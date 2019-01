Teltower Vorstadt

Auch die Märkische Allgemeine beteiligt sich an der Aktion „ Potsdam liest ein Buch“. Am kommenden Sonnabend, 26. Januar, öffnen sich exklusiv und kostenlos die Türen zum Newsroom, der Schaltzentrale der MAZ. Dort wird Chefredakteurin Hannah Suppa eine Stunde lang vorlesen. Wie berichtet, hatten sich die Potsdamer – es gab mehr als 1000 Stimmen – aus fünf Werken für „Liebe unter Aliens“ von Terézia Mora entschieden. Den Auftakt der Lesereihe machte das Hans-Otto-Theater, bei dem das Projekt auch angesiedelt ist. Die Lesungen ziehen sich von Januar bis März, das Buch liegt zudem überall in der Stadt aus.

Von MAZonline