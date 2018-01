Potsdam gibt Investitionsruine zurück

Die Landeshauptstadt Potsdam will den Persiusspeicher in der Zeppelinstraße an die früheren Eigentümer zurück geben. 3,25 Millionen waren Anfang der 1990er Jahre begleitend zur 1000-Jahr-Feier Potsdams in den Erwerb und Ausbau des Baudenkmals zur Kunsthalle investiert worden. Dann erst erkannte man, dass die Immobilie für diese Nutzung gar nicht geeignet ist.