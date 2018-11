Potsdam

Die Kommunalaufsicht hat dem Kommunalen Immobilienservice (Kis) der Stadt in der vergangenen Woche mit dem Wirtschaftsplan für 2018 für den Zeitraum bis 2021 eine Rekordinvestitionssumme von 254 Millionen Euro genehmigt. Das hat Oberbürgermeister Jann Jakobs am Mittwoch vor den Stadtverordneten bekannt gegeben. Mit der Genehmigung wird nach Angaben von Finanzdezernent Burkhard Exner (SPD) noch für dieses Jahr eine Kreditaufnahme über 42 Millionen Euro ermöglicht. Insgesamt würden fast 160 Millionen Euro des Gesamtpaketes über Kredite finanziert. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt wachse dadurch mittelfristig von 1000 auf 2500 Euro. „Da kann einem schon anders werden“, sagte Exner. Mit 206 Millionen Euro fließe der größte Teil des Investitionspaketes in den Neubau und de Modernisierung von Schulen. Mehr als elf Millionen sind für neue und Kindertagesstätten und Horte eingeplant. Der Kämmerer versprach: „Die Kräne werden kreisen in allen Teilen der Stadt.“ Als Beispiele nannte Exner den Schulcampus Waldstadt II und den Schulcampus Stern an der Gagarinstraße.

Von Volker Oelschläger