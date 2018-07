Potsdam Sportpark Luftschiffhafen - „Seekrug“ soll wieder öffnen Potsdam will das beliebte Ausflugslokal „Seekrug“ auf dem Gelände des Sportparks sanieren. Zeitpunkt und Kosten sind allerdings noch unklar. Kalkuliert wird mit einem niederen sechsstelligen Betrag

Es gibt wieder Hoffnung für den Seekrug, das 1937 eröffnete Ausflugsrestaurant am Rande des Sportparks am Templiner See. Quelle: Martin Müller