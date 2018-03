Stadt will einheitliche Elternbeiträge erhalten

Kita in Potsdam

Eine Lösung der Debatte um die Kita-Elternbeiträge in Potsdam ist in Sicht – aber auch das Ausmaß möglicher Rückerstattungen für zu hohe Zahlungen der Eltern, die in die Millionen gehen werden. Für die künftige Neuregelung plädiert die Stadtverwaltung für einheitliche Beiträge. Die MAZ beantwortet die wichtigsten Fragen vieler Eltern.