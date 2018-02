Potsdam plant Tram für die Großbeerenstraße

Babelsberg. Die Stadt aktualisiert die Pläne für eine Straßenbahntrasse in der Großbeerenstraße. In einer Übersicht mit „mittelfristigen“ und „langfristigen Maßnahmen“ zur Verbesserung des Nahverkehrs, die den Stadtverordneten am 7. März vorgelegt wird, sind drei gravierende Verlängerungen des Straßenbahnnetzes vorgesehen: Aufgeführt sind neben der Tram über die Großbeeren-/und Neuendorfer Straße eine weitere Tram in Verlängerung der geplanten Krampnitz-Linie bis Fahrland sowie ein Straßenbahnanschluss für Golm.

Zur Erläuterung heißt es, mit einer „langfristigen Umsetzung“ sei „bis 2030“ gemeint. Die Tram auf der Großbeerenstraße soll, wie berichtet, am Bahnhof Medienstadt in einem Tunnel unter dem Bahngleis hindurchgeführt werden. Eine zweite Straßenbahnverbindung von der Potsdamer Innenstadt nach Babelsberg gab es bis Anfang der 1990er Jahre über die Friedrich-Engels- und die Daimlerstraße, in der noch heute Bahnschienen liegen.

Von Volker Oelschläger