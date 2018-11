Potsdam

Es ist eine schöne Idee des Hans-Otto-Theaters, die international bekannte Kampagne „Eine Stadt liest ein Buch“ in Potsdam wieder aufleben zu lassen. Von Januar bis März 2019 soll dieses eine Buch Stoff für viele Veranstaltungen und für Diskussionen übers Leben und die Literatur liefern.

Fünf Literatur-Experten kamen am Donnerstagabend der Aufforderung nach, jeweils einen Vorschlag ins Rennen zu schicken und zu begründen. Für diesen Termin unterbrach die in Babelsberg beheimatete Schriftstellerin Antje Rávik Stubel sogar ihren Aufenthalt in Pennsylvania (USA). Sie fühlte sich offenbar in der Pflicht, da sie der neuen Theater-Crew um Intendantin Bettina Jahnke vor eineinhalb Jahren den Impuls zu der Aktion gegeben hatte.

Gleichung des Lebens Im noch nicht trocken gelegten Oderbruch verlieren sich in Norman Ohlers Buch die Formeln des Mathematikgenies Leonhard Euler (1707–1783), dessen Erkenntnisse bis heute Geltung haben, im Sumpf aus Widerstand und Intrigen der wendischen Fischer. Der atmosphärisch dichte Roman handelt von dem Lieblingsprojekt Friedrich des Großen 1747. Hendrik Röder vom Brandenburgischen Literaturbüro schlägt das im Herbst 2017 erschienene Buch vor, weil es über das preußische Amazonien noch kein literarisches Buch gebe. „Ich finde es verrückt, dass der Autor des weltweit beachteten Sachbuchs „Der totale Rausch“ nebenher einen historischen Roman verfasst hat.“ Auch „die kleine Krimihandlung“ hat ihn begeistert.

Etwa 70 passionierte Leser besuchten die Veranstaltung in der Reithalle. Die Männer unter ihnen ließen sich an einer Hand abzählen. Chefdramaturgin Bettina Jahnke erklärte zunächst, worum es geht: „Wir wollen austesten, wie viele Menschen wir in der Stadt erreichen können und ganz unterschiedliche Menschen und Schichten der Stadtgesellschaft zusammenzubringen.“

Machandel Regina Scheer erzählt in diesem Familien- und Generationenroman von den Anfängen der DDR, von Erstarrung und Enttäuschung, vom hoffnungsvollen Aufbruch Ende der 80er Jahre und zerplatzten Lebensträumen. Im Zentrum steht das fiktive mecklenburgische Dorf Machandel. Der Buchhändler Carsten Wist schlägt das 2014 erschienene Buch vor, weil es ihm immer noch aktuell scheint. „Auch nach Wenderomanen etwa von Uwe Tellkamp oder Eugen Ruge oder nach dem Gundermann-Film von Andreas Dresen lässt mich das Thema DDR nicht los“, so Wist. „Es wird die deutsche Geschichte erzählt. In dem Dorf gab es natürlich jemanden, der die Mitbewohner verraten hat.“ Der Roman sei unaufgeregt und einfühlsam geschrieben.

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Alexandra Engelmann führte sie durch das Programm. Natürlich legten die beiden Dramaturginnen besonderen Wert auf die Dramaturgie des Abends. Vorne standen fünf schicke blaue Sessel. Einzeln wurden die fünf Fachleute aufgerufen, vorgestellt und im Podium platziert. Jedem von ihnen wurde ein Ensemble-Schauspieler zugeordnet. Diese brachten die Bücher dann nach vorn und stellten sie in den Vordergrund – auf einen ausgeleuchteten Glastisch. Nach den gehaltenen Plädoyers traten die Schauspieler an ein Stehpult und trugen aus den Büchern eine etwa fünfminütige Passage vor.

