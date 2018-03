Potsdam putzt sich heraus

Potsdam. Die ersten Potsdamer Orts- und Stadtteile haben sich am Wochenende frühlingsfein gemacht. So trafen sich in Golm, in Fahrland und in Kartzow Dutzende Freiwillige, um den Müll der kalten Monate wegzuräumen. In Fahrland hatte der Bürgerverein gemeinsam mit der Feuerwehr, den Landwirten, Anglern, Jägern und Mitgliedern des Schulfördervereins zu der Aktion aufgerufen. In Golm krempelte auch der Sozialbeigeordnete Mike Schubert (SPD) die Ärmel hoch.

Fleißige Helfer: Die Geschwister Julia (15) und Juri (12) – hier am Bahnhof Golm – halfen schon zum dritten Mal beim Frühjahrsputz mit. Quelle: Bernd Gartenschläger

In den nächsten Tagen schwingen die Bewohner weiterer Potsdamer Kieze Harke und Besen: In Neu Fahrland, Groß Glienicke und Marquardt ist der Frühjahrsputz für den 14. April angesetzt, in Grube und auf der Westkurve für den 21. April.

Von Nadine Fabian