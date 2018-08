Potsdam

Neun Hauptziele will die Landeshauptstadt künftig mit Vorrang erreichen. Darauf haben sich die Dezernate der Verwaltung und die Fraktionen der Stadtverordneten geeinigt. Wie Finandezernent Burkhard Exner (SPD) am Mittwoch sagte, soll es zum kommenden Doppelhaushalt 2020/21 eine so genannte Strategieplanung geben, die die wichtigsten Arbeitsfelder der nächsten fünf Jahre beschreibt. Dazu steuern beide Seiten und die städtischen Unternehmen Vorschläge bei. Auch die Bürgerschaft soll sich einbringen.

Die Handlungsfelder indes sind längst bekannt und im aktuellen Haushalt auch mit Finanzierungen versehen. Sie sollen nun aber genauer formuliert und die Wege zur Durchsetzung klarer beschrieben werden. Es geht um bezahlbares Wohnen und ein langfristiges Flächenmanagement für Wohnen und Gewerbe, also auch um den Ankauf von Flächen, um darauf zu bauen. Bislang stehen dafür eine Million Euro pro Jahr zur Verfügung.

Der Haushalt der Stadt soll dank steigender Einnahmen immer mehr Investitionen mit immer höheren Eigenanteilen erlaubt.

Es geht um eine effektive Bildungslandschaft, um umweltgerechte Mobilität und um ein vielseitiges Unternehmertum: Städtische Firmen müssten „gesund bleiben“ und dürften nicht als Verfügungsmasse ausgepresst werden, sagte Dieter Jetschmanegg, Fachbereichsleiter für Wirtschaft.

Potsdam soll mit seinen Möglichkeiten, Angeboten und Problemen online viel bekannter werden. Man will die Beteiligung der Bürger intensivieren und das städtische Wachstum so lenken, dass die Lebensqualität nicht sinkt.

Wie das alles zu schaffen ist, muss noch diskutiert werden. Sind die Ziele klar, wird die Erfüllung regelmäßig überprüft. „Dass Potsdam zum Beispiel neue Angebote macht im Internet, ist jährlich messbar“, sagte Exner: „Bei den Planungen können wir zukünftig überprüfen, ob unsere Leistungen den gesamtstädtischen Zielen entsprechen.“ Dass Potsdam dieses Jahr wegen der guten Wirtschaftslage 30 Millionen Euro mehr ausgeben kann, lässt Exner hoffen, dass das so bleibt und die Stadt den Eigenanteil an Investitionen im Bereich Schulen und Kitas erhöhen kann: Der Kommunale Immobilienservice finanziert seine Projekte zu 40 Prozent aus städtischem Geld und zu 60 Prozent aus Krediten –Tendenz: steigend.

Von Rainer Schüler