Fräulein Nettes kurzer Sommer Karen Duve, die auf einem Bauernhof in der Märkischen Schweiz lebt, zeichnet am Schicksal der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff ein lebhaftes, durchaus witziges Bild einer Zeit im Umbruch, die mehr Ähnlichkeiten zu unserer aufweist, als man annehmen möchte, auch was die Stellung und Rolle der Frau angeht. Karin Graf, Literaturagentin und Kuratorin des Festivals lit:pots, schlägt das druckfrische Buch vor, weil „die mehr als 800 Seiten zwar gewichtig sind, aber leicht zu lesen“. Das Buch setze 1819 ein und bringe die Zeit zwischen Biedermeier und Vormärz nahe und erzähle auch das schwierige Verhältnis zwischen Adeligen und Bürgerlichen. „Die deutsche Geschichte bildet sich hier in Segmenten ab“, so Graf.

Laura Maria Hänsel wechselte gern das Tempo, um die Eheprobleme einer Potsdamerin in Paris rüber zu bringen. Die gebürtige Rostockerin Rita Feldmeier trug mit rollende „R“ den Erinnerungsmonolog einer Dame vor, die nach 25 Jahren nach Mecklenburg zurückkehrt. Jan Hallmann verlieh dem heftigen Schmerz eines Yogis beim Drehsitz dramatisch Ausdruck. Mit ruhiger, sich manchmal verschärfender Stimme tischte Joachim Berger den Gästen an der Tafel Friedrich II. erstmals Kartoffeln auf. Und Guido Lambrecht blieb ein zurückhaltender auktorialer Erzähler, um das Leben eines Freifräuleins im 19. Jahrhundert heranzuzoomen.

Schöne Seelen und Komplizen Der Roman von Julia Schoch schildert die Lebenswege von 16 Schülern einer Potsdamer Klasse in der Umbruchzeit 1989 bis 1992 und 30 Jahre später. Dabei entstehen eindrucksvolle Portraits rund um schicksalhafte Momente, die uns alle bewegen: Verlust, Liebe, Freundschaft, Zweifel, gesellschaftliches Unbehagen. Marion Mattekat, die Chefin der Stadt- und Landesbibliothek, schlägt das im Frühjahr 2018 erschienene Buch vor, weil die in Potsdam lebende Autorin „eine interessante Form“ wählt und ihr „ziemlich nuancierte Schilderungen“ gelingen. Kühl aber nicht ohne Ironie mache Schoch deutlich, wie Privates und Politisches zusammenhängen. „Mich hat die Lektüre zumindest berührt“, so Mattekat.

Die Texte wurden wie Kostproben in den Raum gestellt. Die Besucher sollten aber nicht „Zugabe“ rufen. Wie alle Potsdamer sind sie ab sofort aufgefordert, ihr Votum abzugeben. Aus dem Siegerbuch wird dann ab 8. Januar 2019 recht häufig öffentlich vorgelesen. Auch der Autor des erwählten Buches soll sich in der Stadt persönlich vorstellen. Dessen Prosa werden nicht nur Schauspieler, sondern auch viele Bürger an ungewöhnlichen Orten zu Gehör bringen. Zum Beispiel lädt MAZ-Chefredakteurin Hannah Suppa am Samstag, den 26. Januar, 12 Uhr, in die MAZ-Redaktion in die Friedrich-Engels-Straße ein.

Die Liebe unter Aliens Komische, traurige Geschichten über unsere Dünnhäutigkeiten, Sehnsüchte und lebenswichtigen Illusionen. Terézia Mora hat einen so unmittelbaren Zugang zu ihren Figuren, erzählt mit so kunstvoll rauher Herzlichkeit, dass die Signale leicht zu entschlüsseln sind: Die Aliens sind wir; uns selbst fremd und doch am nächsten. Die Schriftstellerin Antje Rávic Stubel schlägt das Buch vor, weil die Erzählungen „rough und tough“ seien. Sie meint damit, dass sie den Anforderungen der Gegenwart standhalten. Mora verbinde das Experimentelle mit dem Unterhaltsamen, schwärmt Strubel und verweist darauf, dass die Autorin gerade den wichtigsten deutschen Literaturpreis, den Georg-Büchner-Preis, zugesprochen bekam.

Potsdam wird ein Buch lesen. Aber welches? Bis zum 12. Dezember können Sie, lieber Leser, darüber abstimmen. Durch Wahlzettel – oder einen Klick.

Von Karim Saab