch einmal umziehen. Sie wird noch einmal die Dinge, die ihr lieb und wichtig sind, in eine Tasche packen und die Tasche der Tochter in die Hand drücken.

Anja Pajung ist 47. Sie hat Nerven gelassen in den letzten Monaten, oft hat sie nicht ein noch aus gewusst und mehr als einmal gedacht, sie könne das alles nicht schaffen – und hat es doch geschafft. Anja Pajung hat in der Berliner Vorstadt ein Haus mit Garten gemietet – für ihre Mutter Helga und für weitere acht, neun Senioren, die selbst bestimmen wollen, wie ihr Lebensabend aussieht. Das Haus Rembrandtstraße 13 wird Potsdams zweites Omi-Opi-Haus. Heute, am 1. Februar, kann Anja Pajung das Haus übernehmen und mit dem Einrichten beginnen. Helga Pajung und ihre Mitbewohner ziehen am 1. März ein.

Ein Heim kam für ihre kranke Mutter nicht in Frage

Bis zu dieser besonderen Schlüsselübergabe haben die Frauen einiges durchgemacht. Ein Heim kam für Anja Pajung für ihre kranke Mutter nicht in Frage. Sie ist glücklich, als sie einen Platz in einer Senioren-WG bekommt. Doch so vielversprechend das Zusammenleben beginnt, so bitter endet es: Der Träger strukturiert um, spart wohl auch – die Bedingungen für die alten Leute verschlechtern sich zusehends, berichtet Anja Pajung. „Pfleger schoben ganz allein Zwölf-Stunden-Schichten, hatten keine Zeit für die Bewohner, waren überfordert – vor allem mit meiner Mami.“ Helga Pajung wird in diesen Wochen immer schmaler, ungepflegter, verwirrter. „Meine Mami ist trotz ihrer Demenz noch mobil. Irgendwann aber ist man nicht mal mehr zu Toilette mit ihr gegangen. Man hat sie in einen Ganzkörperbody gesteckt und einfach liegen gelassen... Das ist menschenunwürdig – und es war noch nicht einmal der Tiefpunkt.“

Die alte Dame läuft weg – und wird in die Psychiatrie eingewiesen

Anja Pajung organisiert Events, berät Unternehmen, ist als Coach tätig – eine Geschäftsfrau, die oft unterwegs ist, regelmäßig im Ausland. „Ich arbeite nicht nur, weil ich Geld verdienen muss, ich will arbeiten“, sagt Anja Pajung: „Ich liebe meinen Job, er gehört zu meinem Leben.“ Als sie Mitte November 2018 geschäftlich im Ausland ist, läuft ihre Mutter aus der Einrichtung davon und findet sich am Ende ihrer Flucht – es ist ihr Geburtstag – in der Psychiatrie wieder. „Die Einrichtung hat sie einweisen lassen – ohne mich auch nur zu informieren oder gar Rücksprache zu halten.“ Helga Pajung, heißt es damals, gefährde ihr eigenes Wohl und das anderer – sie ist 1,52 Meter groß und wiegt 37 Kilogramm, ein Windstoß könnte sie umwerfen.

„Stellt euch vor, es wäre euer Kind! Das ist das Gleiche“

In der Klinik verweigert Helga Pajung die Nahrung und bekommt eine Lungenentzündung – es steht schlecht um sie. Anja Pajung bittet den Verein Lebenswert Potsdam um Hilfe. Nach drei Tagen schafft es der Verein, der im Umfeld des Omi-Opi-Hauses an der Heinrich-Mann-Allee gegründet wurde und sich für weitere private Wohnprojekte einsetzt, Helga Pajung aus der Klinik zu holen. Lebenswert stärkt auch Anja Pajung den Rücken, selbst eine private Demenz-WG zu gründen. „Ich gehe dafür volles Risiko“, sagt Anja Pajung. „Aber ich weiß, wofür ich das tue.“ Allen, die das nicht verstehen, sagt sie: „Stellt euch vor, es wäre euer Kind! Das ist das Gleiche, wir sitzen nur auf der anderen Seite.“

Wie funktioniert das Omi-Opi-Haus? Das Omi-Opi-Haus ist eine privat organisierte Wohngemeinschaft. Das bedeutet, dass hier die Bewohner – soweit sie es noch können – und ihre Angehörigen das Sagen haben, ganz wie zu Hause. Die WG wird weder von einem Träger noch von einem Pflegedienst betrieben. In Potsdam gibt es nun drei solcher WGs – zwei Häuser und eine Wohnung. Die Pflege der Bewohner übernehmen im Omi-Opi-Haus die Angehörigen, ehrenamtliche Helfer und professionelle Pfleger – inwieweit der Pflegedienst eingesetzt wird, bestimmen die Angehörigen. Im Omi-Opi-Haus sind auch in der Nacht mindestens zwei Betreuer vor Ort. Die Kosten für einen Platz im Omi-Opi-Haus tragen die Bewohner und ihre Angehörigen. Das heißt, die Bewohner zahlen Miete und Kost. Die Pflegekasse zahlt die Leistungen für die Pflege je nach Pflegegrad. Wer helfen oder spenden möchte oder Interesse an einem Platz im Omi-Opi-Haus II hat, meldet sich bei Anja Pajung per E-Mail an start2@me.com oder beim Verein Lebenswert Potsdam unter 0172/991 27 09. nf

Von Nadine Fabian